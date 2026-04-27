అనాథాశ్రమంపై సాయుధుల దాడి- 23 మంది విద్యార్థుల అపహరణ

ఇప్పటి వరకు పదిహేను మందిని రక్షించగా, ఎనిమిది మంది ఇంకా బందీలుగానే ఉన్నట్లు అధికారుల వెల్లడి

Gunmen Attack Orphanage in Nigeria
Gunmen Attack Orphanage in Nigeria
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 27, 2026 at 7:19 PM IST

Gunmen Attack Orphanage in Nigeria : నైజీరియా ఉత్తర మధ్య ప్రాంతంలో దారుణం జరిగింది. ఒక గ్రామంలోని అనాథాశ్రమంపై సాయుధులు దాడి చేసి 23 మంది విద్యార్థులను అపహరించారు. ఇప్పటి వరకు పదిహేను మందిని రక్షించగా, ఎనిమిది మంది ఇంకా బందీలుగానే ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. కోగి రాజధాని లోకోజాలో ఈ దాడి జరిగిందని రాష్ట్ర కమిషనర్ కింగ్స్లీ ఫెమి ఫాన్వో ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. దహల్లుకితాబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అనే ఈ సంస్థ చట్టవిరుద్ధంగా నడుస్తోందని ఆయన అన్నారు. సాయుధుల గుర్తింపు ఇంకా తెలియరాలేదని, ఈ దాడికి ఇప్పటివరకు ఏ గ్రూపు కూడా బాధ్యత వహించలేదని వివరించారు.

