మెక్సికోలో సాయుధుడి కాల్పులు- చిన్నారి సహా 10 మంది మృతి
Shooting In Mexico People 10 Dead (IANS)
Published : May 18, 2026 at 7:13 AM IST
Shooting In Mexico People 10 Dead : మెక్సికోలో జరిగిన కాల్పుల ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. ప్యూబ్లా రాష్ట్రంలోని తెహ్విట్జింగోలో ఓ సాయుధుడు జరిపిన కాల్పుల్లో 10 మంది మృతి చెందారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఓ చిన్నారి ఉన్నారు. అక్కడి కాలమానం ప్రకారం ఆదివారం ఉదయం ఈ ఘటన జరిగినట్లు స్థానిక పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ తెలిపింది. అయితే ఈ కాల్పుల వెనక ఉన్న కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. దీనిపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.