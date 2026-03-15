'గల్ఫ్లో ఉద్రిక్తతలు తగ్గించడంలో మోదీదే కీలక పాత్ర!'
యూఏఈ ఫుజైరా పోర్ట్పై డ్రోన్ దాడి- గాల్లోనే అడ్డుకున్న రక్షణ వ్యవస్థ- ప్రాంతీయ స్థిరత్వానికి భారత ప్రధాని మోదీ సహకారం కీలకమని విశ్లేషకుడి అభిప్రాయం
Published : March 15, 2026 at 11:59 AM IST
Tension In Gulf Countries : పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రాంతంలో శాంతి స్థాపనకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కీలక పాత్ర పోషించగలరని గల్ఫ్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ విశ్లేషకుడు అభిప్రాయపడ్డారు. భారతదేశానికి గల్ఫ్ దేశాలతో ఉన్న బలమైన సంబంధాలు, అలాగే అక్కడ నివసిస్తున్న లక్షలాది భారతీయుల కారణంగా మోదీ జోక్యం పరిస్థితులను సర్దుబాటు చేసే దిశగా ఉపయోగపడుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రాంతంలో ఉన్న ఉద్రిక్తతలను తగ్గించేందుకు అన్ని దేశాలు దౌత్యపరమైన మార్గాలను వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన సూచించారు.
ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు
ఇటీవల ఇరాన్ ప్రతీకార దాడుల నేపథ్యంలో గల్ఫ్ ప్రాంతం మరోసారి ఉద్రిక్తతలకు కేంద్రబిందువుగా మారింది. శనివారం యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని ఫుజైరా పోర్ట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్ దాడి జరిగిందని సమాచారం వెలువడింది. అయితే యూఏఈ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు ఆ డ్రోన్ను గాల్లోనే అడ్డుకోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. డ్రోన్ ముక్కలు కింద పడటంతో పోర్ట్ ప్రాంతంలో చిన్న మంటలు చెలరేగినా ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటన ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరగకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తోందని విశ్లేషకుడు వ్యాఖ్యానించారు. గల్ఫ్ దేశాల ప్రధాన లక్ష్యం ఇప్పుడు యుద్ధాన్ని మరింత విస్తరించకుండా అడ్డుకోవడమేనని ఆయన తెలిపారు. దౌత్యపరమైన చర్చలు, సమన్వయం ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన చెప్పారు.
కీలక కేంద్రాలపై దాడులు జరిగితే!
యూఏఈపై పునరావృతంగా దాడులు జరగడం ఆ దేశం బలహీనతకు సూచిక కాదని విశ్లేషకుడు స్పష్టం చేశారు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో యూఏఈ వాణిజ్యం, ఆర్థిక వ్యవస్థ, దౌత్య సంబంధాల్లో కీలక కేంద్రంగా ఉండటం వల్లే అది వ్యూహాత్మక లక్ష్యంగా మారుతోందని ఆయన వివరించారు. ప్రపంచ వాణిజ్యంలో ఫుజైరా పోర్ట్ వంటి కీలక కేంద్రాలపై దాడులు జరిగితే ప్రాంతీయ స్థిరత్వంపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని ఆయన అన్నారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న సంక్షోభం కేవలం ఇరాన్ – గల్ఫ్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలతో మాత్రమే పరిమితం కాలేదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాక్లో కతాయిబ్ హెజ్బొల్లా, లెబనాన్లో హెజ్బొల్లా, యెమెన్లో హూతీ తిరుగుబాటు దళాలు వంటి అనేక మిలిటెంట్ గుంపుల కార్యకలాపాలు కూడా పరిస్థితిని మరింత క్లిష్టం చేస్తున్నాయని ఆయన చెప్పారు. అదేవిధంగా సూడాన్లో ముస్లిం బ్రదర్హుడ్కు అనుబంధమైన ఇస్లామిక్ వర్గాలు, సోమాలియాలో అల్-షబాబ్ వంటి సంస్థలు కూడా ప్రాంతీయ భద్రతకు సవాళ్లుగా నిలుస్తున్నాయని ఆయన వివరించారు.
ఈ నేపథ్యంలో గల్ఫ్ దేశాలకు భారత్తో ఉన్న బలమైన సంబంధాలు మరింత ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయని విశ్లేషకుడు పేర్కొన్నారు. గల్ఫ్ దేశాల్లో లక్షలాది మంది భారతీయులు నివసిస్తూ పని చేస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. వారి భద్రతను కాపాడటం అత్యంత ముఖ్యమని ఆయన అన్నారు. అందుకే ఈ సంక్షోభాన్ని తగ్గించేందుకు దౌత్యపరమైన మార్గాల్లో అన్ని దేశాలు కలిసి పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని సూచించారు.
ఇదిలా ఉండగా, యూఏఈ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కూడా ఇటీవల జరిగిన దాడులపై వివరాలు వెల్లడించింది. శుక్రవారం ఇరాన్ నుంచి ప్రయోగించిన 9 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 33 డ్రోన్లను తమ వైమానిక రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నాయని తెలిపింది. ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇప్పటివరకు ఇరాన్ నుంచి ప్రయోగించిన మొత్తం 294 బాలిస్టిక్ క్షిపణులు, 15 క్రూయిజ్ క్షిపణులు, 1600 డ్రోన్లను యూఏఈ రక్షణ వ్యవస్థలు ఎదుర్కొన్నాయని వెల్లడించింది.
ఈ దాడుల కారణంగా యూఏఈ, పాకిస్థాన్, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ దేశాలకు చెందిన ఆరుగురు మరణించగా, 141 మందికి స్వల్ప నుండి మోస్తరు గాయాలు అయినట్లు తెలిపింది. గాయపడిన వారిలో భారత్ సహా అనేక దేశాల పౌరులు ఉన్నారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఇక మరోవైపు ఇరాన్కు చెందిన ఖాతమ్ అల్-అన్బియా సెంట్రల్ హెడ్క్వార్టర్స్ ప్రతినిధి ఎబ్రాహీం జోల్ఫఘారీ ఒక హెచ్చరిక కూడా జారీ చేశారు. యూఏఈ నగరాల్లో అమెరికా క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు ఉన్నాయని తమకు సమాచారం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇరాన్పై దాడులు అక్కడి నుంచే జరుగుతున్నట్లయితే వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడులు చేయడం తమకు చట్టబద్ధ హక్కు అని ఆయన అన్నారు.