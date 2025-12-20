ETV Bharat / international

ఉద్యోగులకు గూగుల్ హెచ్చరిక- అమెరికా నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దని అడ్వైజరీ

కొత్తగా వచ్చిన సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీనే కారణం- ఇంటర్వ్యూలు వచ్చే ఏడాదికి రీషెడ్యూల్‌!

Google Warned Their Employees
Google Warned Their Employees (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 20, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
Google Warned Their Employees : ప్రముఖ టెక్‌ కంపెనీ గూగుల్‌ తాజాగా తమ ఉద్యోగులను హెచ్చరించింది. అమెరికా తీసుకొచ్చిన కొత్త సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ పాలసీ కారణంగా చాలామంది దరఖాస్తుదారుల వీసా అపాయింట్‌మెంట్లు 2026 అక్టోబరు నెలాఖరుకు వాయిదా పడింది. ఈ నేపథ్యంలో తమ ఉద్యోగులు ఎవ్వరూ అమెరికా నుంచి బయటకు వెళ్లొద్దని అడ్వైజరీ జారీ చేసింది.

ఇండియాకు వెళ్లి అమెరికాకు తిరిగి రావడానికి వీసా స్టాంపింగ్​ అవసరమయ్యే ఉద్యోగులు నెలలపాటు ఎదురుచూడాల్సి వస్తుందని గూగుల్​ న్యాయనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే, యూఎస్​ వీసాలపై ఉన్న సిబ్బంది అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈమేరకు యాజమాన్యం తమ ఉద్యోగులకు మెయిల్​ పంపింది. డిసెంబరు 15వ తేదీ నుంచి హెచ్‌1బీ, హెచ్‌4 వీసా దరఖాస్తుదారులకు సోషల్‌ మీడియా వెట్టింగ్‌ను అమెరికా ప్రారంభించింది. దాంతో వీసా అపాయింట్‌మెంట్లలలో ఇబ్బందలు ఎదురవుతున్నాయి. ఎఫ్‌,జే,ఎం వంటి వీసాలపైనా ఈ ప్రభావం ఉంటుందని గూగుల్ నిపుణులు పేర్కొన్నారు. కానీ, ఇప్పటికే అమెరికా వెలుపల ఉన్నవారి విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి సూచనలు చేయలేదు.

వచ్చే ఏడాదికి రీషెడ్యూల్‌
ఇదిలా ఉండగా కొత్త వెట్టింగ్ విధానం వల్ల వీసా ఇంటర్వ్యూలను వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి- మార్చికి రీషెడ్యూల్‌ చేసినట్లు అమెరికా ఎంబసీ అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ ప్రక్రియ మరింత ఆలస్యమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు ఇంటర్వూ తేదీలను అక్టోబరు నెలకు వాయిదా వేసినట్లు మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. వీసా దరఖాస్తుదారుల సోషల్​ మీడియా ఖాతాలను క్షుణ్ణంగా స్క్రీనింగ్​ చేసేందుకు అదనపు సమయం పడుతోందని, అందువల్లే ఇంటర్వ్యూలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అమెరికా అధికారులు చెబుతున్నారు. దీంతో దరఖాస్తుదారుల పరిస్థితి గందరగోళంలో పడింది. ఇప్పటికే అమెరికాలో ఉద్యోగాలు సాధించి, ప్రయాణాల కోసం టికెట్లు బుక్‌ చేసుకున్నవారు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

సోషల్ మీడియా వెట్టింగ్ అంటే ఏమిటి?
ఈ వెట్టింగ్​లో వీసా దరఖాస్తుదారులు గత ఐదు సంవత్సరాలలో ఉపయోగించిన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు, వినియోగదారు పేర్లను పరిశీలిస్తారు. అంతే కాకుండా పబ్లిక్ పోస్ట్‌లు, ఫోటోలు, కామెంట్స్​, పరస్పర చర్యలు అన్నీ చూస్తారు. దాని కోసం హెచ్‌1బీ, హెచ్‌4, ఎఫ్, ఎం, జే వీసాలకు దరఖాస్తు చేసిన వారంతా వెట్టింగ్‌కు వీలుగా తమ సామాజిక మాధ్యమాల సెట్టింగ్‌లను ప్రైవేటు నుంచి పబ్లిక్‌కు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనల కారణంగా ఇప్పటికే భారతీయుల సహా అనేక మంది హెచ్‌1బీ వీసాల ఇంటర్వ్యూలు వాయిదా పడ్డాయి. 'అమెరికాలోకి ప్రవేశించేవారు అమెరికన్లకు హాని చేయబోరని మేం నమ్మాలి. వారు తమ విశ్వసనీయతను నిరూపించుకోవాలి' అని విదేశాంగశాఖ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.

అమెరికా పౌరుల భద్రత కోసమే ఈ నిర్ణయం
అలాగే, హెచ్‌-1బీ వీసాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే వారి లింక్డిన్ పేజీలు, రెజ్యూమెలను సమీక్షించాలని ఇటీవల తన దౌత్యవేత్తలకు అమెరికా స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఆదేశించింది. జనవరి నుంచి 85 వేల వీసాలు రద్దయ్యాయని చెప్పిన, స్టేట్ డిపార్ట్‌మెంట్, అమెరికా పౌరుల భద్రతను దృష్టిలోపెట్టుకొని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ వీసాల రద్దు కారణంగా 8 వేల మంది విద్యార్థులపై ప్రభావం పడిందని సంబంధిత అధికారులు వివరించారు. ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకమైన ఆలోచనలు ఉన్నట్టు కనిపించిన స్టూడెంట్స్​ను తమ దేశంలోకి రాకుండా చూడటమే దీని వెనక ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఏదైనా కారణంతో స్టూడెంట్​ ప్రొఫైల్‌ వారికి నచ్చకపోతే వీసా తిరస్కరణకు గురి అవుతుంది. మరోసారి దరఖాస్తు చేసినా ఈ కారణంతో రిజెక్ట్‌ అయిన విషయం డాక్యుమెంట్స్‌లో ఉంటుంది. వారు మరీ ఇబ్బంది అని భావించిన ప్రొఫైల్స్‌ మీద పది సంవత్సరాలు బ్యాన్‌ సైతం విధించే అవకాశం ఉంటుంది.

