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AI చిత్రాలతో ట్రంప్‌ ప్రచార హోరు- అమెరికా సైనిక శక్తి, 2028 రాజకీయ సందేశాలు

అమెరికా సైనిక ఆధిపత్యం, ఇరాన్‌పై వైఖరిని ప్రతిబింబించే ఏఐ చిత్రాలు పంచుకున్న డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌- 'ట్రంప్‌ 2028', 'అమెరికా ఫస్ట్‌' వంటి రాజకీయ సందేశాలతో ప్రచార పోస్టర్లు

Trump AI Images
US President Donald Trump shares an AI-generated image (ruth Social@realDonaldTrump)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 27, 2026 at 7:46 AM IST

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Trump AI Images : ఇరాన్‌పై అమెరికా విస్తృత సైనిక చర్యలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేసినట్లు, అలాగే ఆయుధాల కొరత ఉన్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు వెలువడుతున్నా వేళ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పలు ఏఐ చిత్రాలను పంచుకున్నారు. అందులో అమెరికా సైనిక శక్తి, ఇరాన్‌పై కఠిన వైఖరి, అలాగే 2028 ఎన్నికల రాజకీయ సందేశాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ చిత్రాలు తన సొంత సోషల్ మీడియా ట్రూత్​లో పోస్ట్ చేశారు. యుద్ధ దృశ్యాలు, నౌకాదళ కార్యకలాపాలు, అంతరిక్ష నేపథ్యాలు, చారిత్రక నాయకులతో కూడిన పోస్టర్లు ఈ చిత్రాల్లో కనిపించాయి.

ఇరాన్‌పై సైనిక ఆధిపత్యాన్ని ప్రతిబింబించిన చిత్రాలు
ట్రంప్‌ పంచుకున్న చిత్రాల్లో అమెరికా యుద్ధ విమానాలు, నౌకాదళం, పేలుళ్లు, సైనిక దాడుల దృశ్యాలు ప్రధానంగా కనిపించాయి. 'గార్డియన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్' పేరుతో ఉన్న చిత్రంలో షేర్​ చేశారు. అందులో అమెరికా స్టెల్త్‌ యుద్ధవిమానాలు 'ఇరాన్‌'గా గుర్తించిన లక్ష్యాలపై దాడులు చేస్తున్నట్లు, సముద్రంలో అమెరికా యుద్ధనౌకలు గస్తీ కాస్తున్నట్లు చూపించారు. 'స్ట్రైక్​ ఆఫ్​ ఖార్గ్' పేరుతో మరో చిత్రంలో ఇరాన్‌లోని ఖార్గ్‌ ద్వీపంలోని చమురు టెర్మినల్‌పై వైమానిక దాడి జరిగినట్లు భారీ పేలుళ్లు, మంటలు ఎగసిపడుతున్న దృశ్యాలను రూపొందించారు.

చమురు నౌకల స్వాధీనం- సముద్ర దృశ్యాలు
'ఇట్స్ అవర్ ఆయిల్ ట్యాంకర్ నౌ!' అనే చిత్రంలో ట్రంప్‌, అమెరికా సైనికులు ఇరాన్‌కు చెందిన చమురు నౌకపై నిలబడి ఉండగా, సంప్రదాయ మధ్యప్రాచ్య దుస్తులు ధరించిన వ్యక్తులు సముద్రంలోకి దూకుతున్నట్లుగా చూపించారు. నేపథ్యంలో అమెరికా విమాన వాహక నౌకను కూడా చిత్రించారు.

'నో మోర్ ఇంజన్స్' పేరుతో మరో చిత్రంలో ఇరాన్‌కు చెందిన చమురు నౌక వెనుక భాగం ధ్వంసమై, మంటలు, పొగలు ఎగసిపడుతున్నట్లు చూపించారు. అలాగే ట్రంప్‌ నౌకాదళానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నట్లు, యుద్ధభూమిలో సైనిక చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు మరికొన్ని చిత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకదానిలో 'ఎఫ్​ఏఎఫ్​ఓ' అనే పదాలతో కూడిన టోపీ ధరించి కనిపించారు.

గత యుద్ధాలతో పోలిక
ట్రంప్‌ పంచుకున్న మరో గ్రాఫిక్‌లో వియత్నాం, ఇరాక్‌ వంటి గత యుద్ధాలను పూర్వ అధ్యక్షుల హయాంలో జరిగినవిగా చూపిస్తూ, తన హయాంలో జరిగినట్లు పేర్కొన్న "ఇరాన్‌ సైనిక ఘర్షణ" నాలుగు నెలలు మాత్రమే కొనసాగిందని, "వెనెజువెలా యుద్ధం" ఒక్కరోజులో ముగిసిందని పేర్కొన్నారు.

'ట్రంప్‌ 2028' ప్రచార సందేశాలు
సైనిక చిత్రాలతో పాటు రాజకీయ ప్రచారాన్ని ప్రతిబింబించే ఏఐ పోస్టర్లను కూడా ట్రంప్‌ పంచుకున్నారు. 'శత్రువుకి పీడకల వచ్చేలా చేయండి' పేరుతో ఉన్న పోస్టర్‌లో అడవిలో సైనికులతో కలిసి నడుస్తున్న ట్రంప్‌ చిత్రంతో పాటు 'ట్రంప్ 2028' నినాదం కనిపించింది. 'కాస్మిక్ కమాండర్' పేరుతో ఉన్న మరో పోస్టర్‌లో భూమి, అంతరిక్ష నౌకల నేపథ్యంలో ట్రంప్‌ను భవిష్యత్‌ సైనిక కమాండర్‌గా చిత్రించారు.

అలాగే అమెరికా వ్యవస్థాపక నాయకులు జార్జ్‌ వాషింగ్టన్‌, థామస్‌ జెఫర్సన్‌, అలెగ్జాండర్‌ హామిల్టన్‌లతో కలిసి ట్రంప్‌ నిలబడి ఉన్నట్లుగా రూపొందించిన 'అమెరికా ఫస్ట్' పోస్టర్‌ను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు. మరో చిత్రంలో 'ప్లాన్ ట్రస్టెడ్' అనే నినాదం కనిపించింది.

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TRUMP AI IMAGES
TRUMP AI IMAGES

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