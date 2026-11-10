'షేక్ హసీనాకు మరణశిక్ష తప్పదు- ఆమెకు మరో ఛాన్సే లేదు'- బంగ్లాదేశ్ గవర్నమెంట్
Sheikh Hasina Death Sentence News : షేక్ హసీనాకు కొత్త పాస్పోర్టు లేదా ప్రయాణ పత్రాలు జారీ చేసే అవకాశం లేదని బంగ్లాదేశ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్ ప్రాసిక్యూటర్ పేర్కొన్నారు.
Published : November 10, 2026 at 9:29 PM IST
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాకు మరణ శిక్ష అమలు తప్ప మరో చట్టపరమైన మార్గమే లేదని, ఎలాంటి ఉపశమనం ఉండబోదని ఆ దేశ ఇంటర్నేషనల్ క్రైమ్స్ ట్రైబ్యునల్ చీఫ్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎండీ అమీన్ ఉల్ ఇస్లాం అన్నారు. ఆమెకు కొత్త పాస్పోర్టు లేదా ప్రయాణ పత్రాలు (ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్) జారీ చేసే అవకాశం లేదని మంగళవారం రోజు స్పష్టం చేశారు. పాస్పోర్ట్ కోసం హసీనా తరఫున వచ్చిన అభ్యర్థనపై స్పందిస్తూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దిల్లీలో బంగ్లాదేశ్ హైకమిషన్ను షేక్ హసీనా ఆశ్రయించిన మరుసటి రోజే బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడింది. లండన్కు చెందిన ఒక లీగల్ సంస్థ ద్వారా ఆమె తనకు కొత్త పాస్పోర్ట్, జాతీయ గుర్తింపు కార్డు కావాలని దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. రానున్న డిసెంబరులో బంగ్లాదేశ్కు వెళ్లి, అక్కడ తనపై ఉన్న చట్టపరమైన విచారణలను (లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్) ఎదుర్కోవాలని భావిస్తున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. గతంలో మహ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని మధ్యంతర ప్రభుత్వం ఆమె పాస్పోర్ట్, నేషనల్ ఐడెంటిటీ కార్డును రద్దు చేసింది.
2024 ఆగస్టులో అక్కడి విద్యార్థుల నేతృత్వంలో పెద్ద ఎత్తున జరిగిన నిరసనలు, ప్రజల తిరుగుబాటు కారణంగా షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని అవామీ లీగ్ ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. అప్పుడు ప్రధాని హోదాలోనే ఉన్న హసీనా ప్రాణభయంతో బంగ్లాదేశ్ నుంచి పారిపోయి భారత్కు వచ్చి ఇక్కడే ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. ఆందోళనకారులపై జరిగిన హింసాత్మక అణచివేతకు సంబంధించిన నేరాలకుగానూ- ఆమె నేరుగా హాజరుకాకపోయినా అక్కడి కోర్టు ఆమెకు మరణ శిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ఆమె గైర్హాజరీలోనే ఈ సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. అయితే తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని వాదిస్తూ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం జరుపుతున్న విచారణల చట్టబద్ధతను ప్రశ్నిస్తున్నారు.