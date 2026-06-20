ETV Bharat / international

శ్రీరామునికి ఘోర అవమానం- ఢాకాలో కాగడాలతో హిందువుల నిరసన

బంగ్లాదేశ్​లోని ప్రతి జిల్లాలో రామ మందిరాలు నిర్మిస్తాం- నిందితులను శిక్షించకపోతే దేశమంతటా భారీ నిరసనలు చేపడతాం- 72 గంటల అల్టిమేటం జారీ చేసిన హిందూ సంఘాలు

Visual from the torchlight protest
Visual from the torchlight protest (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 20, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hindu Protest In Bangladesh : బంగ్లాదేశ్‌లో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. శ్రీరాముడిని అవమానించారనే ఆరోపణలపై బంగ్లాదేశ్‌లో హిందూ సమాజం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఇందుకు నిరసనగా శుక్రవారం సాయంత్రం రాజధాని ఢాకాలో హిందూ సంఘాలు, విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులు కాగడాల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఉత్తర బంగ్లాదేశ్‌లోని గైబంధా జిల్లా పలాష్ బారి వద్ద నిర్మాణంలో ఉన్న రామాలయంలోని శ్రీరాముడి విగ్రహాన్ని కొందరు దుండగులు అపవిత్రం చేశారని నిరసనకారులు ఆరోపించారు. ఈ ఘటన హిందువుల మనో భావాలను తీవ్రంగా గాయపరిచిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న నిందితులను అరెస్టు చేయకపోతే, ఆదివారం నాడు మత వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖకు ఒక వినతిపత్రం సమర్పిస్తామని, ప్రధానితో కూడా కలుస్తామని అన్నారు. ఒకవేళ ఫలితం లేకపోతే దేశవ్యాప్తంగా ర్యాలీలు, నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని హెచ్చరించారు. ఇందుకు 72 గంటల అల్టిమేటం జారీ చేశారు.

TAGGED:

BANGLADESH RAM MANDIR PROTEST
BANGLADESH RAM TEMPLE PROTEST
HINDU PROTEST IN BANGLADESH

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.