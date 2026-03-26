'పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు చేయి దాటిపోయాయ్' - ఐరాస చీఫ్ హెచ్చరిక- శాంతిచర్చలకు దౌత్యవేత్త నియామకం
Antonio Guterres (Source : UN.ORG)
Published : March 26, 2026 at 10:10 AM IST
UN on West Asia War 2026 : యుద్ధం నేపథ్యంలో పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులు చేయి దాటిపోయాయని ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రెటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరెస్ హెచ్చరించారు. వెంటనే అన్ని పక్షాలు సైనిక ఘర్షణను ఆపి, దౌత్యమార్గాల్లో సంప్రదింపులు నిర్వహించాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ యుద్ధాన్ని ఆపే శాంతి చర్చల కోసం సీనియర్ దౌత్యవేత్త జీన్ అర్నాల్ట్ను నియమిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. న్యూయార్క్లోని ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆంటోనియో గుటెరెస్ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు. ప్రపంచ దేశాల నేతలు అంచనా వేసిన దాని కంటే అతితీవ్ర స్థాయికి పశ్చిమాసియా సైనిక ఘర్షణ చేరిందన్నారు.