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కుప్పకూలిన బంగారు గని- 30 మంది కార్మికులు మృతి!

నానా-మాంబెరే ప్రావిన్స్ పరిధిలోని అబ్బా ప్రాంతంలో విషాదం- గని శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయిన మరికొందరు- మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం!

Gold Mine Collapses
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2026 at 7:18 AM IST

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Gold Mine Collapses : సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్ దేశంలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. పశ్చిమ ప్రాంతంలోని ఓ బంగారు గని కుప్పకూలిన ఘటనలో 30 మందికిపైగా కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. శిథిలాల కింద మరికొందరు చిక్కుకున్న నేపథ్యంలో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అక్కడి అధికారులు పేర్కొన్నారు. నానా-మాంబెరే ప్రావిన్స్ పరిధిలోని అబ్బా ప్రాంతంలో మంగళవారం ఈ విషాదం జరిగిందని చెప్పారు. స్థానికంగా కార్మికులు తవ్వుతున్న ఓ బంగారు గని అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిందని, సమాచారం అందిన వెంటనే సహాయక బృందాలు, స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే, గంటల తరబడి శ్రమించి 30 మృతదేహాలను వెలికితీసినట్లు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులకు మెరగైన వైద్య చికిత్స అందించడం కోసం సమీప ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు తెలిపారు. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారికోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు పేర్కొన్నారు.

'సాయం చేయడానికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావాలి'
ఈ ఘటనపై సబ్ ప్రిఫెక్చర్ డిప్యూటీ మేయర్ సౌలేమాన్ బి స్పందించారు. ఇది అత్యంత భయానక ఘటన అని, గనిలో ఇంకా చాలా మంది చిక్కుకున్నారని తెలిపారు. అయితే, వారిని రక్షించడానికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ముందుకు రావాలని, సాయం చేయాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఘటనా స్థలిలో రికార్డు అయిన దృశ్యాలు భయానకర స్థితిలో ఉన్నాయి. డజన్ల కొద్ది కార్మికులు శరీరమంతా బురదలో నిండి చెల్లాచెదురుగా పడిఉన్నారు. వారిలో కొందరు సహాయం కోసం కేకలు వేస్తున్నారు. వారి ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంగణమంతా విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. మరోవైపు, ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఎవరిస్ట్ న్గమానా బాధిత కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఘటనా స్థలిలో అధికారులు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారని, గనిలో చిక్కుకున్న వారిని బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారని తెలిపారు.

గతంలోనూ తరచూ ఇలాంటి ఘటనలే
కాగా, సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్‌లో ఇలాంటి గనుల కూలిపోవడం సర్వసాధారణమని స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. తగిన రక్షణ పరికరాలు లేకపోవడం, చిన్న స్థాయి మైనింగ్ పద్ధతుల కారణంగా అక్కడ వేలాది మంది కార్మికులు పనిచేస్తుంటారని చెప్పారు. అందుకే ప్రమాదాలు తరచూ సంభవిస్తుంటాయని అన్నారు. అలాగే, ఆఫ్రికా దేశాల్లో మూడో అతిపెద్ద బంగారు ఉత్పత్తిదారుగా ఉన్న మాలిలో గనుల ప్రమాదాలు తరచూ జరుగుతాయని తెలిపారు.

గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలు జరిగాయి. పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశమైన తూర్పు మాలిలో ఓ బంగారు గని కుప్ప కూలి 42మంది కార్మికులు మృతిచెందారు. ఆ ప్రమాదంలో అనేకమంది గాయపడ్డారని అక్కడి అధికారులు పేర్కొన్నారు. నెల రోజుల వ్యవధిలోనే ఆ తరహా ఘటనల్లో అది రెండోది. చైనా దేశస్థుల నిర్వహణలో ఉన్న గనిలో కొండచరియలు విరిగిపడి 42 మంది చనిపోయినట్టు అక్కడి ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు తెలిపారు. అంతకుముందు, కౌలికోరో అనే ప్రాంతంలో బంగారు గని కూలడంతో అనేక మంది కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దిగ్భ్రాంతికర విషయం ఏంటంటే, మృతుల్లో ఎక్కువ మంది మహిళలే. అలాగే, మాలి రాజధాని బమాకో సమీపంలోనూ ప్రమాదం జరిగి, 70మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాగా, మాలి జనాభాలో 2 మిలియన్లు (10శాతం) కన్నా ఎక్కువ మంది మైనింగ్ రంగంపైనే ఆధారపడి ఉన్నారు. ఇటీవల, సౌతాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్ బర్గ్ నగరానికి దాదాపు 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న రుస్టెన్ బర్గ్​లోని ఓ గనిలో ప్రమాదం జరిగింది. తవ్వకాలు జరుపుతుండగా ప్రమాదవశాత్తు గని కుప్పకూలిన ఘటనలో 14 మంది మైనర్లు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొంతమంది తీవ్రంగా గాయపడినట్లు అక్కడి అధికారులు తెలిపారు. ఆ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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