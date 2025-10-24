H-1B వీసా వ్యవస్థలో మోసాలు- అమెరికన్ల వేతనాలను తగ్గించేస్తున్నాయ్: వైట్హౌస్
హెచ్-1బీ వ్యవస్థలో మోసాలు జరుగుతున్నాయన్న వైట్హౌస్
Published : October 24, 2025 at 8:08 AM IST
US On H1B Visa Fee Fraud : హెచ్-1బీ వీసా ఫీజును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ కోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. దీనిని సమర్థించుకోవడానికి ట్రంప్ సర్కార్ సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే హెచ్-1బీ వీసా విధానంపై వైట్హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలీనా లివిట్ స్పందించారు. వీసా వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, దీంతో అమెరికన్ల వేతనాలు తగ్గుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. వైట్హౌస్ మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు తెలిపారు.
'ఈ పిటిషన్లపై కోర్టులో పోరాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. అధ్యక్షుడు తొలి ప్రాధాన్యం ఎల్లప్పుడూ అమెరికన్ కార్మికులకు అవకాశాలు అందిచడంతో పాటు వీసా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే. చాలా కాలంగా హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థ మోసాలతో నిండిపోయింది. దీంతో అమెరికన్ల వేతనాలు తగ్గాయి. అందుకే ఈ కొత్త విధానాలు అమలయ్యాయి. ఇవి చట్టబద్ధమైనవి. వీటి కోసం కోర్టులో పోరాటం కొనసాగిస్తాం' అని లివిట్ పేర్కొన్నారు.
హెచ్-1బీ వీసాపై ట్రంప్ సర్కార్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అమెరికా చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కోర్టులో సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. ఈ నిర్ణయం వీసా వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తోందని అమెరికా చాంబర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, చీఫ్ పాలసీ ఆఫీసర్ నీల్ బ్రాడ్లీ పేర్కొన్నారు. 'ఈ కొత్త లక్ష డాలర్ల వీసా ఫీజు చిన్న, మధ్య తరహా కంపెనీలకు పెద్ద భారం అవుతుంది. దేశ కాంగ్రెస్ ప్రత్యేకంగా అమెరికన్ వ్యాపారాలు ప్రపంచ ప్రతిభను ఆకర్షించేందుకు హెచ్-1బీ ప్రోగ్రామ్ను రూపొందించింది. కానీ ఈ కొత్త ఫీజుతో ఆ లక్ష్యం దెబ్బతింటుంది' అని తెలిపారు. కాలిఫోర్నియా, వాషింగ్టన్ డీసీలో కూడా యూనియన్లు, సంస్థలు, పలు సంఘాలు ఫీజును పెంచడం చట్టవిరుద్ధమని పిటిషన్ను దాఖలు చేశాయి.