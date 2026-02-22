ETV Bharat / international

భారత్ ఒక 'గ్లోబల్ పవర్'- 'హెక్సాగన్' కూటమిలో ఇండియా కీలకం: నెతన్యాహు

భారతదేశాన్ని ‘గ్లోబల్ పవర్’గా అభివర్ణించిన ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెన్యామిన్ నెతన్యాహు- రానున్న రోజుల్లో 'హెక్సాగన్' కూటమిలో భారత్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనుందని వ్యాఖ్య

Netanyahu
Netanyahu (Associated Press)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 22, 2026 at 10:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Netanyahu Says India Is Global Power : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెన్యామిన్ నెతన్యాహు ఆదివారం భారత్‌పై ప్రశంసల కురిపించారు. భారత్‌ను ;గ్లోబల్ పవర్​'గా అభివర్ణించిన ఆయన, రానున్న రోజుల్లో మధ్యప్రాచ్యం, ప్రపంచ రాజకీయాలను శాసించే ఆరు దేశాల కూటమి 'హెక్సాగన్' కూటమిలో భారత్ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించబోతోందని చెప్పారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తన మిత్రుడని పేర్కొన్న నెతన్యాహు, మధ్యప్రాచ్యం చుట్టూ ఏర్పడబోయే 'హెక్సాగన్' కూటమిలో భారత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వెల్లడించారు. ఫిబ్రవరి 25 నుంచి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇజ్రాయెల్‌లో పర్యటించనున్న నేపథ్యంలో నెతన్యాహు చేసిన ఈ కామెంట్స్‌కు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది.

ఏమిటీ 'హెక్సాగన్' కూటమి?
నెతన్యాహు తన దౌత్య దార్శనికతను వివరిస్తూ, మధ్యప్రాచ్యం చుట్టూ ఆరు శక్తులతో ఒక కూటమిని ప్రతిపాదించారు. దీనిని ఆయన 'హెక్సాగన్' (షడ్భుజి)గా అభివర్ణించారు. ఈ కూటమిలోని దేశాలు భారత్, అరబ్ దేశాలు, ఆఫ్రికా దేశాలు, మధ్యధరా దేశాలు, ఆసియాలోని ఇతర దేశాలు, ఇజ్రాయెల్ భాగస్వామ్య పక్షాలుగా ఉన్నాయి. ఇది కేవలం ఒక వాణిజ్య కూటమి మాత్రమే కాదు. తీవ్రవాద భావజాలం కలిగిన రాడికల్ షియా, సున్నీ వర్గాల నుంచి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి ఏర్పడిన కూటమిగా ఇజ్రాయెల్ భావిస్తోంది.

మోదీ-నెతన్యాహు స్నేహం
ప్రధాని మోదీని తన వ్యక్తిగత స్నేహితుడుగా నెతన్యాహు అభివర్ణించారు. 2017లో మోదీ పర్యటన సందర్భంగా ఇద్దరు నేతలు సముద్ర తీరంలో చెప్పులు లేకుండా నడిచిన దృశ్యాలను ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. "మేము నిరంతరం ఫోన్‌లో మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాము. ఒకరి దేశాన్ని మరొకరం సందర్శించుకున్నాం. గత కొన్నేళ్లుగా ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్న సంబంధం మరింత దృఢంగా మారింది" అని ఆయన అన్నారు. మోదీ పర్యటనలో ఆర్థిక, రక్షణ ఒప్పందాలతో పాటు, సాంకేతిక రంగంలో విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నట్లు నెతన్యాహు తెలిపారు.

ఏఐ అనేది భవిష్యత్తు కాదు, అది ప్రస్తుతం మనం జీవిస్తున్న కాలమని, ఈ రంగంలో భారత్-ఇజ్రాయెల్ కలిసి ప్రపంచానికి నాయకత్వం వహించాలని నెతన్యాహు ఆకాంక్షించారు. అత్యాధునిక కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీలో పరస్పర సహకారం ద్వారా సరికొత్త ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నట్లు చెప్పారు. జెరూసలెంలో ప్రధాని మోదీతో కలిసి ఒక భారీ ఇన్నోవేషన్ కార్యక్రమంలో నెతన్యాహు పాల్గొననున్నారు.

జీ-20 వేదికగా భారత్ ఐఎంఈసీ(ఇండియా- మిడిల్ ఈస్ట్- యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్)ను ప్రకటించింది. నెతన్యాహు ప్రతిపాదించిన 'హెక్సాగన్' వ్యూహం ఐఎంఈసీకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చనుంది. కేవలం రైల్వే లైన్లు, ఓడరేవుల అనుసంధానం మాత్రమే కాకుండా, ఈ దేశాల మధ్య బలమైన రాజకీయ, సైనిక బంధాన్ని ఏర్పరచడమే 'హెక్సాగన్' ఉద్దేశంగా ఇజ్రాయెల్ వ్యూహరచన చేస్తోంది. గతంలో ఇజ్రాయెల్ కేవలం అమెరికా, ఐరోపా దేశాలపైనే ఆధారపడేది. కానీ మారుతున్న కాలంలో భారత్ వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక శక్తితో జతకట్టడం ద్వారా ఇజ్రాయెల్ తన భద్రత,ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

ప్రధాని మోదీ పర్యటన ఇలా
ఈ నె 25 నుంచి ప్రధాని మోదీ ఇజాయెల్‌లో పర్యటించనున్న విషయం తెలిసిందే. ఇజ్రాయెల్ పర్యనటలో భాగంగా ప్రధాని మోదీ కొన్ని చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శించనున్నారు. ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో యూదుల మారణ హోమానికి గుర్తుగా నిర్మించిన స్మారక చిహ్నాన్ని మోదీ సందర్శిస్తారు. నెతన్యాహు తమ దేశంలో ఎన్నికల సమయంలో కూడా మోదీతో తనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని చెబుతుంటారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇజ్రాయెల్ గౌరవాన్ని పెంచే నాయకుడిగా తనను తాను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి మోదీ పర్యటనను బెన్యామిన్ నెతన్యాహు ఒక అస్త్రంగా వాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

TAGGED:

NETANYAHU ABOUT INDIA
ISRAEL INDIA RELATIONS
MODI TO VISIT ISRAEL
NETANYAHU ABOUT MODI
NETANYAHU SAYS INDIA GLOBAL POWER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.