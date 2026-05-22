H-1B రిజిస్ట్రేషన్లు డౌన్: ఉన్నత చదువులు, భారీ జీతాలకే ప్రాధాన్యం!
38.5 శాతం తగ్గిన హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లు- 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3, 43, 981 రిజిస్ట్రేషన్లు దాఖలు- 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ సంఖ్య కేవలం 2,11, 600కు చేరిక
Published : May 22, 2026 at 9:52 PM IST
H1B Registrations Down In FY27 : 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి హెచ్-1బీ వీసా రిజిస్ట్రేషన్లు భారీగా తగ్గాయి. ఉన్నత విద్య, అధిక వేతనాలు పొందుతూ అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థపై సానుకూల ప్రభావం చూపే వారికే ఈసారి వీసాల మంజూరులో పెద్దపీట వేసినట్లు యూఎస్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఇమ్మిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ వెల్లడించింది. అమెరికా ఫస్ట్ అనే అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధానాల ఫలితంగానే ఈ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయని పేర్కొంది. 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో 3, 43, 981 రిజిస్ట్రేషన్లు దాఖలు కాగా, 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆ సంఖ్య కేవలం 2,11, 600కు పడిపోయింది. 38.5 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. ఎంపికైన దరఖాస్తుల్లో అత్యధికంగా 71.5 శాతం మంది అమెరికాలో మాస్టర్స్ లేదా అంతకంటే పైస్థాయి విద్యను అభ్యసించిన వారే ఉన్నారు. గతేడాది ఈ సంఖ్య 57 శాతంగా ఉండేది.
అతి తక్కువ వేతన కేటగిరీకి చెందిన దరఖాస్తుల్లో కేవలం 17.7 శాతం మందికే ఈసారి H1బీ వీసాలు దక్కాయి. ఇటీవలి కాలంలో మంజూరైన మొత్తం హెచ్-1బీ వీసాల్లో సుమారు 71 శాతం భారతీయులకే దక్కాయి. చైనా రెండో స్థానంలో ఉంది. ప్రధానంగా టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, వైద్యం, పరిశోధన రంగాలకు చెందిన నిపుణులు ఈ వీసాలపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నారు. అమెరికా కఠిన నిబంధనల వల్ల భారతీయులపైనే అత్యధిక ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. తక్కువ వేతనాలతో పెద్ద ఎత్తున దరఖాస్తులు చేసుకుంటూ, హెచ్-1బీ వీసా ప్రోగ్రామ్ను దుర్వినియోగం చేసే రోజులు పోయాయని USCIS స్పష్టం చేసింది. అత్యున్నత నైపుణ్యం గల విదేశీ కార్మికులను ఆకర్షించడం, అదే సమయంలో అమెరికన్ కార్మికుల వేతనాలు, ఉద్యోగ అవకాశాలను రక్షించడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు తెలిపింది.