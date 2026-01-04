తుపాకులతో గ్రామంలోకి వచ్చి నరమేధం- కాల్పుల్లో 30 మంది మృతి- అనేక మంది కిడ్నాప్​!

ETV Bharat / international

మార్కెట్, ఇళ్లకు నిప్పు పెట్టిన ఆగంతకులు - విచక్షణారహితంగా కాల్పులు - పలువురు కిడ్నాప్ - 37 మంది చనిపోయారంటున్న స్థానికులు - అడవిలో నుంచి వచ్చి అరాచకం సృష్టించిన వైనం

NIGERIA ATTACK
30 Killed in Nigeria (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 7:05 PM IST

2 Min Read
Gunmen Attack in Nigeria : ఆఫ్రికా దేశం నైజీరియాలో దారుణం జరిగింది. ఉత్తర నైజీరియాలోని ఒక మారుమూల గ్రామంపై సాయుధులైన దుండగులు భీకర దాడి చేశారు. విచక్షణారహితంగా కాల్పుల్లో సుమారు 30 మంది గ్రామస్థులు మరణించారు. మరికొందరిని కిడ్నాప్ చేసి అడవిలోకి ఎత్తుకెళ్లారు. నైజర్ రాష్ట్రంలోని కసువాన్-దాజీ గ్రామంకలో శనివారం సాయంత్రం ఈ ఘోర ఘటన జరిగింది. ఊహించని ఈ దాడితో జనం ప్రాణభయంతో పరుగులు తీశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ పరిస్థితి యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది.

అసలేం జరిగింది?
శనివారం సాయంత్రం బోర్గు స్థానిక ప్రభుత్వ పరిధిలోని కసువాన్-దాజీ గ్రామంపై దుండగుల ముఠా విరుచుకుపడింది. గ్రామంలోకి ప్రవేశించగానే జనంపై కాల్పులు మొదలుపెట్టారు. కనిపించిన వారిని కనిపించినట్లు కాల్చి చంపారు. అంతటితో ఆగకుండా గ్రామంలోని ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారు. స్థానిక మార్కెట్‌కు నిప్పు పెట్టారు. అనేక ఇళ్లను దహనం చేశారు. దీంతో గ్రామం మంటల్లో చిక్కుకుంది.

మృతుల సంఖ్యపై గందరగోళం
మరణాల సంఖ్యపై పోలీసులు, స్థానికుల మధ్య భిన్న వాదనలు ఉన్నాయి. ఈ దాడిలో కనీసం 30 మంది గ్రామస్థులు మరణించారని పోలీసులు అధికారికంగా ప్రకటించారు. అయితే స్థానికులు మాత్రం మృతుల సంఖ్య 37కు పైగా ఉందని చెబుతున్నారు. చాలా మంది ఇంకా కనిపించడం లేదని, వారిని దుండగులు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లారని, దీంతో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం
ఈ ఘటన తర్వాత భద్రతా బలగాల స్పందనపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. కిడ్నాప్ అయిన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టామని, అధికారులను మోహరించామని నైజర్ రాష్ట్ర పోలీస్ అధికార ప్రతినిధి వాసియు అబియోడున్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. కానీ స్థానికులు మాత్రం పోలీసుల వాదనను కొట్టిపారేస్తున్నారు. ఆదివారం వరకు తమ గ్రామానికి ఒక్క భద్రతా అధికారి కూడా రాలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తమకు రక్షణ కరువైందని వాపోతున్నారు.

అడవి దారిలో ముప్పు
దుండగులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారనే దానిపై పోలీసులకు క్లారిటీ వచ్చింది. కబే జిల్లా వెంబడి ఉన్న 'నేషనల్ పార్క్ ఫారెస్ట్' నుంచి దుండగులు గ్రామంలోకి చొరబడ్డారు. దాడి చేసిన తర్వాత మళ్లీ అడవిలోకే పారిపోయారు. నైజీరియాలో విశాలమైన అటవీ ప్రాంతాలు ఉండటంతో, వాటిని ఈ సాయుధ ముఠాలు తమ స్థావరాలుగా మార్చుకుంటున్నాయి. ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణ, భద్రత తక్కువగా ఉండే మారుమూల గ్రామాలనే వీరు లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు.

గతంలో విద్యార్థుల కిడ్నాప్
ఈ ప్రాంతంలో ఇలాంటి దాడులు జరగడం ఇదే తొలిసారి కాదు. తాజా దాడి జరిగిన కసువాన్-దాజీ గ్రామం, పపిరి కమ్యూనిటీకి సమీపంలోనే ఉంది. గత ఏడాది నవంబర్‌లో పపిరిలోని ఒక క్యాథలిక్ పాఠశాల నుంచి 300 మందికి పైగా విద్యార్థులను, టీచర్లను దుండగులు కిడ్నాప్ చేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే ప్రాంతంలో నరమేధం జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆఫ్రికాలో అత్యధిక జనాభా కలిగిన నైజీరియాలో ఆధిపత్యం కోసం అనేక ముఠాలు అమాయక ప్రజలను బలి తీసుకుంటున్నాయి.

