అమెరికాలో మరోసారి తుపాకీ మోత- ముగ్గురు మృతి- నిందితుడు హతం!
అమెరికాలోని ఆస్టిన్లో కాల్పులకు పాల్పడిన దుండగుడు- ముగ్గురు మృతి- భారతీయులు సేఫేనా?
Published : March 1, 2026 at 10:42 PM IST
US Shooting Updates : అమెరికాలో తుపాకీ సంస్కృతి అలా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున టెక్సాస్ రాష్ట్రం ఆస్టిన్ నగరంలో ఒక ప్రముఖ నైట్లైఫ్ వేదిక వద్ద జరిగిన కాల్పుల్లో ముగ్గురు మరణించగా, కనీసం 14 మంది గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
"స్థానిక కాలమానం ప్రకారం తెల్లవారుజామున 1:59 గంటలకు 'వెస్ట్ సిక్స్త్ స్ట్రీట్'లోని 'బ్యూఫోర్డ్స్ బ్యాక్యార్డ్ బీర్ గార్డెన్' వద్ద ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ప్రాంతం విద్యార్థులు, యువ టెక్ నిపుణులతో ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే వినోద కేంద్రమిది. ఒక దుండగుడు లాంగ్ రైఫిల్, హ్యాండ్గన్లతో అకస్మాత్తుగా కాల్పులు జరిపాడు. మాకు ఎమర్జెన్సీ కాల్ వచ్చిన వెంటనే అక్కడకు వెళ్లాం. పోలీసు అధికారులు నిందితుడిని కాల్చిచంపారు. ఈ కేసు దర్యాప్తులో ఎఫ్బీఐ జాయింట్ టెర్రరిజం టాస్క్ ఫోర్స్ కూడా చేరింది. దాడికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు" అని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు.
వాస్తవానికి సిలికాన్ హిల్స్ అని పిలిచే ఆస్టిన్లో భారతీయ మూలాలున్న వేలాది నిపుణులు, విద్యార్థులు నివసిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ విద్యార్థులు, అలాగే టెస్లా, ఫేస్బుక్, యాపిల్, గూగుల్ వంటి సంస్థల్లో పనిచేసే వేలాది మంది భారతీయులు అక్కడ ఉంటారు. అందుకే ఈ ఘటనపై హ్యూస్టన్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ స్పందించారు. "మరణించిన లేదా గాయపడిన వారిలో భారతీయులు ఉన్నట్లు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు" అని చెప్పారు.