కుప్పకూలిన హెలికాప్టర్- ప్రమాదంలో ఏడుగురు మృతి!
కెన్యాలోని వైల్డ్లైఫ్ ఏరియల్ వ్యూ సమయంలో ఘటన- మృతుల్లో ఈక్వెడార్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ దంపతులు- మరో ఐదుగురు అమెరికన్లు మృతి
Published : August 20, 2026 at 7:27 AM IST
Kenya Helicopter Crash : కెన్యాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. సంబూర్ కౌంటీలోని మౌంట్ ఒలోలోక్వే వద్ద హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది. వైల్డ్లైఫ్ సాంక్చువరీని గాల్లో నుంచి వీక్షిస్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాద సమయంలో హెలికాప్టర్లో మొత్తం ఏడుగురు ఉన్నారు. ప్రమాదంలో వారంతా మృతి చెందినట్లు సంబూర్ కౌంటీ పోలీస్ కమాండర్ డేవిడ్ న్కోరో వెల్లడించారు.
ఈ ప్రమాదంలో ఈక్వెడార్ ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్, ఆయన భార్య మృతి చెందినట్లు సమాచారం. వీరితో పాటు మరో ఐదుగురు అమెరికన్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మేరకు కెన్యా పౌర విమానయాన సంస్థ ప్రమాదంపై వివరాలు వెల్లడించింది. ప్రమాదానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను సేకరించేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.