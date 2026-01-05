ETV Bharat / international

బంగ్లాలో మరో హిందువు దారుణ హత్య- కాల్చి చంపిన దుండగులు

బంగ్లాదేశ్‌లో మరో హిందువు హత్య- తాత్కాలిక జర్నలిస్టుని కాల్చి చంపిన దుండగులు

Bangladesh Hindu Man Killed
Bangladesh Hindu Man Killed (Associated Press))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 5, 2026 at 10:51 PM IST

Bangladesh Hindu Man Killed : బంగ్లాదేశ్‌లో తాజాగా మరో హిందువును దారుణంగా కాల్చి చంపిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్థానికంగా ఐస్‌ ఫ్యాక్టరీ నిర్వహిస్తూ ఓ బంగ్లా డైలీకి తాత్కాలిక ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్న రాణా ప్రతాప్‌ బైరాగి (38) అనే వ్యక్తిని గుర్తు తెలియని దుండగులు హత్య చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం 5.45గంటల సమయంలో కాల్చి చంపినట్లు ఏఎస్పీ అబుల్‌ బసర్‌ చెప్పినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. ఈ ఘటన బంగ్లాదేశ్‌లో శాంతిభద్రతలపై తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. ఈ తరహా ఘటనల నేపథ్యంలో అక్కడ మైనార్టీలపై ముఖ్యంగా హిందువులపై వరుసగా దాడులు జరుగుతున్నప్పటికీ, మహ్మద్‌ యూనస్‌ సారథ్యంలోని ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

హిందూ మహిళపై అత్యాచారం
బంగ్లాదేశ్​లో జరిగిన మరో ఘటనలో హిందూ వితంతువుపై ఇద్దరు వ్యక్తులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఆమె నుంచి డబ్బులు డిమాండ్‌ చేయడంతో పాటు చెట్టుకు కట్టి జుట్టును కత్తిరించి అమానవీయంగా వ్యవహరించారు. ఈ దారుణ ఘటన కలిగంజ్‌లో జరగగా, బాధిత మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

BANGLADESH HINDU MAN KILLED
BANGLADESH HINDU MAN KILLED

