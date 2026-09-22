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యూజర్ల లొకేషన్ డేటా దుర్వినియోగం- గూగుల్‌కు రూ.4వేల కోట్ల జరిమానా

వ్యక్తిగత గోప్యత నిబంధనల ఉల్లంఘనపై ఐర్లాండ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ చర్యలు

Google Fined Millions By Ireland
గూగుల్‌ (Image Credit: Google)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2026 at 9:11 AM IST

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Google Fined Millions By Ireland : యూజర్ల లొకేషన్ డేటాను దుర్వినియోగం చేసిన కేసులో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం గూగుల్‌కు ఐరోపా సమాఖ్య భారీ జరిమానా విధించింది. వ్యక్తిగత గోప్యత నిబంధనల ఉల్లంఘనపై సుమారు 463 మిలియన్ డాలర్ల జరిమానా విధించినట్లు ఐర్లాండ్ డేటా ప్రొటెక్షన్ కమిషన్ వెల్లడించింది. వెబ్ అండ్ యాప్ యాక్టివిటీ సెట్టింగ్స్‌లో వినియోగదారుల లొకేషన్ డేటాను ఆ సంస్థ చట్టబద్ధంగా, పారదర్శకంగా ప్రాసెస్ చేయలేదని డేటా ప్రొటెక్షన్ కమిషన్‌ దర్యాప్తులో తేలింది. ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌లోని లొకేషన్ అక్యూరసీ ఫీచర్‌లోనూ యూజర్ల వ్యక్తిగత డేటాను నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాడినట్లు వెల్లడైంది.

గూగుల్ ఐరోపా ప్రధాన కార్యాలయం డబ్లిన్‌లో ఉండటంతో 27 దేశాల ఈయూ కూటమి తరఫున ఐర్లాండ్ నియంత్రణ సంస్థగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇది తమ పాత విధానాలకు సంబంధించిన కేసు అని గూగుల్ పేర్కొంది. 2019 నుంచి తమ విధానాలను గణనీయంగా మార్చుకున్నామని, యూజర్లు తమ లొకేషన్ డేటాను సులభంగా నిర్వహించుకునేలా పటిష్ఠమైన టూల్స్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చామని వెల్లడించింది. లొకేషన్ డేటా వల్ల ప్రయోజనాలతో పాటు అదే స్థాయిలో ముప్పు కూడా ఉంటుందని డిప్యూటీ కమిషనర్ గ్రహమ్ డోయల్ తెలిపారు. ఆన్‌లైన్ సేవలను ఇది మెరుగుపరిచినా, యూజర్ల వ్యక్తిగత వివరాలు బహిర్గతమయ్యే ప్రమాదం ఉందన్నారు.

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IRELAND DATA PROTECTION COMMITTEE
GOOGLE FINED MILLIONS BY IRELAND

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