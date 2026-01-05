బంగ్లాలో మరో హిందువు దారుణ హత్య- కాల్చి చంపిన దుండగులు
Published : January 5, 2026 at 10:51 PM IST
Bangladesh Hindu Man Killed : బంగ్లాదేశ్లో తాజాగా మరో హిందువును దారుణంగా కాల్చి చంపిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్థానికంగా ఐస్ ఫ్యాక్టరీ నిర్వహిస్తూ ఓ బంగ్లా డైలీకి తాత్కాలిక ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్న రాణా ప్రతాప్ బైరాగి (38) అనే వ్యక్తిని గుర్తు తెలియని దుండగులు హత్య చేశారు. సోమవారం సాయంత్రం 5.45గంటల సమయంలో కాల్చి చంపినట్లు ఏఎస్పీ అబుల్ బసర్ చెప్పినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది. ఈ ఘటన బంగ్లాదేశ్లో శాంతిభద్రతలపై తీవ్ర ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. ఈ తరహా ఘటనల నేపథ్యంలో అక్కడ మైనార్టీలపై ముఖ్యంగా హిందువులపై వరుసగా దాడులు జరుగుతున్నప్పటికీ, మహ్మద్ యూనస్ సారథ్యంలోని ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
హిందూ మహిళపై అత్యాచారం
బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన మరో ఘటనలో హిందూ వితంతువుపై ఇద్దరు వ్యక్తులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఆమె నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ చేయడంతో పాటు చెట్టుకు కట్టి జుట్టును కత్తిరించి అమానవీయంగా వ్యవహరించారు. ఈ దారుణ ఘటన కలిగంజ్లో జరగగా, బాధిత మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.