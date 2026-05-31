అమెరికాతో రాజీకి ఇరాన్ ససేమిరా- హర్మూజ్​ యథాస్థితిపై ఐఆర్‌జీసీ సరికొత్త ప్రతిపాదన- థింక్‌ట్యాంక్ కీలక నివేదిక

అమెరికాతో చర్చల్లో రాయితీలకు సిద్ధంగా లేరని ఐఎస్‌డబ్ల్యూ-సీటీపీ విశ్లేషణ- హర్మూజ్ జలసంధి విషయంలో కొత్త యథాస్థితికి ఐఆర్‌జీసీ ప్రయత్నం- అణ్వాయుధాలు ఉండబోవన్న హామీ తప్పనిసరి అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు

Published : May 31, 2026 at 1:00 PM IST

US Iran Deal Talks : అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న శాంతి చర్చల నేపథ్యంలో ఇరాన్​కు చెందిన మిలిటెంట్ స్వభావంతో ఉన్న కొన్ని అధికారిక వర్గాలు(హార్డ్​లైనర్స్) అగ్రరాజ్యంతో ఎలాంటి రాజీకి సిద్ధంగా లేవని ప్రముఖ థింక్‌ట్యాంక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ వార్ క్రిటికల్ థ్రెట్స్ ప్రాజెక్ట్ (ISW-CTP) విశ్లేషించింది. ముఖ్యంగా ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ (IRGC)కు చెందిన ఉన్నతాధికారులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తగ్గేందుకు సిద్ధంగా లేరని స్పష్టం చేసింది. ఎలాంటి రాయితీలు ఇవ్వడానికి ఐఆర్​జీసీ ఆసక్తి చూపడం లేదని నివేదిక పేర్కొంది.

ఐఎస్‌డబ్ల్యూ-సీటీపీ ప్రకారం, హర్మూజ్ జలసంధి గుండా జరిగే సముద్ర రవాణాపై ఆధిపత్యాన్ని చూపించేందుకు ఐఆర్‌జీసీ కొత్త యథాతథ స్థితిని ప్రతిపాదించేందుకు ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోంది. ఆ విధానాన్ని అమెరికాతో పాటు అంతర్జాతీయ సమాజం తిరస్కరించాలని నివేదిక సూచించింది. అంతర్జాతీయ జలాల్లో నావిగేషన్ స్వేచ్ఛకు ఇది ప్రమాదకరమైన ఉదాహరణగా మారుతుందని హెచ్చరించింది. నివేదికలో మరో కీలక అంశంగా ఇరాన్‌లోని హార్డ్‌లైన్ వర్గం ఏకరూపంగా లేదని, అందులో విభిన్న అభిప్రాయాలు, ప్రాధాన్యతలు కలిగిన వర్గాలు ఉన్నాయని పేర్కొంది. అయితే ఐఆర్‌జీసీ కమాండర్ మేజర్ జనరల్ అహ్మద్ వాహిదీతో పాటు ఆయనకు సన్నిహితంగా ఉన్న నాయకత్వ వర్గం అమెరికాతో చర్చల్లో రాజీకి సిద్ధంగా లేదని స్పష్టం చేసింది.

ఒప్పందం కుదిరే అవకాశం!
అదే సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్‌తో శాంతి ఒప్పందం కుదిరే అవకాశాలు ఉన్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. ఫాక్స్ న్యూస్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన ఆయన, చర్చలు విఫలమైతే సైనిక చర్య కూడా ఒక ప్రత్యామ్నాయమని స్పష్టం చేశారు. అయితే ఎలాంటి ఒప్పందమైనా ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు అభివృద్ధి చేయదన్న స్పష్టమైన హామీపై ఆధారపడి ఉండాలని చెప్పారు.

"మేము ఒక మంచి ఒప్పందం వైపు వెళ్తున్నాం. అది సాధ్యం కాకపోతే ఇతర మార్గాలను పరిశీలిస్తాం. కానీ అణ్వాయుధాలు ఉండకూడదన్న హామీ మాత్రం తప్పనిసరి" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ సైనిక సామర్థ్యాన్ని ఇప్పటికే బలహీనపరిచామని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఒప్పందం కుదిరితే హర్మూజ్ జలసంధి వెంటనే తెరుచుకునే అవకాశం ఉంటుందని కూడా చెప్పారు. అమెరికా మీడియా సంస్థ ఆక్సియోస్ కథనం ప్రకారం, ఇరాన్ ప్రతినిధులతో జరిగిన చర్చల అనంతరం సిద్ధమైన ముసాయిదా ఒప్పందంలో కొన్ని మార్పులు చేయాలని ట్రంప్ కోరినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా ఇరాన్ వద్ద ఉన్న అణు పదార్థాల అంశంలో మరింత కఠినమైన నిబంధనలు ఉండాలని ఆయన భావిస్తున్నట్లు అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు.

కొన్ని సవరణలు
అలాగే హర్మూజ్ జలసంధి పునఃప్రారంభానికి సంబంధించిన విషయంలో కొన్ని సవరణలు చేయాలని ట్రంప్ కోరినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఇరుపక్షాల మధ్య మరోసారి చర్చలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ప్రక్రియ మరికొన్ని రోజులు కొనసాగే అవకాశం ఉందని సమాచారం. మరోవైపు, అమెరికా ప్రభుత్వం ఇరాన్‌కు అనుబంధంగా పనిచేస్తోందని ఆరోపిస్తున్న ఒక సేకరణ నెట్‌వర్క్‌పై కొత్త ఆంక్షలు విధించింది. అమెరికా కంపెనీలుగా నటిస్తూ సున్నితమైన సాంకేతిక పరికరాలను మోసపూరితంగా సంపాదించి, వాటిని ఇరాన్ రక్షణ రంగానికి చేరవేసినట్లు ఆ నెట్‌వర్క్‌పై ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

అమెరికా విదేశాంగ శాఖ విడుదల చేసిన ప్రకటన ప్రకారం, ఈ నెట్‌వర్క్ ఇరాన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ మరియు సాయుధ దళాల లాజిస్టిక్స్ విభాగం (MODAFL) తరఫున పనిచేసినట్లు గుర్తించారు. అమెరికాలోని పలు టెక్నాలజీ సంస్థలను మోసం చేసి మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన పరికరాలను సేకరించినట్లు ఆరోపించారు. ఈ నెట్‌వర్క్‌కు ఇరాన్‌కు చెందిన అలీ మజ్ద్ సెపెహర్ నాయకత్వం వహించినట్లు అమెరికా అధికారులు వెల్లడించారు. స్పెక్ట్రం అనలైజర్లు, భద్రతా గుర్తింపు పరికరాలు వంటి అధునాతన సాంకేతిక ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడానికి నకిలీ వెబ్‌సైట్లు సృష్టించి అమెరికా సంస్థలను మభ్యపెట్టినట్లు తెలిపారు.

ఆంక్షలు అందుకే!
సేకరించిన పరికరాలను ముందుగా దుబాయ్‌లోని మధ్యవర్తుల వద్దకు పంపించి, అక్కడి నుంచి ఇరాన్‌కు అక్రమంగా తరలించినట్లు అమెరికా ఆరోపించింది. ఈ చర్యలు అమెరికా ఆంక్షలను ఉల్లంఘించడమే కాకుండా జాతీయ భద్రతకు ముప్పుగా మారాయని పేర్కొంది. ఇరాన్ కార్యకలాపాలను అడ్డుకునేందుకు ఎకనామిక్ ఫ్యూరీ పేరుతో కొనసాగిస్తున్న ఒత్తిడి కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈ ఆంక్షలు విధించినట్లు అమెరికా వెల్లడించింది.

అలాగే ఐఆర్‌జీసీ ఆర్థిక వ్యవస్థలను భంగపరచేందుకు ఉపయోగపడే సమాచారం అందించిన వారికి 1.5 కోట్ల డాలర్ల వరకు బహుమతి ఇస్తామని రివార్డ్స్ ఫర్ జస్టిస్ కార్యక్రమం ప్రకటించింది. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు ఒకవైపు కొనసాగుతుండగా, మరోవైపు ఆంక్షలు, హెచ్చరికలు కూడా కొనసాగడం ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలకు కొత్త మలుపు తీసుకొస్తోంది. అయితే ఇరుపక్షాలు చర్చల ద్వారా పరిష్కారానికి చేరుకుంటాయా లేదా అన్నది రాబోయే రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

