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నేపాల్ వరద బీభత్సం- బాధితుల శిబిరాల్లో తల్లులకు కష్టాలు- పసిపిల్లలకు పాలు, ఆహారం లేక అవస్థలు!

నేపాల్‌లో ఆగస్ట్ 26న బీభత్సం సృష్టించిన ఆకస్మిక వరద- పునరావాస శిబిరాల్లో గర్భిణులు, పసిపిల్లల తీవ్ర అవస్థలు- పిల్లలకు పాలిచ్చేందుకు కూడా సరైన వసతి లేక ఇబ్బంది పడుతున్న బాలింతలు

Nepal Floods Mothers Crisis
సహాయక శిబిరాల్లో ఉంటున్న ప్రజలు (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 6:23 PM IST

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Nepal Floods Mothers Crisis : నేపాల్‌లో ఇటీవలి ఆకస్మిక జలప్రళయం వందలాది ప్రాణాల్ని బలితీసుకోవడమే కాకుండా వేలాది మంది ఆచూకీ గల్లంతయ్యేలా చేసింది. ఇదే సమయంలో వేలాదిగా ఇళ్లు కూడా ధ్వంసమయ్యాయి. దీంతో ఎందరో నిరాశ్రయులుగా మిగిలారు. వీరు ఇప్పుడు శిబిరాల్లో తలదాచుకుంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇళ్లను కోల్పోవడమే ప్రధాన సమస్య కాదు. సహాయక శిబిరాల్లో తల్లులు, గర్భిణులు, పసిపిల్లలు పడుతున్న బాధ వర్ణణాతీతం. ముఖ్యంగా పసిపిల్లలకు బాలింతలు పాలు ఇచ్చేందుకు కూడా సరైన వసతి లేకపోవడం, పిల్లలకు ఆహారం అందుబాటులో లేకపోవడం, మరోవైపు గర్భిణులకు ఆస్పత్రులకు చేరుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది. ఇప్పుడివే నేపాల్‌లో పెద్ద సంక్షోభంగా చెబుతున్నారు.

కాఠ్‌మాండూలోని సహాయక శిబిరాల్లో భాగంగా 33 ఏళ్ల వయసున్న శర్మిలా శ్రేష్ఠ తన పసిపాపతో కలిసి ఒక క్లాస్ రూంలో నేలమీదనే నిద్రిస్తోంది. వీరికి తోడు మరో ఏడాదిన్నర వయసున్న చిన్నారి కూడా ఉంది. ఈ పసి పిల్లలకు సరైన పౌష్టికాహారం అక్కడ శిబిరాల్లో అందుబాటులో లేదు. ఆకస్మిక వరదల భీభత్సంలోనే శర్మిల తొలుత తన పసిపాపను కోల్పోయారు. కొండలు గుట్టల్లోనే గంటల పాటు నడిచింది. 2-3 రోజులకు ఎట్టకేలకు తన కుమార్తెను కలుసుకోగలిగింది. అయినా ఇప్పుడు పిల్లలకు సరైన ఆహారం అందుబాటులో లేదని ఆవేదన చెందుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తన చిన్నపిల్లలకు సరైన ఆహారం, వసతి మాత్రమే తాను కోరుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు.

పాలివ్వడమే చాలా కష్టంగా ఉంది!
ఇక వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పిల్లలకు పాలు ఇవ్వడానికి కూడా తల్లులకు పరిస్థితులు అనుకూలించట్లేదు. సహాయక శిబిరాల్లో వందలాది మంది ఒకేచోట ఉండటంతో నవజాత శిశువులకు పాలు ఇవ్వడం చాలా కష్టంగా మారుతుందని పలువురు ఆందోళన చెందుతున్నారు. మరోవైపు అక్కడే ఎక్కువ మంది జనం మధ్య ఉండటం కష్టంగా ఉందని, కొందరు సిగరెట్లు, మద్యం తాగుతుండటం వల్ల కూడా పిల్లలు పడుకోలేకపోతున్నారని చెబుతున్నారు. రసువా, ధాదింగ్, నువాకోట్ ఈ 3 జిల్లాల్లో దాదాపు 4 వేల మందికిపైగా గర్భిణులు ఉన్నట్లు ఐరాస విభాగం UNFPA అంచనా వేసింది. వచ్చే నెలలో దాదాపు 5 వందల వరకు ప్రసవాలు జరగాల్సి ఉందని పేర్కొంది. మరోవైపు వరదల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరా సరిగా లేకపోవడంతో ఆస్పత్రుల్లో వైద్యులు రోగులకు సరిగా చికిత్స కూడా అందించలేకపోతున్నారు. పూర్తి స్థాయిలో జనరేటర్లు కూడా అందుబాటులో లేవని త్రిశూలి జిల్లా ఆస్పత్రి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రత్యేక అవసరాలు ఉండే బాలింతలు, గర్భిణులు, పసిపిల్లలను వేరుగా ప్రత్యేక శిబిరాల్లో ఉంచాల్సిన అవసరం ఉందని సహాయక సిబ్బంది చెబుతున్నారు.

10 రోజుల తర్వాత సజీవంగా 60 ఏళ్ల వృద్ధురాలు
నేపాల్ వరదలు ఆగస్ట్ 26న సంభవించగా ఈ శనివారం రోజు 60 ఏళ్ల వృద్ధురాలు ఒకరు సజీవంగా బయటపడ్డారు. నువాకోట్ జిల్లా బెట్రావతికి చెందిన చండికా శ్రేష్ఠ వరద శిథిలాల్లో కూలిపోయిన 4 అంతస్థుల భవంతిలో పైఫ్లోర్‌లో కనిపించారు. ఇక్కడ ఆమెపై శిథిలాలు పడి ఉన్నాయి. శరీరం సగం మట్టిలో పూడిపోయి ఉండగా, తల మాత్రమే పైనికి ఉంది. సహాయక చర్యల్లో భాగమైన ఓ బృందం అటువైపు వెళ్లగా ఆమె మాటలు విని రక్షించారు. ఆర్మీ హెలికాఫ్టర్‌లో ఆమెను కాఠ్‌మాండూకు తరలించగా ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.

ఇద్దరు సోదరీమణుల్ని కోల్పోయా
నేపాల్ రసువా జిల్లాలో 16 ఏళ్ల సమీర్ తమాంగ్ తన ఇద్దరు సోదరీమణుల్ని కోల్పోయాయని కన్నీటి పర్యంతమయ్యాడు. తన చిన్న చెల్లి పార్వతికి (7) చేతికి గాయం కావడంతో ఆమె స్కూల్‌కు రాలేకపోయిందని, తనతో పాటు తన పెద్ద చెల్లి ప్రియ (13) కూడా ఇంట్లోనే ఉండిపోయిందని చెప్పాడు. వరద ప్రభావానికి తమ ఇల్లు కొట్టుకుపోయిందని, ఇప్పుడు వారిద్దరినీ తాను కోల్పోయినట్లు చెప్పాడు.

మరోవైపు వరదల్లో కొట్టుకొచ్చిన బంగారం, వెండి, నగదు, ఇతర విలువైన వస్తువులను తమ దగ్గర ఉంచుకోవడం లేదా అమ్మడం లాంటివి చేయొద్దని నేపాల్ పోలీసులు ప్రజల్ని కోరారు. సమీప పోలీస్ కార్యాలయాల్లో అప్పగించాలని సూచించారు. ముఖ్యమైన పత్రాలు ఏమైనా ఉన్నా వాటిని తిరిగి అసలైన యజమానులకు అందించడంలో సహాయం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

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