రసాయన శాస్త్రంలో హెన్రీ కాగన్, కెన్సో సోయికి నోబెల్ బహుమతి
రసాయన శాస్త్రంలో హెన్రీ కాగన్, కెన్సో సోయికి నోబెల్ బహుమతి
Published : October 7, 2026 at 3:46 PM IST
Nobel Prize In Chemistry : రసాయన శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలను నోబెల్ బహుమతి వరించింది. 'నాన్-లీనియర్ ప్రభావాలు', 'ఆటోకటాలిసిస్' అంశాల్లో విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలు చేసినందుకు గానూ హెన్రీ బి. కాగన్, కెన్సో సోయి ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. స్వీడన్లోని స్టాక్హోమ్లో రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈ మేరకు బుధవారం విజేతల పేర్లను ప్రకటించింది.
హెన్రీ బి. కాగన్ ఫ్రాన్స్లోని ప్రఖ్యాత 'యూనివర్శిటీ పారిస్- సుద్'లో పలు పరిశోధనలు చేశారు. మరోవైపు, 95 ఏళ్ల వయసులో ఈ పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్న కెన్సో సోయి జపాన్లోని 'టోక్యో యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సైన్స్' లో సేవలందిస్తున్నారు. ఆధునిక రసాయన శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా ఔషధ తయారీ రంగంలో వీరు కీలక పరిశోధనలు చేశారు.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026