కుప్పకూలిన బంగారు గని- 13 మంది మృతి
దక్షిణ అమెరికా దేశం కొలంబియాలో ఘటన- ఏడుగురు తీవ్ర గాయాలు- ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు అందిస్తున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
Published : August 21, 2026 at 7:31 AM IST
Gold Mine Collapse In Colombia : దక్షిణ అమెరికా దేశం కొలంబియాలోని పోలికార్పా ప్రాంతంలో ఓపెన్- పిట్ బంగారు గని కుప్పకూలిన ఘటనలో 13 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. స్థానిక ప్రజలు సైతం భారీ యంత్రాలను సమకూర్చి సహాయం అందించారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ గనిని అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు నిర్ధరించారు. ఇటువంటి అక్రమ బంగారు తవ్వకాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని సాయుధ ముఠాలు డ్రగ్స్ రవాణా సహా పలు చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల కోసం వినియోగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.