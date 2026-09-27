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హెచ్‌-1బీ వీసా విధానంలో భారీ మార్పులు- 365 రోజుల్లో అంతా మారిపోవచ్చంటున్న ట్రంప్‌ సర్కార్

విదేశీ కార్మికుల వీసాల్లో మోసాలపై అమెరికా దర్యాప్తు ముమ్మరం- డజన్ల కొద్దీ సమన్లు, సెర్చ్ వారెంట్లు జారీ చేసిన కార్మికశాఖ- కాగ్నిజెంట్‌, క్లౌడ్‌ఎరా వీసా దరఖాస్తులపై సస్పెన్షన్‌

H1 B Visa Changes
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2026 at 2:13 PM IST

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H1 B Visa Changes : అమెరికాలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న విదేశీయులకు కీలకమైన హెచ్‌-1బీ వీసా విధానంలో రానున్న రోజుల్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆ వీసాలపై ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు మొదలుపెట్టింది. విదేశీ కార్మికుల నియామకాల్లో మోసం, నిబంధనల ఉల్లంఘన, ఉద్యోగుల దోపిడీ వంటి అంశాలపై దర్యాప్తు వేగం పెంచింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో 365 రోజుల్లో విదేశీ కార్మికుల వీసా కార్యక్రమం ఇప్పుడున్న విధంగా ఉండకపోవచ్చని అమెరికా కార్మికశాఖ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ జనరల్‌ ఆంటోనీ డీఎస్పోసిటో వ్యాఖ్యానించారు.

అమెరికా యూట్యూబర్‌ బెన్నీ జాన్సన్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో డీఎస్పోసిటో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. విదేశీ కార్మికుల వీసా వ్యవస్థలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఆధారాలు సేకరిస్తోందని తెలిపారు. ఇది కేవలం పత్రాల పరిశీలనకు సంబంధించిన విషయం కాదని, వాస్తవంగా జరుగుతున్న వ్యవహారాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రజలకు ఈ వ్యవస్థలో ఏం జరుగుతోందో స్పష్టంగా తెలియజేసేలా ఆధారాలను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

365 రోజుల్లో మార్పులు?
ఇప్పటి నుంచి 365 రోజుల్లో విదేశీ కార్మికుల వీసా కార్యక్రమం పూర్తిగా భిన్నంగా కనిపించవచ్చని డీఎస్పోసిటో పేర్కొన్నారు. అయితే హెచ్‌-1బీ కార్యక్రమాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేస్తామని ఆయన ప్రకటించలేదు. దర్యాప్తులు, కంపెనీలపై చర్యలు, విధానపరమైన మార్పులు రానున్న రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందనే సంకేతాలు మాత్రం ఇచ్చారు. హెచ్‌-1బీ వీసా వ్యవస్థలో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారని అనుమానిస్తున్న సంస్థలు, విధానాలపై చర్యలు తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. అవసరమైన ఆధారాలను సేకరించి తదుపరి చర్యలకు వెళ్లేలా దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని డీఎస్పోసిటో తెలిపారు.

డజన్ల కొద్దీ సమన్లు- సెర్చ్ వారెంట్లు
అమెరికా కార్మికశాఖలోని ఆఫీస్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌ జనరల్‌ ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా దర్యాప్తు చేపట్టింది. విదేశీ కార్మికుల వీసా కార్యక్రమాల్లో మోసం, ఉద్యోగుల దోపిడీ, మానవ అక్రమ రవాణా వంటి ఆరోపణలను పరిశీలిస్తోంది. ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా డజన్ల కొద్దీ సమన్లు జారీ చేసినట్లు కార్మికశాఖ గతంలో వెల్లడించింది. కొన్ని చోట్ల సెర్చ్‌ వారెంట్లతో తనిఖీలు కూడా చేపట్టింది. దర్యాప్తు పూర్తయ్యే వరకు కొన్ని కంపెనీలకు సంబంధించిన వీసా దరఖాస్తులపై కూడా చర్యలు తీసుకుంది. కాగ్నిజెంట్‌, క్లౌడ్‌ఎరా వంటి కంపెనీలకు సంబంధించిన వీసా దరఖాస్తులను క్రిమినల్‌ దర్యాప్తు పెండింగ్‌లో ఉన్న నేపథ్యంలో సస్పెండ్‌ చేసినట్లు కార్మికశాఖ తెలిపింది. విదేశీ కార్మికుల వీసా కార్యక్రమాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లు అనుమానం ఉన్న సంస్థలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతుందని డీఎస్పోసిటో స్పష్టం చేశారు.

అమెరికా ఉద్యోగులపై దృష్టి
అమెరికా ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న తాజా చర్యల్లో స్థానిక ఉద్యోగాలకు కూడా ప్రాధాన్యం కనిపిస్తోంది. అమెరికా టెక్‌ నిపుణుల ఉద్యోగాలను విదేశీ కార్మికుల నియామకాల ప్రభావం నుంచి రక్షించే లక్ష్యంతో కార్మికశాఖ గత ఏడాది 'ప్రాజెక్ట్‌ ఫైర్‌వాల్‌'ను ప్రారంభించింది. హెచ్‌-1బీ దరఖాస్తులను పరిశీలించే సమయంలో సంబంధిత సంస్థ అమెరికా ఉద్యోగులను తొలగించిందా అనే అంశాన్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సెప్టెంబర్‌ 18న జారీ చేసిన ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆర్డర్‌లో సూచించారు. గతంలో సమర్పించిన లేబర్‌ కండిషన్‌ అప్లికేషన్లను కూడా మరోసారి పరిశీలించాలని కార్మికశాఖకు ఆదేశాలు వెళ్లాయి.

భారతీయులపై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
హెచ్‌-1బీ వీసాల ద్వారా అమెరికాలో పనిచేస్తున్న వారిలో భారతీయుల సంఖ్య గణనీయంగా ఉంటుంది. అందుకే ఈ మార్పులు భారతీయ టెక్‌ ఉద్యోగులు, అమెరికాలో ఉద్యోగాలు కోరుకునే నిపుణులు, అలాగే భారతీయ ఐటీ కంపెనీలపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా వీసా దరఖాస్తుల పరిశీలన కఠినంగా మారడం, సంస్థలపై తనిఖీలు పెరగడం వంటి పరిణామాలు ఉద్యోగ నియామక ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపవచ్చు. ఇప్పటికే ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం కొన్ని హెచ్‌-1బీ ఉద్యోగుల అమెరికా ప్రవేశంపై ఆంక్షలను 2027 సెప్టెంబర్‌ 21 వరకు పొడిగించింది.

అమెరికా వెలుపల ఉన్న కొందరు ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కేటగిరీలలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నాయి. వర్తించే కొన్ని పిటిషన్లకు లక్ష డాలర్ల చెల్లింపు నిబంధనను కూడా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. అయితే వీటికి కొన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి. అమెరికా ప్రభుత్వం వెల్లడించిన గణాంకాల ప్రకారం, గతంలో తీసుకొచ్చిన ఆంక్షల తర్వాత పెద్ద ఐటీ ఔట్‌సోర్సింగ్‌ సంస్థల నుంచి వచ్చిన హెచ్‌-1బీ రిజిస్ట్రేషన్లు 92 శాతం తగ్గాయి. ఈ సంఖ్యలు మాత్రం అమెరికా ప్రభుత్వం వెల్లడించినవేనని గమనించాలి.

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