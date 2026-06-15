ప్రంపచానికి ఊరట: అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం- హర్మూజ్పై ఆంక్షల ఎత్తివేత
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం ఖరారు- హర్మూజ్ జలసంధిపై నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని ఎత్తివేసిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఈనెల 19న శాంతి ఒప్పందంపై సంతకాలు
Published : June 15, 2026 at 6:51 AM IST
US Iran Peace Deal : అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం పూర్తయినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోమవారం ప్రకటించారు. డీల్లో భాగంగా కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధిని తిరిగి తెరుస్తున్నట్లు, అలాగే దానిపై ఉన్న నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని తక్షణమే తొలగిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరా మళ్లీ యథావిధిగా సాగుతుందని ట్రంప్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని ట్రంప్ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా వెల్లడించారు.
"ఇరాన్తో శాంతి ఒప్పందం ప్రక్రియ ఇప్పుడు పూర్తిగా పూర్తయింది. ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వాములైన అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు! వ్యూహాత్మక ప్రాంతమైన హర్మూజ్ను ఇకపై ఎలాంటి టోల్ లేదా రుసుము లేకుండా అంతర్జాతీయ రవాణా కోసం ఉచితంగా తెరవడానికి అనుమతించాను. అలాగే, అమెరికా విధించిన నౌకాదళ దిగ్బంధనాన్ని తక్షణమే ఎత్తివేస్తున్నా. ప్రపంచ దేశాలు ఇక తమ నౌకల ఇంజన్లను స్టార్ట్ చేయండి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి చమురు ప్రవాహాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించండి"
-డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు
On Truth Social, US President Donald Trump posts, " this great deal will bring peace and security to the whole region. many presidents have tried to make peace with iran, and all have failed before me. the leaders of the region have, for the first time, found a president who can… pic.twitter.com/bwRTXkoUpl— ANI (@ANI) June 14, 2026
19న ఒప్పందంపై సంతకాలు
ఈ శాంతి ఒప్పందం కుదరడంలో పాకిస్థాన్, ఖతార్, సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే దేశాలు దౌత్యపరమైన మధ్యవర్తిత్వం వహించాయి. రాబోయే జూన్ 19 నాడు స్విట్జర్లాండ్ వేదికగా ఇరు దేశాల ప్రతినిధులు ఈ చారిత్రాత్మక శాంతి పత్రాలపై అధికారికంగా సంతకాలు చేయనున్నారు. అమెరికా విధించిన ఆంక్షలు, సైనిక దిగ్బంధనం ఒక్కసారిగా తొలగిపోవడంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు రవాణా మళ్లీ ఊపందుకోనుంది. ఈ ఒప్పందం అధికారికంగా అమలులోకి రావడానికి ముందు తీసుకోవాల్సిన సాంకేతిక పరమైన చర్యలు, క్షేత్రస్థాయి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించడానికి అంతర్జాతీయ మధ్యవర్తుల బృందం ఈ వారంలో వరుసగా పలు ముందస్తు తనిఖీ సమావేశాలను నిర్వహించనుంది.
షెహబాజ్ షరీఫ్ ఏమన్నారంటే
పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ కూడా ఈ ఒప్పందాన్ని ధృవీకరిస్తూ ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు. ఇరు దేశాల మధ్య తీవ్రమైన, సుదీర్ఘమైన చర్చల తర్వాతే ఈ శాంతి ఒప్పందం సాధ్యపడిందని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా అమెరికా, ఇరాన్ దేశాలు లెబనాన్తో సహా అన్ని ఫ్రంట్లలో తక్షణమే, శాశ్వతంగా సైనిక కార్యకలాపాలను, దాడులను నిలిపివేయడానికి అంగీకరించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"తీవ్రమైన చర్చల ఫలితంగా, అమెరికా- ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిందని ప్రకటించడానికి మేము ఎంతో సంతోషిస్తున్నాము. ఈ సుదీర్ఘ ఘర్షణకు దౌత్యపరమైన, శాంతియుత పరిష్కారాన్ని కనుగొనడంలో అద్భుతమైన నిబద్ధతను ప్రదర్శించిన అమెరికా, ఇరాన్ నాయకత్వాలకు ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ క్లిష్టమైన మధ్యవర్తిత్వంలో మాకు సహకరించిన ఖతార్,సౌదీ అరేబియా, తుర్కియే దేశాల నాయకులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు." అని షెహబాజ్ షరీఫ్ తెలిపారు.
The official signing ceremony of the Peace Deal between the United States of America and the Islamic Republic of Iran will be on Friday, 19 June, in Switzerland: Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Shehbaz Sharif pic.twitter.com/GpLNzuKng9— ANI (@ANI) June 14, 2026
ఒప్పందంలోని కీలక అంశాలు ఇవే
అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ నూతన ఒప్పందం పశ్చిమాసియాలో దీర్ఘకాలిక శాంతిని, ప్రాంతీయ భద్రతను నెలకొల్పేందుకు దోహదపడుతుంది. ఈ ఒప్పందంలో ప్రధానంగా ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై కఠినమైన ఆంక్షలు విధించారు.
ఈ ఒప్పందం ఇరాన్ భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకుండా ఈ ఒప్పందం పూర్తిగా అడ్డుకుంటుంది. ఇరాన్ అణు పరిశోధనా కేంద్రాలు, ప్లాంట్లపై అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ నిఘా బలోపేతం కానుంది. ఇరాన్ వద్ద ఉన్న ప్రమాదకరమైన అణు పదార్థాల తొలగింపు, ప్లాంట్ల నిరంతర తనిఖీలపై కఠినమైన నిబంధనలు అమల్లో ఉంటాయి.