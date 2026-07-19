ETV Bharat / international

అమెరికా పెద్ద దెయ్యం- ట్రంప్ సంతకానికి విలువే లేదు- దాడులు ఆపకపోతే తగిన బుద్ధిచెబుతాం: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ హెచ్చరిక

అమెరికాను 'గ్రేట్ సాతాన్గా' అభివర్ణించిన ఇరాన్ సుప్రీం అయాతొల్లా మోజ్తబా ఖమేనీ- అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన సంతకానికి అసలు విలువే లేదని కామెంట్స్- 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందాన్ని ఇకపై అమలు చేయబోమని ప్రకటన

Iran Supreme Leader Of America
Mojtaba Khamenei (ANI (File))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 8:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Iran Supreme Leader On America : అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పతాకస్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయాతొల్లా మోజ్తబా ఖమేనీ అమెరికా, ట్రంప్‌పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. అమెరికాను పెద్ద దెయ్యంగా అభివర్ణించారు. ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన సంతకానికి అసలు విలువే లేదని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు, టెహ్రాన్‌పై అమెరికా సైనిక దాడులను ఇలాగే కొనసాగిస్తే సహించేదిలేదన్నారు. తమ దగ్గర అమెరికాకు బుద్ధి చెప్పడానికి మరచిపోలేని పాఠాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఇరాన్ దేశ ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఖమేనీ, ఒప్పందాలను పదే పదే ఉల్లంఘిస్తోన్న అమెరికా తీరును ఎండగట్టారు. ఈ ఉల్లంఘనలు అమెరికా మోసపూరిత వైఖరిని మరోసారి ప్రపంచానికి చూపించినట్లు చెప్పారు.

రెండు దేశాల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందాన్ని అమెరికా పదే పదే ఉల్లంఘించడంపై ఖమేనీ అగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బలవంతపు వసూళ్లు, సర్వాధికార ధోరణి, క్రూరత్వం అనేవి అమెరికా సిద్ధాంతంలో విడదీయరాని భాగాలుగా ఖమేనీ చెప్పుకొచ్చారు. అమెరికా ఈ వివాదాన్ని మరింత తీవ్రం చేయాలని చూస్తే దానికి భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుందని ఖమేనీ హెచ్చరించారు. ‘అమెరికా ఈ ఘర్షణను మరింత పెంచి అవమానాన్ని, భారీ నష్టాన్ని చవిచూడాలని అనుకుంటోంది’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటీవల అమెరికా దాడుల్లో ఎక్కువగా నష్టపోయిన దక్షిణ ప్రాంతాల ప్రజల ధైర్యాన్ని, తమ సైనికుల శౌర్యాన్ని ఖమేనీ ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు. ఇరాన్ దృఢ సంకల్పానికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు. అమెరికాను ఎదుర్కొనేందుకు అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలని, దేశ గౌరవాన్ని, సార్వభౌమత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని ఖమేనీ దేశ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ప్రజలంతా దేశ రక్షణ సంస్థలకు మద్దతుగా నిలవాలన్నారు. దేశ ప్రయోజనాల పరిరక్షణ కోసం ఎల్లప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.

రెండు ఒప్పందాలను ట్రంప్ సర్వనాశనం చేశారు- ఇరాన్ రాయబారి
ట్రంప్ అనుసరిస్తున్న వైఖరిపై పాకిస్థాన్‌లోని ఇరాన్ రాయబారి రెజా అమిరి మొగడమ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పైకి శాంతి గురించి మాట్లాడే ట్రంప్ ఆచరణలో మాత్రం అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య కుదిరిన రెండు అత్యంత కీలకమైన దౌత్య ఒప్పందాలను చేతులారా నాశనం చేశారని ఆరోపించారు. 2015 నాటి చారిత్రాత్మక అణు ఒప్పందం(జేసీపీఓఏ)తో పాటు ఇటీవల ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందాన్ని కూడా తుడిచిపెట్టేశారని మండిపడ్డారు. ఈమేరకు ఈ మేరకు ఆదివారం ఎక్స్ లో వరుస పోస్ట్‌లు పెట్టారు.

2018లో ట్రంప్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన కేవలం 473 రోజుల్లోనే చారిత్రాత్మక జేసీపీఓఏ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు దుర్బుద్ధితో ఇస్లామాబాద్ ఒప్పందాన్ని సంతకం చేసిన 20 రోజుల లోపే విచ్ఛిన్నం చేశారని ఇరాన్ రాయబారి పేర్కొన్నారు. జులై 2015లో ఇరాన్ అణు కార్యక్రమంపై ఆంక్షలు విధించేందుకు ప్రతిఫలంగా ఆ దేశంపై ఉన్న ఆర్థిక ఆంక్షలను తొలగించేలా ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. అయితే, 2018లో మొదటిసారి ట్రంప్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అమెరికా ఈ ఒప్పందం నుంచి వైదొలిగింది.

అమెరికా దాడుల తర్వాత ఒప్పందానికి ఇరాన్‌ కట్టుబడి లేదు: విదేశాంగ శాఖ
ఇరు దేశాల మధ్య కుదిరిన 14 అంశాల అవగాహన ఒప్పందాన్ని అమలు చేయడానికి తాము ఎంతమాత్రం కట్టుబడి లేమని ఇరాన్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. తమపై అమెరికా తన సైనిక దాడులను తీవ్రతరం చేయడం ద్వారా ఒప్పంద నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఇరాన్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి ఎస్మాయిల్ బఘాయ్ స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అధికారిక మీడియా సంస్థ 'ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ ఇరాన్ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్' నివేదించింది. పరస్పర నమ్మకాల ఆధారంగానే ఈ ఒప్పందం కుదిరిందని, అయితే అమెరికా దాడుల వల్ల ఇరాన్ తమ పంథాను మార్చుకోవాల్సి వచ్చిందని బఘాయ్ పేర్కొన్నారు. అమెరికాపై ఇరాన్ జరుపుతున్న ఎదురుదాడులను బఘాయ్ సమర్థించుకున్నారు. తమ చర్యలు కేవలం ఆత్మరక్షణ కోసమేనని, అవి అమెరికా సైనిక స్థావరాలకు మాత్రమే పరిమితమయ్యాయని చెప్పారు.

త్వరలో ప్రజల ముందుకు మొజ్తబా ఖమేనీ- మరి ఆ ముసుగులో ఉన్నది ఎవరు?

ఇరాన్‌పై అమెరికా వైమానిక దాడులు- కూలిపోయిన చాబహార్ పోర్టు టవర్!

TAGGED:

US IRAN TENSIONS
KHAMENEI SLAMS DONALD TRUMP
ISLAMABAD MOU COLLAPSE
US IRAN MILITARY STRIKES
IRAN SUPREME LEADER OF AMERICA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.