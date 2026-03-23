తీవ్ర ఇంధన సంక్షోభంతో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెనుముప్పు: ఐఈఏ

పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండటం ఆందోళనకరం- 40 చమురు క్షేత్రాలు, కర్మాగారాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి- కనీవినీ ఎరుగని ఇంధన సంక్షోభం దిశగా ప్రపంచం- అంతర్జాతీయ ఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఈఏ) చీఫ్ ఫాతిహ్ బిరోల్

iea on fuel crisis
iea on fuel crisis (ANI)
Published : March 23, 2026 at 12:59 PM IST

IEA on Fuel Crisis : ఇంధన సంక్షోభం తీవ్రరూపు దాలుస్తున్నందున ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెనుముప్పు పొంచి ఉందని అంతర్జాతీయ ఇంధన ఏజెన్సీ (ఐఈఏ) చీఫ్ ఫాతిహ్ బిరోల్ హెచ్చరించారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండటాన్ని ఆందోళనకర పరిణామంగా ఆయన అభివర్ణించారు. సోమవారం ఆస్ట్రేలియా నేషనల్ ప్రెస్ క్లబ్ సమావేశం వేదికగా ఫాతిహ్ బిరోల్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్, అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం వల్ల పశ్చిమాసియాలోని దాదాపు 40 చమురు క్షేత్రాలు, కర్మాగారాలు తీవ్ర, అతితీవ్ర స్థాయుల్లో దెబ్బతిన్నాయని ఆయన వెల్లడించారు.

దీని ప్రతికూల ప్రభావం ప్రపంచ చమురు సప్లైల సుస్థిరతపై పడుతుందన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులు మునుపెన్నడూ లేనంత స్థాయికి ఇంధన సంక్షోభాన్ని తీసుకెళ్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల అంతర్జాతీయ ఇంధన వ్యవస్థ ఏకకాలంలో భారీ కుదుపులకు గురికావాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందని ఫాతిహ్ బిరోల్ చెప్పారు. గతంలో వేర్వేరుసార్లు ప్రపంచం ఎదుర్కొన్న చమురు, గ్యాస్ సంక్షోభాలను ఇప్పుడు ఏకకాలంలో అంతర్జాతీయ సమాజం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందన్నారు. ఈ పరిణామాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పెనుముప్పు లాంటివని, వీలైనంత త్వరగా ఈ అంశానికి ఒక పరిష్కారం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

1970, 2022 నాటి ఇంధన సంక్షోభాలు, ఇప్పుడు ఒకేసారి
"1970వ దశకంలో ఇలాగే ముడి చమురు సప్లైలకు ఆటంకం కలగడంతో ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ఫలితంగా అప్పట్లో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలమైంది. 2022లో ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దండయాత్ర తర్వాత కూడా ఇంధన సంక్షోభాన్ని ప్రపంచం చవిచూసింది. దీనివల్ల గ్యాస్ సప్లైలకు ఆటంకం కలిగింది. ప్రత్యేకించి ఐరోపా దేశాలపై దీని ప్రభావం పడింది. దీంతో ఆయా దేశాలన్నీ ఎక్కువ ధరలకు ప్రత్యామ్నాయ ఇంధన వనరులను వెతుక్కోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆందోళనకరమైన విషయం ఏమిటంటే ఒకేసారి చమురు, గ్యాస్ సంక్షోభాలు ప్రపంచాన్ని ముసురుకున్నాయి" అని ఐఈఏ చీఫ్ ఫాతిహ్ బిరోల్ పేర్కొన్నారు.

పశ్చిమాసియా ప్రభావితమైతే ఇంధన మార్కెట్లు అస్తవ్యస్తం
"యుద్ధం వల్ల పశ్చిమాసియా దేశాలలోని చమురు -సహజ వాయువు క్షేత్రాలు, కర్మాగారాల మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతినడం ఆందోళన కలిగించే అంశం. ఎందుకంటే యావత్ ప్రపంచానికి జరిగే చమురు, గ్యాస్ సప్లైలకు కేంద్రంగా పశ్చిమాసియా ఉంది. ఆ ప్రాంతంలోని చమురు, సహజ వాయువు రంగాలు దెబ్బతింటే, ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లు అస్తవ్యస్తం అవుతాయి. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన వనరుల సప్లైలు తగ్గిపోయి, వాటి ధరలు పెరిగిపోతాయి. పశ్చిమాసియాలో సైనిక ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి దౌత్య మార్గాలను వినియోగించాలి. ఈ దిశగా సత్వర చర్యలను చేపట్టాలి. లేదంటే ప్రపంచ ఇంధన భద్రతకు గండం, ఆర్థిక వ్యవస్థలకు ముప్పు కలుగుతాయి"అని ఐఈఏ చీఫ్ హెచ్చరించారు.

యుద్ధం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు దెబ్బ- సర్వేలో అమెరికన్ల ఆందోళన
ఇరాన్‌తో అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని అమెరికన్లు భావిస్తున్నారు. గ్యాస్ ధరలు మరింత పెరుగుతాయని వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ యుద్ధం వల్ల స్వల్పకాలికంగా, దీర్ఘకాలికంగా తమకు నష్టాలే జరుగుతాయనే అభిప్రాయంతో వారు ఉన్నారు. ఓ అమెరికన్ మీడియా సంస్థ తాజాగా నిర్వహించిన సర్వేలో ఈవిషయం వెల్లడైంది. పశ్చిమాసియా యుద్ధం ప్రభావంతో ఇంధన ధరలు పెరగడం ఇప్పటికే ప్రారంభమైందని సర్వేలో పాల్గొన్న పలువురు అమెరికన్లు చెప్పారు. యుద్ధం ఆగకుంటే, ఇంధన ధరల పెరుగుదల ఇంకా కొనసాగుతుందని వారు అంచనా వేశారు. మళ్లీ అమెరికాను ఆర్థిక మాంద్యం చుట్టుముడుతుందేమో అనే భయాన్ని పెద్దసంఖ్యలో అమెరికన్లు వెలిబుచ్చారు. అన్ని నిత్యావసరాల ధరలు వేగంగా పెరుగుతుండటం తమను కలవరంలోకి నెడుతోందని వారు తెలిపారు.

ఆ భారాన్ని మేం మోయాలా ?
అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధం ఫలితంగా పెరిగిన గ్యాస్ ధరలను తాము ఎందుకు భరించాలని చాలా మంది అమెరికన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. యుద్ధానికి బడ్జెట్ కేటాయింపులను పెంచి, తమ జీవితాలను భారంగా మార్చడం సరికాదని వారు వాదిస్తున్నారు. అమెరికా ఈ యుద్ధాన్ని ఎందుకు చేస్తోంది? ఎప్పటివరకు చేస్తుంది ? అనే దానిపై ట్రంప్ ప్రభుత్వం తమకు క్లారిటీ ఇవ్వడం లేదని సర్వేలో పాల్గొన్న కొందరు అమెరికన్లు తెలిపారు. ఇప్పుడీ యుద్ధం అవసరమే లేదని, దీనివల్ల అమెరికా భద్రత పెరగడం కానీ, ఆర్థిక వ్యవస్థ వికసించడం కానీ జరగదని పలువురు అమెరికా పౌరులు స్పష్టం చేశారు. వీలైనంత త్వరగా ఈ యుద్ధాన్ని ముగించాలని వారు సూచించారు. కానీ ఈ సర్వేలో పాల్గొన్న మెజారిటీ అమెరికన్లు, ఇరాన్‌లో ప్రభుత్వాన్ని మార్చకుండా యుద్ధాన్ని ఆపడం సరికాదనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.

ఇరాన్‌పై అమెరికా భూతల దాడులు: మిశ్రమ అభిప్రాయం
ఇరాన్‌పై అమెరికా భూతల దాడులు చేయాలా ? వద్దా ? అనే విషయంలో అమెరికన్లు మిశ్రమ అభిప్రాయాల్ని వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్‌కు మద్దతుగా నిలుస్తున్న మాగా (MAGA) రిపబ్లికన్లు మాత్రం ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్ని బలంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ వర్గాన్ని మినహాయిస్తే, అమెరికా చేస్తున్న యుద్ధానికి చాలా తక్కువ మంది అమెరికన్లే మద్దతు పలుకుతున్నారు. ఇక అమెరికా ప్రెసిడెంట్‌గా డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు ఉన్న అప్రూవల్ రేటింగ్ 40 శాతం రేంజ్‌లో స్థిరంగా ఉందని సర్వేలో గుర్తించారు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్వహణలో, ద్రవ్యోల్బణాన్ని కట్టడి చేయడంలో ట్రంప్‌కు ఉన్న రేటింగ్ కాస్త బలహీనంగానే ఉంది.

