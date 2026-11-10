'ఆమె గూఢచారి అని ఆయనకు తెలియదు'- ఎన్విడియా CEOకి ట్రంప్ మద్దతు
Trump On Nvidia Ceo Issue : చైనా గూఢచారిగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళతో ఎన్విడియా సీఈఓకు సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ వస్తున్న ఆరోపణలపై ట్రంప్ స్పందించారు. హువాంగ్ను తాను నమ్ముతున్నారని అమెరికా అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు.
Published : November 10, 2026 at 7:23 AM IST
అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ సెమీకండక్టర్ సంస్థ ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్ చుట్టూ జరుగుతున్న వివాదంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు సానుకూలంగా స్పందించారు. చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న ఓ మహిళతో ఆయనకు సంబంధాలు ఉన్నాయంటూ వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హువాంగ్కు మద్దతుగా మాట్లాడారు. ఆమె గూఢచారని హువాంగ్కు తెలియదని, ఆయనను తాను నమ్ముతున్నానని పేర్కొన్నారు. హువాంగ్ను ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా అభివర్ణించిన ట్రంప్, ఈ వ్యవహారంలో జాతీయ భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లలేదని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"జెన్సన్ హువాంగ్తో నాకు చాలా కాలంగా పరిచయం ఉంది. ఈ ఆరోపణల గురించి విన్నప్పుడు ఆశ్చర్యపోయాను. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద కంపెనీల్లో ఒకటైన ఎన్విడియాను హువాంగ్ ఒక చిప్తో ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చారు. ఆమె గూఢచారి అని ఆయనకు తెలియదు. నేను ఆయన్ని నమ్ముతున్నాను. ఆయన చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తి. నేను గతంలో హువాంగ్తో దీని గురించి మాట్లాడాను. చైనా గూఢచార సంస్థతో సంబంధాలున్నాయని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మహిళ గురించి తెలుసా అని అడిగాను. దానికి ఆయన తెలియదు అని చెప్పారు. దానిని నేను నమ్ముతున్నాను"
- అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్
ఎన్విడియా చిప్లపై ప్రశంసలు
ఈ సందర్భంగా ఎన్విడియా సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని కూడా ట్రంప్ ప్రస్తావించారు. హువాంగ్ సాధించిన ఇంజినీరింగ్ విజయాలను ప్రశంసించారు. ఆ సంస్థ రూపొందించిన అత్యాధునిక చిప్లను ఇతరులు సులభంగా అనుకరించలేరని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా బ్లాక్వెల్ చిప్ సాంకేతిక సంక్లిష్టతను ప్రస్తావిస్తూ, ఎన్విడియా సాంకేతిక ఆధిపత్యాన్ని కొనియాడారు. జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశంపై మాట్లాడుతూ, "నాకు తెలిసి ఎలాంటి సమస్య లేదు. ఒకవేళ ఏదైనా సమస్య ఉంటే మీకు తెలియజేస్తాం. అయితే ఎలాంటి సమస్య ఉండదని ఆశిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ వివాదం కారణంగా హువాంగ్ వ్యక్తిగతంగా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లు భావిస్తున్నానని ట్రంప్ తెలిపారు. ఆయన చేసిన ప్రకటనను చదివానని, తన కుటుంబం, భార్య కారణంగా ఆయన బాధపడుతున్నట్లు అనిపిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో హువాంగ్ ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిగత ఇబ్బందుల పట్ల సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు.
హువాంగ్పై వాటాదారుల దావా
మరోవైపు, ఈ వ్యవహారం ఎన్విడియా కంపెనీకి కూడా సమస్యగా మారింది. చైనా కోసం గూఢచర్యం చేస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న మహిళతో హువాంగ్కు ఉన్న సంబంధాల గురించి పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి సమాచారం వెల్లడించలేదని ఆరోపిస్తూ వాటాదారులు ఆయనపై దావా వేశారు. ఫాక్స్ న్యూస్ కథనం ప్రకారం, కాలిఫోర్నియాలోని శాన్హోసే ఫెడరల్ కోర్టులో ప్రతిపాదిత క్లాస్ యాక్షన్ దావా దాఖలైంది. ఈ ఆరోపణల వల్ల కంపెనీ ప్రతిష్ఠ, వ్యాపార కార్యకలాపాలకు నష్టం కలిగించే జాతీయ భద్రతాపరమైన ఆందోళనలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, వాటి గురించి ఎన్విడియా, హువాంగ్ పెట్టుబడిదారులకు వెల్లడించలేదని పిటిషనర్లు ఆరోపించారు. సింగపూర్కు చెందిన చిప్ కొనుగోలు సంస్థ మెగాస్పీడ్లో గతంలో పనిచేసిన ఆలిస్ హువాంగ్తో జెన్సన్ హువాంగ్కు సంబంధాలు ఉన్నట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఆయన తన భార్యకు నమ్మకద్రోహం చేసినట్లు ఉద్యోగులతో చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే ఆలిస్ హువాంగ్తో ఉన్న సంబంధాల గురించి మాత్రం ప్రస్తావించలేదని ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఎన్విడియా షేర్లపై ప్రభావం
ఈ వివాదం నేపథ్యంలో ఎన్విడియా మార్కెట్ విలువపైనా ప్రభావం పడినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ నివేదించింది. సోమవారం మార్కెట్ ముగిసిన ఐదు నిమిషాల తర్వాత కంపెనీ షేర్లు 4.3 శాతం పడిపోయాయి. దీంతో సుమారు 190 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ విలువ ఆవిరైనట్లు కథనం పేర్కొంది. ఆ తర్వాత వాటాదారులు దావా వేశారు. అయితే హువాంగ్ విదేశీ గూఢచార కార్యకలాపాలకు లక్ష్యంగా మారారా అనే అంశంపై ఎన్విడియా బోర్డు ప్రత్యేక విచారణ చేపట్టినట్లు సమాచారం. ఇప్పటివరకు జాతీయ భద్రతకు లేదా కంపెనీ రహస్య సమాచారానికి ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లినట్లు ఆధారాలు లభించలేదని బోర్డు తెలిపినట్లు ఫాక్స్ న్యూస్ వెల్లడించింది.
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