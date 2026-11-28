అమెరికా వైమానిక దళ క్లౌడ్ వ్యవస్థలోకి చొరబడిన హ్యాకర్ల- వరుస సైబర్ దాడులతో కలకలం!
Cyber Attack On Us Air Force : అమెరికా వైమానిక దళ కీలక క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలోకి హ్యాకర్లు చొరబడినట్లు నివేదికలు వెల్లడించాయి.
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS File Photo)
Published : November 28, 2026 at 7:12 AM IST
అమెరికాలో సీఐఏ, ఎఫ్బీఐ సహా ప్రభుత్వ సంస్థలపై వరుస సైబర్ దాడులు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి. తాజాగా అమెరికా వైమానిక దళానికి చెందిన అత్యంత కీలకమైన క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, కంట్రోల్ ప్లాట్ఫామ్లోకి హ్యాకర్లు చొరబడినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు ఆంగ్ల మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే ఈ సైబర్ దాడిని అమెరికా వైమానిక దళం అధికారికంగా ఇంకా ధ్రువీకరించలేదు. దాడి వెనక ఎవరున్నారు? ఏయే సమాచారాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు? డేటా చోరీ జరిగిందా? అనే అంశాలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.