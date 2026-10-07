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రసాయన శాస్త్రంలో హెన్రీ కాగన్, కెన్సో సోయికి నోబెల్ బహుమతి

రసాయన శాస్త్రంలో హెన్రీ కాగన్, కెన్సో సోయికి నోబెల్ బహుమతి

Nobel Prize In Chemistry
కెమిస్ట్రీలో నోబెల్ అవార్డు (Source : Nobel 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 7, 2026 at 3:46 PM IST

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Nobel Prize In Chemistry : రసాయన శాస్త్రంలో ఈ ఏడాది ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలను నోబెల్ బహుమతి వరించింది. 'నాన్-లీనియర్ ప్రభావాలు', 'ఆటోకటాలిసిస్' అంశాల్లో విప్లవాత్మక ఆవిష్కరణలు చేసినందుకు గానూ హెన్రీ బి. కాగన్, కెన్సో సోయి ​ ఈ పురస్కారానికి ఎంపికయ్యారు. స్వీడన్‌లోని స్టాక్‌హోమ్‌లో రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈ మేరకు బుధవారం విజేతల పేర్లను ప్రకటించింది.

హెన్రీ బి. కాగన్ ఫ్రాన్స్‌లోని ప్రఖ్యాత 'యూనివర్శిటీ పారిస్- సుద్'లో పలు పరిశోధనలు చేశారు. మరోవైపు, 95 ఏళ్ల వయసులో ఈ పురస్కారాన్ని దక్కించుకున్న కెన్సో సోయి జపాన్‌లోని 'టోక్యో యూనివర్శిటీ ఆఫ్ సైన్స్' లో సేవలందిస్తున్నారు. ఆధునిక రసాయన శాస్త్రంలో ముఖ్యంగా ఔషధ తయారీ రంగంలో వీరు కీలక పరిశోధనలు చేశారు.

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