ETV Bharat / international

అంతరిక్ష ప్రయోగంలో మరో చారిత్రక ఘట్టం- చంద్రమండల యాత్ర 'ఆర్టెమిస్-2' ప్రారంభం

అంతరిక్ష ప్రయోగంలో నాసా కీలక ముందడుగు- 53 ఏళ్ల తర్వాత చంద్రుడి వద్దకు మనుషులను పంపుతున్న నాసా- 'ఆర్టెమిస్-2' మిషన్ ద్వారా చంద్రుడి యాత్రకు నలుగురు వ్యోమగాములు

NASA’s Artemis II Mission
NASA's Artemis II Mission
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 2, 2026 at 7:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NASA’s Artemis II Mission: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో మరో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 53 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ మానవుడు మళ్లీ చంద్రుడి వద్దకు పయనమయ్యాడు. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన చంద్రమండల యాత్ర 'ఆర్టెమిస్-2' దిగ్విజయంగా ప్రారంభమైంది. గురువారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ఆరు నిమిషాలకు చారిత్రక ప్రయోగం మొదలైంది. ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడి సమీపానికి వెళ్లి పరిశోధనలు చేయనున్నారు. నలుగురు వ్యోమగాముల బృందం చంద్రుని చుట్టూ 10 రోజుల పాటు ప్రయాణించి, అంతరిక్ష చరిత్రలో సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించబోతోంది.

ఈ మిషన్ విజయవంతమైతే, 'ఆర్టెమిస్ -3' ద్వారా నేరుగా చంద్రుడిపైకి

ఆర్టెమిస్-2 అనేది ఒక ప్రయోగం మాత్రమే కాదు. చంద్రునిపై శాశ్వత మానవ ఉనికిని ఏర్పాటు చేసే 'ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్'లో అత్యంత కీలకమైన రెండవ దశ. చంద్రుని ఉపరితలంపై మనుషులను దించడానికి ముందు చేసే కీలక పరిక్షలాంటింది. వాస్తవానికి ఈ ప్రయోగాన్ని ఫ్లోరిడాలోని కెన్నడీ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి షెడ్యూల్ ప్రకారం సాయంత్రం 6:24 గంటలకు ప్రయోగం జరగాల్సి ఉంది. అయితే కొన్ని సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయి. అయితే నాసా సాంకేతిక బృందాలు సత్వరమే స్పందించి ఆ సమస్యలను పరిష్కరించాయి. దీంతో ప్రయోగం సజావుగా సాగింది.

ఈ 10 రోజుల యాత్రలో వ్యోమగాములు కీలక పరిశోధనలను చేయనున్నారు. భూమి నుంచి సుమారు 4 లక్షల కిలోమీటర్ల అవతలికి వీరు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. వ్యోమగాముల ప్రాణాలను రక్షించే లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్స్, కమ్యూనికేషన్, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు చంద్రుని వద్ద ఎలా పనిచేస్తాయో వీరు పరిశీలించనున్నారు. ఈ మిషన్ విజయవంతమైతే, 'ఆర్టెమిస్ -3' ద్వారా చంద్రునిపై మనుషులనునేరుగా దించే ప్రక్రియ మరింత సులభతరం కానుంది. 1972లో అపోలో-17 తర్వాత, మళ్లీ ఇప్పుడు మానవ మేధస్సు చంద్రుడిని తాకేందుకు సిద్ధమైంది. భవిష్యత్ పరిశోధనలు, ప్రయోగాలలకు ఇది కీలకం కానున్నది.

ఆ నలుగురి నేపథ్యం

ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఈ మిషన్​లో పాల్గొన్న నలుగురు వ్యోమగాముల గురించి ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చ నడుస్తోంది. ఇంతకీ వారు ఎవరు? వారి నేపథ్యం ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం.

  • రీడ్ వైజ్‌మాన్- మిషన్ కమాండర్: వైజ్‌మాన్ అమెరికా నౌకాదళంలో అధికారిగా పనిచేశారు. 2009లో నాసాలో చేరిన ఆయనకు అంతరిక్షంలో 165 రోజుల అనుభవం ఉంది. ఈ మిషన్‌ను ఆయనే ముందుండి నడిపిస్తున్నారు.
  • విక్టర్ గ్లోవర్- పైలట్: ఈ మిషన్​లో ఓరియన్ నౌకను నడిపించే బాధ్యత గ్లోవర్​దే. ఈయన చంద్రుని పైకి వెళ్తున్న తొలి శ్వేతజాతీయేతర వ్యోమగామిగా చరిత్ర సృష్టించారు. నౌకాదళంలో పైలట్‌గా పనిచేసిన అనుభవం ఈయనకు ఉంది. ఆ అనుభవమే. బాధ్యతను ఆయనకు అప్పగించేలా చేసింది.
  • క్రిస్టినా కోచ్- మిషన్ స్పెషలిస్ట్: మహిళా వ్యోమగాముల్లో అత్యధిక కాలం అంతరిక్షంలో గడిపిన రికార్డు ఈమె పేరిట ఉంది. ఇప్పుడు చంద్రుని కక్ష్యకు చేరుకోనున్న తొలి మహిళగా కోచ్ రికార్డు సృష్టించబోతున్నారు. ఈ మిషన్ ద్వారా ఆమె కోట్లాది మంది మహిళలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
  • జెరెమీ హాన్సెన్- మిషన్ స్పెషలిస్ట్: కెనడియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీకి చెందిన హాన్సెన్, చంద్రుని పైకి వెళ్తున్న తొలి అమెరికాయేతర వ్యక్తి. ఫైటర్ పైలట్‌గా పనిచేసిన అనుభవం హాన్సెన్​కు ఉంది. ఇది హాన్సెన్ మొదటి అంతరిక్ష ప్రయాణం.

ట్రంప్ అభినందనలు

మూన్ మిషన్​పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈ మిషన్​లో పాల్గొన్న శాస్త్రవేత్తలు, వ్యోమగాములకు అభినందనలు తెలిపారు. అంతరిక్షంలో మనం విజయం సాధిస్తున్నామని, సాంకేతికతలో అమెరికా కేవలం పోటీ పడదు, ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

NASA ARTEMIS II MISSION
NASA ARTEMIS II MISSION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.