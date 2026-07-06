హమాస్ కీలక నిర్ణయం- గాజాలో పాలక మండలి రద్దు
అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా నిర్ణయం- గాజా పరిపాలనా బాధ్యతలను ఐక్యరాజ్యసమితి మద్దతు ఉన్న టెక్నోక్రాటిక్ కమిటీకి బదిలీ
Published : July 6, 2026 at 7:06 PM IST
Gaza Governing Council : గాజా స్ట్రిప్లో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా పాలిస్తున్న తమ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు 'హమాస్' సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా, గాజా పరిపాలనా బాధ్యతలను ఐక్యరాజ్యసమితి మద్దతు ఉన్న టెక్నోక్రాటిక్ కమిటీకి బదిలీ చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు హమాస్ ఓ ప్రకటన చేసింది. హమాస్ ప్రభుత్వ ఎమర్జెన్సీ కమిటీ అధిపతి మహ్మద్ అల్-ఫర్రా తన పదవికి అధికారికంగా రాజీనామా చేసినట్లు సంబంధిత ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. నూతన కమిటీకి పరిపాలనను సాఫీగా అప్పగించేందుకే ఈ ఎమర్జెన్సీ కమిటీని రద్దు చేసినట్లు తెలిపారు. ఇకపై గాజాలో పౌర పరిపాలన, పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలను పూర్తిగా నిపుణులతో కూడిన నూతన కమిటీ పర్యవేక్షించనుంది. ఎలాంటి పాలనాపరమైన శూన్యత ఏర్పడకుండా సాంకేతిక సిబ్బంది మాత్రం తమ విధుల్లో కొనసాగుతారని హమాస్ స్పష్టం చేసింది. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం గాజా వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు ఎలాంటి సాకులు లేకుండా చేయడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు హమాస్ ప్రతినిధి హాజెమ్ ఖాసిమ్ పేర్కొన్నారు.
గాజా స్ట్రిప్లో దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా పాలిస్తున్న తమ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నట్లు 'హమాస్' సంచలన ప్రకటన చేసింది. అమెరికా మధ్యవర్తిత్వంతో కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో భాగంగా, గాజా పరిపాలనా బాధ్యతలను ఐక్యరాజ్యసమితి మద్దతు ఉన్న టెక్నోక్రాటిక్ కమిటీకి బదిలీ చేస్తున్నట్టు తెలిపింది. ఈ మేరకు హమాస్ ఓ ప్రకటన చేసింది. హమాస్ ప్రభుత్వ ఎమర్జెన్సీ కమిటీ అధిపతి మహ్మద్ అల్-ఫర్రా తన పదవికి అధికారికంగా రాజీనామా చేసినట్లు సంబంధిత ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. నూతన కమిటీకి పరిపాలనను సాఫీగా అప్పగించేందుకే ఈ ఎమర్జెన్సీ కమిటీని రద్దు చేసినట్లు తెలిపారు.
ఇకపై గాజాలో పౌర పరిపాలన, పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలను పూర్తిగా నిపుణులతో కూడిన నూతన కమిటీ పర్యవేక్షించనుంది. ఎలాంటి పాలనాపరమైన శూన్యత ఏర్పడకుండా సాంకేతిక సిబ్బంది మాత్రం తమ విధుల్లో కొనసాగుతారని హమాస్ స్పష్టం చేసింది. నిరాయుధీకరణ లేదా భద్రతను అంతర్జాతీయ దళానికి అప్పగించడం వంటి కీలకమైన చర్యలపై హమాస్ వెల్లడించలేదు, కానీ సంవత్సరాల యుద్ధం తర్వాత గాజా పునర్నిర్మాణానికి తమ నిబద్ధతకు ఇది నిదర్శనమని అభివర్ణించింది. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం గాజా వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకునేందుకు ఎలాంటి సాకులు లేకుండా చేయడానికే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు హమాస్ ప్రతినిధి హాజెమ్ ఖాసిమ్ పేర్కొన్నారు.
హమాస్ నిర్ణయంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన కొత్త సంస్థ 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' స్పందించింది. హమాస్ ప్రకటన గురించి తమకు తెలుసని, అయితే దాని ప్రభావాన్ని వాగ్దానాలపై కాకుండా, చర్యల ఆధారంగా అంచనా వేస్తామని తెలిపింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో పేర్కొన్న విధంగా గాజాలోని అన్ని ఆయుధాలను ఈ టెక్నోక్రాటిక్ కమిటీ తప్పనిసరిగా నియంత్రించాలని ఆ బోర్డు ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
పాలస్తీనా రోజువారీ వ్యవహారాలను నడపడానికి కేవలం సాంకేతిక, వృత్తిపరమైన సిబ్బంది మాత్రమే తమ పదవుల్లో కొనసాగుతారని హమాస్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రభుత్వ మీడియా కార్యాలయ జనరల్ డైరెక్టర్ ఇస్మాయిల్ అల్-థవాబ్తా తెలిపారు. "సేవల విభాగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులందరూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులే. వీరంతా గాజా పరిపాలన జాతీయ కమిటీ కింద పనిచేయడానికి పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉన్నారు" అన్నారు.
మరోవైపు హమాస్ ప్రకటనను ఇజ్రాయెల్ అసంబద్ధమైనదిగా అభివర్ణించింది. "హమాస్ సభ్యులందరూ తమ పదవుల్లోనే కొనసాగుతున్నప్పటికీ, ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయడం ఒక వక్రీకరణ మాత్రమే. దానికి ఎలాంటి ప్రాముఖ్యం లేదు" అని ఇజ్రాయెల్ వర్గాలు వెల్లడించాయి. కైరో కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ టెక్నోక్రాటిక్ కమిటీకి గాజాలో జన్మించిన ఇంజినీర్, పాలస్తీనా అథారిటీ మాజీ అధికారి అలీ షాత్ అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు. ఐక్యరాజ్యసమితి, శాంతి మండలి పర్యవేక్షణలో, అత్యవసర సేవలను పునరుద్ధరించడం, పౌర వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించడం దీని విధి.
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