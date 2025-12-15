ETV Bharat / international

భారీగా H-1B, H-4 వీసాలు 'రద్దు'- వెట్టింగ్‌ ప్రారంభించిన అమెరికా

నేటి నుంచి హెచ్‌-1బీ, హెచ్‌-4 వీసా దరఖాస్తుదారుల సామాజిక ఖాతాల పరిశీలన

US Visa Prudential Revocation
US Visa Prudential Revocation (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 15, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
US Visa Prudential Revocation : హెచ్‌-1బీ వీసా దరఖాస్తుదారులపై 'వెట్టింగ్‌' ప్రక్రియను ప్రారంభించిన అమెరికా ప్రభుత్వం మరో బాంబు పేల్చింది. ముందుజాగ్రత్త చర్యలో భాగంగా భారీ ఎత్తున హెచ్‌-1బీ, హెచ్‌-4 వీసాలను 'ప్రుడెన్షియల్‌ రద్దు' చేసింది అగ్రరాజ్యం. ఈ మేరకు వర్కింగ్‌ వీసాలు రద్దయినట్లు ప్రభావిత వీసాదారులకు కాన్సులేట్‌ నుంచి ఈమెయిల్స్‌ వచ్చినట్లు సమాచారం. హెచ్‌-1బీ, హెచ్‌4 వీసా దరఖాస్తుదారుల సోషల్‌ మీడియా ఖాతాలను పరిశీలించే ప్రక్రియ సోమవారం నుంచి ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో ఈ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

అయితే ఈ ప్రుడెన్షియల్‌ రద్దు తాత్కాలికమేనని తెలుస్తోంది. ఇది శాశ్వత వీసా తిరస్కరణ కిందకు రాదని ఇమిగ్రేషన్‌ అటార్నీ ఎమిలీ నాయ్‌మెన్‌ వివరించారు. "ఈ తాత్కాలిక వీసా రద్దు వీసాదారుల చట్టబద్ధ నివాస హక్కును ప్రభావితం చేయదు. కానీ, తర్వాత వీసా అపాయింట్‌మెంట్‌ సమయంలో దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని వారి దరఖాస్తులను మరింత క్షుణ్ణంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది" అని ఎమిలీ సోషల్‌ మీడియాలో పేర్కొన్నారు.

ఏంటీ ప్రుడెన్షియల్‌ వీసా రద్దు
వీసాదారుల చట్టబద్ధ నివాస అర్హతలో ఏదైనా సమస్య ఉందని ప్రభుత్వం అనుమానించిన సమయంలో విదేశాంగ శాఖ వివేకవంతంగా వీసా రద్దుపై నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. దీన్నే ప్రుడెన్షియల్‌ వీసా రివోకేషన్‌గా పిలుస్తారు. అయితే, ఇలా తాత్కాలికంగా రద్దు చేసినప్పటికీ, వీసాదారులు తమ గడువు పూర్తయ్యేవరకు అమెరికాలో నివసించవచ్చు. కానీ, ఒకసారి అమెరికా నుంచి బయటకు వెళ్తే, వీసా గడువు ఉన్నప్పటికీ మళ్లీ అగ్రరాజ్యంలోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉండదు. తాత్కాలిక రద్దు సమయంలో వీసాల స్టాంప్‌ చెల్లుబాటు కాదు.

మొదలైన వెట్టింగ్‌
మరోవైపు అమెరికాలో హెచ్‌1బీ, హెచ్‌4 వీసా దరఖాస్తుదారుల ఆన్‌లైన్‌ ఉనికిని సమీక్షించే వెట్టింగ్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. హెచ్‌1బీ, హెచ్‌4, ఎఫ్, ఎం, జే వీసాలకు దరఖాస్తు చేసిన వారంతా వెట్టింగ్‌కు వీలుగా తమ సామాజిక మాధ్యమాల సెట్టింగ్‌లను ప్రైవేటు నుంచి పబ్లిక్‌కు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనల కారణంగా ఇప్పటికే భారతీయుల సహా అనేక మంది హెచ్‌1బీ వీసాల ఇంటర్వ్యూలు వాయిదా పడ్డాయి. 'అమెరికాలోకి ప్రవేశించేవారు అమెరికన్లకు హాని చేయబోరని మేం నమ్మాలి. వారు తమ విశ్వసనీయతను నిరూపించుకోవాలి' అని అమెరికా విదేశాంగశాఖ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

US PRUDENTIAL REVOCATION
US VETTING SOCIAL MEDIA
SOCIAL MEDIA VETTING FOR US VISA
US VISA PRUDENTIAL REVOCATION

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

