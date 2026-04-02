అంతరిక్ష ప్రయోగంలో మరో చారిత్రక ఘట్టం- చంద్రమండల యాత్ర 'ఆర్టెమిస్-2' ప్రారంభం
అంతరిక్ష ప్రయోగంలో నాసా కీలక ముందడుగు- 53 ఏళ్ల తర్వాత చంద్రుడి వద్దకు మనుషులను పంపుతున్న నాసా- 'ఆర్టెమిస్-2' మిషన్ ద్వారా చంద్రుడి యాత్రకు నలుగురు వ్యోమగాములు
Published : April 2, 2026 at 7:01 AM IST
NASA’s Artemis II Mission: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో మరో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 53 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ మానవుడు మళ్లీ చంద్రుడి వద్దకు పయనమయ్యాడు. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రమండల యాత్ర 'ఆర్టెమిస్-2' దిగ్విజయంగా ప్రారంభమైంది. గురువారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ఆరు నిమిషాలకు చారిత్రక ప్రయోగం మొదలైంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడి సమీపానికి వెళ్లి పరిశోధనలు చేయనున్నారు. నలుగురు వ్యోమగాముల బృందం చంద్రుని చుట్టూ 10 రోజుల పాటు ప్రయాణించి, అంతరిక్ష చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించబోతోంది.
ఈ మిషన్ విజయవంతమైతే, 'ఆర్టెమిస్ -3' ద్వారా నేరుగా చంద్రుడిపైకి
ఆర్టెమిస్-2 అనేది ఒక ప్రయోగం మాత్రమే కాదు. చంద్రునిపై శాశ్వత మానవ ఉనికిని ఏర్పాటు చేసే 'ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్'లో అత్యంత కీలకమైన రెండవ దశ. చంద్రుని ఉపరితలంపై మనుషులను దించడానికి ముందు చేసే కీలక పరిక్షలాంటింది. వాస్తవానికి ఈ ప్రయోగాన్ని ఫ్లోరిడాలోని కెన్నడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం సాయంత్రం 6:24 గంటలకు ప్రయోగం జరగాల్సి ఉంది. అయితే కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. అయితే నాసా సాంకేతిక బృందాలు సత్వరమే స్పందించి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించాయి. దీంతో ప్రయోగం సజావుగా సాగింది.
ఈ 10 రోజుల యాత్రలో వ్యోమగాములు కీలక పరిశోధనలను చేయనున్నారు. భూమి నుంచి సుమారు 4 లక్షల కిలోమీటర్ల అవతలికి వీరు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. వ్యోమగాముల ప్రాణాలను రక్షించే లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, కమ్యూనికేషన్, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు చంద్రుని వద్ద ఎలా పనిచేస్తాయో వీరు పరిశీలించనున్నారు. ఈ మిషన్ విజయవంతమైతే, 'ఆర్టెమిస్ -3' ద్వారా చంద్రునిపై మనుషులనునేరుగా దించే ప్రక్రియ మరింత సులభతరం కానుంది. 1972లో అపోలో-17 తర్వాత, మళ్లీ ఇప్పుడు మానవ మేధస్సు చంద్రుడిని తాకేందుకు సిద్ధమైంది. భవిష్యత్ పరిశోధనలు, ప్రయోగాలలకు ఇది కీలకం కానున్నది.
For the first time in over 50 years, humans are Moonbound.— NASA (@NASA) April 1, 2026
At 6:35 p.m. EDT (2235 UTC) NASA's Space Launch System rocket and the Orion spacecraft lifted off from the agency's Kennedy Space Center in Florida, sending four astronauts on a planned test flight around the Moon and…
ఆ నలుగురి నేపథ్యం
ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఈ మిషన్లో పాల్గొన్న నలుగురు వ్యోమగాముల గురించి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ నడుస్తోంది. ఇంతకీ వారు ఎవరు? వారి నేపథ్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం.
- రీడ్ వైజ్మాన్- మిషన్ కమాండర్: వైజ్మాన్ అమెరికా నౌకాదళంలో అధికారిగా పనిచేశారు. 2009లో నాసాలో చేరిన ఆయనకు అంతరిక్షంలో 165 రోజుల అనుభవం ఉంది. ఈ మిషన్ను ఆయనే ముందుండి నడిపిస్తున్నారు.
- విక్టర్ గ్లోవర్- పైలట్: ఈ మిషన్లో ఓరియన్ నౌకను నడిపించే బాధ్యత గ్లోవర్దే. ఈయన చంద్రుని పైకి వెళ్తున్న తొలి శ్వేతజాతీయేతర వ్యోమగామిగా చరిత్ర సృష్టించారు. నౌకాదళంలో పైలట్గా పనిచేసిన అనుభవం ఈయనకు ఉంది. ఆ అనుభవమే. బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగించేలా చేసింది.
- క్రిస్టినా కోచ్- మిషన్ స్పెషలిస్ట్: మహిళా వ్యోమగాముల్లో అత్యధిక కాలం అంతరిక్షంలో గడిపిన రికార్డు ఈమె పేరిట ఉంది. ఇప్పుడు చంద్రుని కక్ష్యకు చేరుకోనున్న తొలి మహిళగా కోచ్ రికార్డు సృష్టించబోతున్నారు. ఈ మిషన్ ద్వారా ఆమె కోట్లాది మంది మహిళలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
- జెరెమీ హాన్సెన్- మిషన్ స్పెషలిస్ట్: కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీకి చెందిన హాన్సెన్, చంద్రుని పైకి వెళ్తున్న తొలి అమెరికాయేతర వ్యక్తి. ఫైటర్ పైలట్గా పనిచేసిన అనుభవం హాన్సెన్కు ఉంది. ఇది హాన్సెన్ మొదటి అంతరిక్ష ప్రయాణం.
ట్రంప్ అభినందనలు
మూన్ మిషన్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈ మిషన్లో పాల్గొన్న శాస్త్రవేత్తలు, వ్యోమగాములకు అభినందనలు తెలిపారు. అంతరిక్షంలో మనం విజయం సాధిస్తున్నామని, సాంకేతికతలో అమెరికా కేవలం పోటీ పడదు, ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.