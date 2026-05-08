ఆ నౌకలో మరణాల వెనుక 'హంటావైరస్‌'- ప్రజారోగ్యానికి ప్రమాదం చాలా తక్కువే: WHO

క్రూయిజ్‌ నౌకలో వైరస్‌పై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ చీఫ్‌ టెడ్రోస్‌ అథనమ్‌ గెబ్రెయేసస్‌ వెల్లడి- ఆ నౌకలో మరో ముగ్గురిలో వైరస్‌ లక్షణాలు గుర్తించినట్లు తెలిపిన టెడ్రోస్‌

Published : May 8, 2026 at 11:30 AM IST

WHO on Hantavirus Outbreak : అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ప్రయాణిస్తున్న క్రూయిజ్ నౌకలో జరిగిన మరణాలకు హంటా వైరస్‌తో సంబంధం ఉన్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ) ధ్రువీకరించింది. ఐదు కేసులను గుర్తించగా మరో ముగ్గురు వ్యక్తుల్లో కూడా ఈ వైరస్ ఆండెస్ స్ట్రెయిన్ ఉన్నట్లు అనుమానిస్తున్నారు. పరిస్థితి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని, మరిన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు బయటపడే అవకాశం ఉందని WHO తెలిపింది. అయితే, దీనివల్ల ప్రజారోగ్యానికి విస్తృత ప్రమాదం చాలా తక్కువగానే ఉంటుందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంది. గురువారం జరిగిన పత్రికా సమావేశంలో డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ ఈ మేరకు వివరించారు.

"ఇది ఒక తీవ్రమైన ఘటన అయినప్పటికీ, ప్రజారోగ్య ప్రమాదం తక్కువగానే ఉంటుందని డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ అంచనా వేస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఎనిమిది కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. వారిలో ముగ్గురు మరణించగా, ఐదు కేసులు ధ్రువీకరించారు. మరో ముగ్గురు అనుమానితులు ఉన్నారు. హంటావైరస్ వ్యాప్తి కాలం ఆరు వారాల వరకు ఉండవచ్చు కాబట్టి, మరిన్ని కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది" అని డబ్ల్యూహెచ్‌ఓ డైరెక్టర్ జనరల్ టెడ్రోస్ అధనోమ్ తెలిపారు. డచ్ జెండా కలిగిన 'హోండియస్' నౌకలో తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న ప్రయాణికుల గురించి యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ తమ సంస్థను అప్రమత్తం చేసిందని వెల్లడించారు. ఈ నౌక ప్రస్తుతం కేప్ వెర్డే నుంచి స్పెయిన్‌లోని టెనెరిఫేకు ప్రయాణిస్తోంది.

