ఇజ్రాయెల్ దాడిలో హెజ్బొల్లా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మృతి- 44 రోజుల్లో 500 సార్లు కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘన
500 సార్లు కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘించిన ఇజ్రాయెల్
Published : November 24, 2025 at 7:33 AM IST
Gaza On Israel Ceasefire Violation : గాజా కాల్పుల విమరణ ఒప్పందాన్ని పలుమార్లు ఇజ్రాయెల్ ఉల్లంఘించింది. 44 రోజుల్లో దాదాపు 500 సార్లు ఉల్లంఘించిందని గాజా పేర్కొంది. ఈ దాడుల్లో 342 పౌరులు మృతి చెందారని గాజా ప్రభుత్వ మీడియా కార్యాలయం తెలిపింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదుల చేసింది. ఇదిలా ఉండగా లెబనాన్పై జరిపిన దాడుల్లో హెజ్బొల్లా చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ మృతి చెందినట్లు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది.
'కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఇజ్రాయెల్ ఆక్రమణ దళాలు క్రమబ్ధంగా ఉల్లంఘిస్తున్నాయి. ఇది అంతర్జాతీయ మానవతా చట్టానికి స్పష్టమైన విరుద్ధం. దీనిని మేం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ ఉల్లంఘనలు శనివారం ఒక్కరోజే 27 జరిగాయి. వాటిలో 24 మంది మృతి చెందగా, 87 మంది గాయపడ్డారు. ఇక కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం ప్రకారం అవసరమైన సహాయం, మందులు గాజాకు నిర్బంధం లేకుండా చేరాల్సి ఉంది. అయితే ఇజ్రాయెల్ ఈ సరఫరాలపై ఇప్పటికీ కఠిన ఆంక్షలు కొనసాగిస్తోంది' అని గాజా మీడియా పేర్కొంది.
ఇక శనివారం గాజా అంతటా ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. ఇవి తాజాగా కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలో భాగమే. ఈ దాడుల్లో 24 మంది మరణించారు. అందులో పిల్లల కూడా ఉన్నారు. అయితే ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ దాడి జరిపినట్లు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం పేర్కొంది. ప్రతిగా ఐదుగురు హమాస్ సీనియర్ నాయకులను హతమార్చినట్లు తెలిపింది. హమాస్ మాత్రం దీనిని తిరస్కరించింది. సీనియర్ నాయకుడు మృతిచెందినట్లు స్పష్టమైన ఆధారాలు చూపాలని కోరింది.
హెజ్బొల్లా లక్ష్యంగా లెబనాన్పై ఇజ్రాయెల్ భీకర దాడులు చేస్తోంది. ఆదివారం బీరుట్పై జరిగిన దాడిలో హెజ్బొల్లా చీఫ్ స్టాఫ్ హేతం అలీ తబతాబాయిని హతమార్చినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం పేర్కొంది. హారెట్ హ్రీక్లోని తొమ్మిది అంతస్తుల భవనంపై జరిగి ఈ దాడిలో ఐదుగురు మరణించగా, 25 మంది గాయపడ్డారు. లెబనాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
2023 అక్టోబర్లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య జరిగిన దాడులు, ప్రతిదాడుల్లో కనీసం 68.527 మంది మరణించారు. మరో 1,70,395 మంది గాయపడ్డారు. ఓ ప్రముఖ వార్తా సంస్థ ప్రకారం, 2023 అక్టోబర్ 7న హమాస్ చేసిన దాడుల వల్ల ఇజ్రాయెల్లో మొత్తం 1,139 మంది మరణించారు. కాగా హమాస్ 250 కంటే ఎక్కువ మందిని బందీలుగా తీసుకెళ్లింది. వారిలో కొంతమందిని హమాస్ విడుదల చేయగా, కొంతమందిని ఇజ్రాయెల్ దళాలు రక్షించాయి. మరికొంత మంది మరణించగా, ప్రస్తుతం హమాస్ వద్ద 48 మంది బందీలు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో గాజా కాల్పుల విరమణ కుదిరింది. అందులో భాగంగా బందీల హమాస్ తిరిగి అప్పగించనుంది. హమాస్ ఇంకా 13 మృతదేహాలను అప్పగించాల్సి ఉంది.