హెచ్-1బీ సంస్కరణలు సరైనవే- వారి వల్లే అమెరికన్ ఉద్యోగుల వేతనాల్లో కోతలు: జేడీ వాన్స్

చౌకైన విదేశీ నిపుణుల కోసం హెచ్-1బీ దుర్వినియోగం- అమెరికన్ ఉద్యోగుల వేతనాల్లో కోతలు అన్యాయం- అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు

JD Vance
October 30, 2025

JD Vance On H 1B Reforms : చౌకగా విదేశీ నిపుణులను రిక్రూట్ చేసుకొని, అమెరికన్ ఉద్యోగుల వేతనాలను తగ్గించేందుకే హెచ్-1బీ వీసాలను కంపెనీలు వాడుకుంటున్నాయని అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ ఆరోపించారు. అందుకే హెచ్-1బీ వీసా వ్యవస్థలో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సంస్కరణలు చేస్తున్నారని వెల్లడించారు. మిసిసిప్పీలో జరిగిన టర్నింగ్ పాయింట్ యూఎస్ఏ కార్యక్రమంలో జేడీ వాన్స్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమెరికన్ ఉద్యోగులను తొలగించి, వారి స్థానంలో చౌకైన విదేశీ నిపుణులను భర్తీ చేసుకునే అన్యాయాన్ని ఆపడమే తమ సంస్కరణల ముఖ్య లక్ష్యమన్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో విదేశాలకు చెందిన నిపుణులను నిలుపుకునేలా తమ విధానం ఉంటుందని జేడీ వాన్స్ స్పష్టం చేశారు. ఏటా 10 లక్షల మంది విదేశీయులు అమెరికాకు వలస వస్తుంటారని, వారి తాకిడి వల్ల అమెరికన్ ఉద్యోగుల వేతనాలు తగ్గిపోతున్నాయని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

సూపర్ జీనియస్‌లకు అమెరికాలో ఎప్పటికీ చోటు
"విదేశాలకు చెందిన సూపర్ జీనియస్‌లకు అమెరికాలో ఎప్పటికీ చోటు ఉంటుంది. వాళ్లు ఎక్కడికీ వెళ్లనక్కర లేదు. అమెరికన్ వర్సిటీల్లో చదివే, ఇక్కడి దిగ్గజ కంపెనీల్లో పనిచేసే సూపర్ జీనియస్‌లకు మార్గాన్ని సుగమం చేయడమే హెచ్-1బీ వీసా లక్ష్యం. అమెరికాలో దొరికే వివిధ రంగాల నిపుణులను వదిలేసి, చౌకగా పనిచేస్తారనే భావనతో విదేశీ నిపుణులను కంపెనీలు రిక్రూట్ చేసుకోవడం సరికాదు. అమెరికాలో సరిపడా అకౌంటెంట్లు ఉన్నారు. అయినప్పటికీ అమెరికన్ అకౌంటెంట్ కంటే 50 శాతం తక్కువ శాలరీకి పనిచేస్తాడని, విదేశానికి చెందిన అకౌంటెంట్‌ను భర్తీ చేసుకుంటున్నారు. ఇది అమెరికన్లకు నష్టం కలిగించే అంశం" అని వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్ తెలిపారు.

విదేశీ వలసదారుల సంఖ్యను తగ్గించి తీరుతాం
"అమెరికాకు విదేశీయుల వలసలను వీలైనంత మేరకు తగ్గించడమే మా ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రస్తుత స్థాయిలో చట్టబద్ధ, అక్రమ వలసదారులను అమెరికా భరించలేదు. అమెరికాకు రావాలని భావించే వారు, ఇక్కడికి వచ్చి మా దేశాన్ని సుసంపన్నం చేయొచ్చు. కానీ విదేశీ వలసదారుల సంఖ్యను తగ్గించాలనే లక్ష్యం విషయంలో మేం అస్సలు రాజీపడం" అని జేడీ వాన్స్ తేల్చి చెప్పారు.

"మీ సతీమణి క్రిస్టియానిటీలోకి మారాలని కోరుకుంటున్నారా?"
ఈసందర్భంగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేడీ వాన్స్‌ను ఓ వ్యక్తిగత ప్రశ్నను అడిగారు. "మీ సతీమణి ఉషా వాన్స్ ఒక హిందువు. మీరొక క్రిస్టియన్. మీ భార్య కూడా క్రిస్టియానిటీలోకి మారాలని ఆశిస్తున్నారా ?" అని అడిగారు. దీనికి జేడీ వాన్స్ బదులిస్తూ, "అవును, నిజాయితీగా నేను అదే కోరుకుంటాను. ఎందుకంటే నేను క్రిస్టియన్ గాస్పెల్‌ను నమ్ముతాను. నా భార్య కూడా అదే బాటలో పయనించాలని ఆశిస్తాను. ఒకవేళ అందుకు ఉషా వాన్స్ సిద్ధంగా లేకుంటే, అది ఆమె ఇష్టం. ఎందుకంటే, ప్రతీ ఒక్కరికి తమతమ మార్గాల్ని ఎంచుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుందని దేవుడు చెప్పాడు. అందువల్ల నా భార్య క్రిస్టియానిటీలోకి రాకున్నా, నాకు సమస్యేం ఉండదు. స్నేహితులు, కుటుంబీకులు, శ్రేయోభిలాషుల విషయంలో ఇలాంటి వైఖరే మంచిది" అని జేడీ వాన్స్ వ్యాఖ్యానించారు.

హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు రూ.88 లక్షలకు!
హెచ్-1బీ వీసాల జారీ, ప్రాసెసింగ్, ఫీజుల విషయాల్లో భారీ సంస్కరణలకు సంబంధించిన ఓ ఆదేశంపై ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు. దీంతో హెచ్-1బీ వీసా దరఖాస్తు ఫీజు ఏకంగా రూ.88 లక్షలకు చేరింది. ఇంతకుముందు ఈ ఫీజు రూ.1.32 లక్షలు మాత్రమే ఉండేది. సెప్టెంబరు 21 నుంచి ఈ మార్పు అమల్లోకి వచ్చింది. 2026 హెచ్-1బీ వీసాల లాటరీకి దరఖాస్తులు సమర్పించిన వాళ్లకూ ఈ నియమం వర్తిస్తుంది. దీనిపై తాజాగా జేడీ వాన్స్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి.

