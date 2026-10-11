'మీరు జెరూసలేంకు రావాలి'- భారత పైలట్ స్మిత్ మచ్చర్కు ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడి ఆహ్వానం
ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో పెను ప్రమాదాన్ని నివారించిన కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్కు అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఆయన కోలుకున్న తర్వాత జెరూసలేంకు రావాలంటూ ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ ఆహ్వానించారు.
Published : October 11, 2026 at 7:31 AM IST
Israel Presidential Award Smit Machchhar : ఫ్లైదుబాయ్ ఘటనలో ప్రాణాలకు తెగించి సాహసం చేసిన భారత పైలట్ కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్కు ఇజ్రాయెల్ అత్యున్నత పౌర పురస్కారం స్వీకరించేందుకు జెరూసలేం రావాలంటూ ఆ దేశం ఆహ్వానించింది. ఆయనకు ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ ఫర్ సివిలియన్ హీరోయిజంతో సత్కరించాలని టెలిఅవీవ్ నిర్ణయించింది. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాత ఈ పురస్కారం స్వీకరించేందుకు జెరూసలేం రావాలంటూ ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ స్మిత్ మచ్చర్ను ఆహ్వానించారు. ఇజ్రాయెల్ పౌరులు కాని వ్యక్తికి ఈ పురస్కారం అందించడం అరుదైన విషయంగా నిలవనుంది. మరోవైపు మచ్చర్ సాహసాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఇజ్రాయెల్ ప్రజలు ఆయన చిత్రాలతో కూడిన భారీ హోర్డింగ్లను ప్రధాన రహదారుల వెంబడి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
'మీరు ఇజ్రాయెల్, భారత్, మానవాళికి చెందిన వీరుడు'
కెప్టెన్ మచ్చర్ కోలుకున్న తర్వాత ఇజ్రాయెల్ ప్రజల తరఫున ఆయనకు పౌర వీరత్వ పురస్కారాన్ని అందించడం తనకు గౌరవంగా ఉంటుందని అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్ పేర్కొన్నారు. అక్టోబర్ 4న రాసిన లేఖలో మచ్చర్ చూపిన అసాధారణ ధైర్యసాహసాలు, పట్టుదలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. విమానంలో జరిగిన పరిణామాలు థ్రిల్లర్ కథలా అనిపించినప్పటికీ, గాల్లో ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్న సమయంలో కాక్పిట్లో నెలకొన్న భయానక పరిస్థితిని ఎవరైనా ఊహించగలరని పేర్కొన్నారు. తీవ్రమైన నొప్పిని భరిస్తూ, ప్రాణాలకు ముప్పు ఉన్నప్పటికీ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మచ్చర్ వ్యక్తిత్వ బలాన్ని, ఆయనలోని శౌర్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తోందని హెర్జోగ్ ప్రశంసించారు. ఆయన త్వరగా, పూర్తిగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఆరోగ్యం కుదుటపడిన తర్వాత జెరూసలేంకు రావాలని ఆహ్వానించారు.
కెప్టెన్ స్మిత్ మచ్చర్, మీరు ఇజ్రాయెల్, భారతదేశం, యావత్ మానవాళికి చెందిన వీరుడు. వారాంతంలో మీకు అందిన నా లేఖలో, మీరు త్వరగా పూర్తిగా కోలుకోవాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నామని తెలియజేశాను. నా లేఖలో నేను రాసినట్లుగా, మీరు కోలుకున్న తర్వాత జెరూసలేంకు మీకు స్వాగతం పలకడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. ఇజ్రాయెల్ ప్రజల తరపున, పౌర వీరత్వానికి ఇచ్చే అత్యున్నత పురస్కారమైన 'ఇజ్రాయెల్ ప్రెసిడెన్షియల్ అవార్డ్ ఫర్ సివిలియన్ హీరోయిజం'ను మీకు ప్రదానం చేయడం నాకు గౌరవంగా ఉంటుంది
- ఇజ్రాయెల్ అధ్యక్షుడు ఐజాక్ హెర్జోగ్
మచ్చర్ ఆసుపత్రిలో కోలుకుంటున్న సమయంలో ఈ లేఖ అందినట్లు అధ్యక్ష కార్యాలయం తెలిపింది. లేఖను చదువుతున్న మచ్చర్ చిత్రాలను కూడా విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేయాలన్న నిర్ణయాన్ని అక్టోబర్ 4న రాసిన లేఖలో నేరుగా ప్రస్తావించలేదు. విమానంలో ఉన్న ఆరుగురు ఇజ్రాయెల్ పౌరులను సత్కరించే కార్యక్రమంలో ఈ వారం ప్రారంభంలో హెర్జోగ్ మచ్చర్కు గౌరవం అందించనున్నట్లు ప్రకటించారు.
President of Israel, Isaac Herzog tweets, "Captain Smit Machchhar, you are a hero of Israel, India, and all of humanity. In my letter to you, which you received over the weekend, I shared our prayers for your full and speedy recovery. As I wrote in my letter, I look forward to welcoming you to Jerusalem once you regain your strength. On behalf of the people of Israel, I would be honored to present you with Israel’s highest recognition of civilian heroism, the Israeli Presidential Award for Civilian Heroism"— ANI (@ANI) October 10, 2026
భారత సైనికుల వీరత్వాన్ని గుర్తుచేసిన హెర్జోగ్
భారత్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉన్న చారిత్రక అనుబంధాన్ని కూడా అధ్యక్షుడు హెర్జోగ్ తన లేఖలో ప్రస్తావించారు. 1918 సెప్టెంబర్ 23న ఒట్టోమన్ దళాల నుంచి ఉత్తర ఇజ్రాయెల్లోని హైఫా నగరాన్ని విముక్తి చేయడంలో భారత సైనికులు పోషించిన పాత్రను గుర్తుచేశారు. అప్పట్లో తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పవిత్ర భూమిలోని నగరాల విముక్తికి కృషి చేసిన భారత సైనికుల సరసన మచ్చర్ కూడా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. "మీరు ఇకపై మా ప్రజల చరిత్రలో అమూల్యమైన భాగంగా ఉంటారు. భారత గణతంత్రం, ఇజ్రాయెల్ దేశం మధ్య ఉన్న ఆత్మీయతను, అనుబంధాన్ని మరింత పెంపొందిస్తారు" అని హెర్జోగ్ తన లేఖలో రాశారు. మచ్చర్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో తమ స్నేహితులు, భాగస్వాముల సంరక్షణలో ఉన్నారని పేర్కొంటూ.. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని ఇజ్రాయెల్ ప్రజలంతా ప్రార్థిస్తున్నారని తెలిపారు.
ఇజ్రాయెల్ అంతటా ప్రశంసలు
ఇదిలా ఉండగా మచ్చర్ ధైర్యసాహసాలకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇజ్రాయెల్ వ్యాప్తంగా ప్రధాన రహదారులు, ప్రముఖ ప్రదేశాల్లో ఆయన చిత్రాలతో కూడిన పోస్టర్లు, భారీ హోర్డింగ్లు ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 180 మంది ఇజ్రాయెలీల ప్రాణాలను కాపాడటంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారని పేర్కొంటూ ప్రజలు తమ అభినందనలు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఇజ్రాయెల్లోని భారతీయ సమాజం నుంచి కూడా మచ్చర్కు మద్దతు లభిస్తోంది. ఘటన జరిగిన మరుసటి రోజు విశ్వవిద్యాలయాల్లోని క్యాంపస్ క్యాంటీన్లు భారతీయ విద్యార్థులకు రాయితీలు ఇచ్చాయని, వారితో ఆప్యాయంగా వ్యవహరించాయని విద్యార్థులు తెలిపారు.
సెప్టెంబర్ 30న దుబాయ్ నుంచి టెల్ అవీవ్కు వెళ్తున్న ఫ్లైదుబాయ్ విమానంలో చోటుచేసుకున్న ఘటనలో, విమానాన్ని తన కో-పైలట్ హైజాక్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా, స్మిత్ మచ్చర్ ప్రాణాలకు తెగించి సిబ్బందితోసహా 180 మందిని కాపాడారు.
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