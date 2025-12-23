ETV Bharat / international

బంగ్లాదేశ్‌లో హింసపై స్పందించిన ఐరాస- పౌరుల భద్రతపై ఆందోళన

బంగ్లాదేశ్​లో నెలకొన్న హింసపై స్పందించిన ఐరాస చీఫ్ గుటెరస్- హాదీ మృతిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన ఐరాస మానవ హక్కుల కమిషనర్

UN Chief Guterres On Bangladesh Violence
UN Secretary General Antonio Guterres (AP File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 23, 2025 at 11:44 AM IST

UN Chief Guterres On Bangladesh Violence : బంగ్లాదేశ్​లో నెలకొన్న హింస, మైనార్టీ వ్యక్తిని కొట్టి చంపడంపై ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్‌ ఆంటోనియో గుటెరస్‌ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడి భద్రతను ప్రభుత్వం కాపాడుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. బంగ్లాదేశ్​లో జరుగుతున్న ఆందోళనలపై గుటెరస్‌ చేసిన కామెంట్స్​ను ఆయన ప్రతినిధి స్టీఫెన్ డుజారిక్ మీడియాకు వెల్లడించారు.

'బంగ్లాదేశ్​లో ఇటీవల జరిగిన హింస్మాతక ఘటనలపై మేం ఆందోళన చెందుతున్నాం. అంతేకాకుండా మైనార్టీలపై జరుగుతున్న దాడులు గురించి కూడా విన్నాం. బంగ్లాదేశ్​ లేదా ఇతర ఏ దేశంలో అయినా సరే మైనార్టీలు సురక్షితంగా ఉన్నామనే భావన కలిగి ఉండాలి. దేశంలోని ప్రతి పౌరుడి భద్రతను ప్రభుత్వం కాపాడుతుందని మేము విశ్వసిస్తున్నాం' అని డుజారిక్ అన్నారు.

హాదీ మృతిపై నిష్పక్షపాత దర్యాప్తు జరగాలి : యూఎన్ మానవ హక్కుల కమిషనర్
మరోవైపు విద్యార్థి నాయకుడు షరీఫ్‌ ఉస్మాన్‌ బిన్‌ హాదీ హత్యపై ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల కమిషనర్ వోల్కర్ టర్క్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రతీకారం, ప్రతిఘటన హింసను మరింత పెంచుతాయని అన్నారు. అవి విభేదాలను మరింత పెంచి, అందరి హక్కులను దెబ్బతీస్తాయని పేర్కొన్నారు. హాది హత్యకు కారణమైన దాడిపై త్వరిత, నిష్పక్షపాత, పారదర్శక దర్యాప్తు జరిపించాలని తెలిపారు. బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి బంగ్లాదేశ్ అధికారులను కోరారు. ప్రతి ఒక్కరూ హింసకు దూరంగా ఉండి శాంతిని పాటించాలని పిలుపునిచ్చారు.

అలాగే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వేళ ప్రజాస్వామ్య హక్కుల పరిరక్షణ అవసరమని వోల్కర్ టర్క్ అన్నారు. ప్రజలు భయం లేకుండా ప్రజాజీవితంలో పాల్గొనడానికి అభిప్రాయాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తపరచే వాతావరణం అత్యంత కీలకమని తెలిపారు. అలాగే, ఈ క్లిష్ట సమయంలో వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, శాంతియుత నిరసన హక్కు, పత్రికా స్వేచ్ఛ, జర్నలిస్టుల భద్రతను కాపాడాలని ఆయన అధికారులను కోరారు. ఈ సమయంలో హింస మరింత పెరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

భారత్‌కు వీసా సేవల్ని నిలిపివేసిన బంగ్లా
మరోవైపు బంగ్లాదేశ్‌లోని ఛత్తోగ్రాంలో ఉన్న తన వీసా కేంద్రం సేవల్ని భారత్‌ రద్దు చేసినందుకు, ప్రతిగా బంగ్లా కూడా దిల్లీ, త్రిపురలోని తన దౌత్య కార్యాలయాల్లో వీసా సేవల్ని సోమవారం తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. తదుపరి సమాచారం అందించే వరకూ వీసా సేవల్ని నిలిపివేస్తున్నట్లు బంగ్లాదేశ్‌ వెల్లడించింది. అనివార్య కారణాల రీత్యా బంగ్లాదేశ్‌ హైకమిషన్‌ అన్ని దౌత్య, వీసా సేవల్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తోంది అని దిల్లీలోని బంగ్లా రాయబార కార్యాలయం ప్రకటించింది.

గత సంవత్సరం బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రభుత్వ మార్పునకు దారితీసిన విద్యార్థి యువజన ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఇంకిలాబ్‌ మంచా నాయకుడైన షరీఫ్‌ ఉస్మాన్‌ హాదీ ఇటీవల హత్యకు గురయ్యాడు. డిసెంబర్ 12 ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉండగా గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు వచ్చి అతడిపై కాల్పులు జరిపారు. మెరుగైన వైద్యం కోసం సింగపూర్​కు తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందతూ డిసెంబర్ 18న ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. దీంతో ఢాకాలో నిరసనలు వెల్లువెత్తాయి. పత్రికా కార్యాలయాలపై నిరసనకారులు దాడి చేసి నిప్పు పెట్టారు. మాజీ అధ్యక్షుడు షేక్ ముజిబుర్ రహ్మాన్ నివాసంపై కూడా ఆందోళనకారులు దాడి చేశారు. దీంతో పరిస్థితులు ఉద్రిక్తంగా మారాయి. ఆ సమయంలోనే మైనార్టీ వ్యక్తి దీపూ చంద్ర దాస్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. మైమెన్‌సింగ్ నగరంలో చంద్ర దాస్​ను ఒక గుంపు తీవ్రంగా కొట్టి చెట్టుకు వేలాడదీసి ఉరి తీశారు. అనంతరం రహదారి పక్కన పడేశారు. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇంకొందరు ఆ మృతదేహానికి నిప్పు అంటించారు.

ఇదిలా ఉండగా, గత సంవత్సరం బంగ్లాదేశ్‌లో షేక్‌ హసీనా పదవీచ్యుతికి దారితీసిన విద్యార్థి యువజన ఉద్యమంలో రెండో కీలక నేతగా గుర్తింపు పొందిన మొతాలెబ్‌ షిక్దర్‌పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు సోమవారం(డిసెంబర్ 22) కాల్పులు జరిపారు. ఖుల్నా నగరంలో షిక్దర్ నివాసం వద్దే గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్పులు జరపగా, బుల్లెట్ తలలోకి దూసుకెళ్లింది. ప్రస్తుతం ఖుల్నా వైద్యకళాశాల ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

