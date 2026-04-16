ఇరాన్ రూ.9.32 లక్షల కోట్ల అస్తులకు మోక్షం లభించేనా? అమెరికా ఒప్పుకుంటుందా?
ఫ్రీజ్ అయిన ఆస్తులను పొందేందుకు ఇరాన్ యత్నాలు- అమెరికాతో శాంతి చర్చల వేళ తెరపైకి- అమెరికా, యూఎన్, ఈయూ ఆంక్షలతో ఇరాన్ ఆస్తుల ఫ్రీజ్- భారత్ సహా డజనుకుపైగా దేశాల్లో ఆస్తులు
Published : April 16, 2026 at 7:37 PM IST
Irans Frozen Assets History : అమెరికా 'హర్మూజ్ హర్మూజ్' అంటుంటే, ఇరాన్ 'ఆస్తులు ఆస్తులు' అంటోంది. అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వేళ ఇరు దేశాల మధ్య జరుగుతున్న శాంతి చర్చల్లో పలు అంశాలు అజెండాలో ఉన్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఇరాన్ 10 షరతులను అమెరికా ముందు ఉంచింది. అందులో ప్రధానమైనది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా ఫ్రీజ్ చేసిన రూ.9.32 లక్షల కోట్లకుపైగా (100 బిలియన్ డాలర్లు) ఆస్తుల విడుదల. అమెరికా, యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ), భారత్, జపాన్, ఇరాక్ సహా డజనుకుపైగా దేశాల్లో స్తంభింపజేసిన రూ.9.32 లక్షల కోట్లకుపైగా విలువ చేసే ఆస్తులను రిలీజ్ చేయాలని ఇరాన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. అమెరికాతో చర్చలు మొదలు కావడానికి రెండు రోజులు ముందు (ఏప్రిల్ 9) నుంచి ఇప్పటివరకు(ఏప్రిల్ 16), వారం వ్యవధిలో 5సార్లు ఈ డిమాండ్ను ఇరాన్ వినిపించింది. ఇంతకీ విదేశాల్లో ఇరాన్ ఆస్తులను అమెరికా ఎప్పుడు, ఎందుకు ఫ్రీజ్ చేసింది. ఇవి ఏయే దేశాల్లో ఎంతెంత మేర ఉన్నాయి? ఈ ఆస్తుల విడుదల ఇరాన్కు ఎంతమేరకు అవసరం? అమెరికా దీనికి ఒప్పుకుంటుందా? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
1979కి ముందు - 1979 తర్వాత
ఇరాన్ను ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా, సైద్ధాంతికంగా అర్థం చేసుకోవాలంటే దాని రెండు దశలను నిశితంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. 1979కి ముందున్న ఇరాన్, 1979 తర్వాతి ఇరాన్ పూర్తిగా వేరు. 1979కి ముందు ఇరాన్పై ప్రపంచ దేశాలు, అంతర్జాతీయ సంస్థల ఒక్క ఆంక్ష కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఇరాన్ రాజు (మహ్మద్ రజా షా పహల్వీ) అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లతో అత్యంత సన్నిహితంగా మెలిగేవారు. ఈ నేపథ్యంలో 1979లో ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ విప్లవం వచ్చింది. రాజు పాలన అంతమైంది.
ఈ ఇస్లామిక్ ప్రభుత్వం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లపై పూర్తి వ్యతిరేక వైఖరిని తీసుకుంది. ఇక ఇదే సమయంలో ఇరాన్ అణ్వస్త్ర కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించింది. ఇరాక్, పాలస్తీనా (గాజా), లెబనాన్, యెమన్, సిరియా దేశాల్లోని షియా మిలిటెంట్ సంస్థలకు ఆర్థిక, సైనిక సాయాన్ని ఇరాన్ ప్రభుత్వం అందించింది. దీంతో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లకు ఇరాన్పై కోపం పెరిగింది. 1979 వరకు వాటి మధ్యనున్న స్నేహం కాస్తా, ఆ తర్వాత శత్రుత్వంగా మారిపోయింది.
ఇరాన్ ఆస్తుల ఫ్రీజ్ ఇలా మొదలైంది!
అమెరికన్ బ్యాంకుల్లోని ఇరాన్ ఆస్తులను తొలిసారిగా 1979లో నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జిమ్మీ కార్టర్ స్తంభింపజేశారు. ఆయన ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం 'ఇరాన్ బందీల సంక్షోభం'. ఇదేమిటంటే, 1979 ఫిబ్రవరి 11న ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ విప్లవం వచ్చాక, మాజీ రాజు దేశం విడిచి పారిపోయాడు. ఆ రాజుకు అమెరికా ఆశ్రయం ఇచ్చింది. దీనిపై కోపోద్రిక్తులైన వందలాది ఇరాన్ విద్యార్థులు 1979 నవంబర్ 4న టెహ్రాన్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయంలోకి చొరబడ్డారు. అక్కడ పనిచేస్తున్న 52 మంది అమెరికన్లను బందీలుగా చేసుకున్నారు.
ఈ బందీల సంక్షోభం ఏకంగా 444 రోజుల పాటు (జనవరి 20, 1981 వరకు) కొనసాగింది. ఈ క్రమంలోనే అమెరికన్ బ్యాంకుల్లో ఉన్న ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన 12 బిలియన్ డాలర్లు విలువైన ఆస్తులు, బంగారాన్ని జిమ్మీ కార్టర్ ఫ్రీజ్ చేశారు. చివరకు 1981లో అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య అల్జీర్స్ ఒప్పందం కుదిరింది. దీని ప్రకారం కొన్ని ఇరాన్ ఆస్తులను అమెరికా విడుదల చేయగా, అమెరికన్ బందీలు అందరినీ ఇరాన్ రిలీజ్ చేసింది. కొత్త ఆంక్షల కారణంగా ఇప్పటికీ మెజారిటీ ఇరాన్ నిధులు అమెరికా సహా పలు దేశాల నియంత్రణలోనే ఉన్నాయి.
ట్రంప్ - బైడెన్ - ఐరాస - ఈయూ : ఫ్రీజ్ల పర్వం
• 2015 జులై 14న ఇరాన్, ప్రపంచంలోని 6 అగ్రరాజ్యాల (అమెరికా, బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, రష్యా, చైనా, జర్మనీ) మధ్య ఒక ఒప్పందం కుదిరింది. దీన్నే ఉమ్మడి సమగ్ర కార్యాచరణ ప్రణాళిక (JCPOA) లేదా ఇరాన్ అణు ఒప్పందం అని పిలుస్తారు. దీనికి రెండు ప్రధాన ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. వాటిలో మొదటిది, ఇరాన్ అణ్వాయుధాలను తయారు చేయకుండా అడ్డుకోవడం. రెండోది, అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ (IAEA) ప్రతినిధులు ఎప్పుడైనా అణు కేంద్రాలను తనిఖీ చేయడానికి ఇరాన్ అనుమతించాలి. ఈ షరతులకు అప్పట్లో ఇరాన్ ఒప్పుకుంది. దీనికి ప్రతిఫలంగా అమెరికా, ఐక్యరాజ్యసమితి, ఈయూ ఇరాన్పై విధించిన కఠినమైన ఆర్థిక ఆంక్షలను తొలగించాయి.
• ఇరాన్ అణు ఒప్పందం నుంచి తాము వైదొలగుతున్నట్లు 2018 మేలో ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్పై ఒత్తిడిని పెంచేందుకు ఆయన మరిన్ని కఠిన ఆంక్షలను అమల్లోకి తెచ్చారు. దీని ఫలితంగా వివిధ దేశాల్లో ఇరాన్ చమురు నిధులన్నీ నిలిచిపోయాయి.
• ఇక 2023లో నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ ఖతార్కు బదిలీ అయిన 6 బిలియన్ డాలర్ల ఇరాన్ నిధులను ఫ్రీజ్ చేశారు. ఆ ఏడాది అక్టోబర్ 7న ఇజ్రాయెల్పై హమాస్ దాడుల తర్వాత భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. హమాస్కు ఇరాన్ సైనిక, ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తోందని బైడెన్ ఆరోపించారు.
• ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలి (UNSC) ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా పలు తీర్మానాలను ఆమోదించింది. వీటి ద్వారా ఇరాన్ అణు కార్యక్రమాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు, సంస్థల ఆస్తులను స్తంభింపజేయాలని సభ్య దేశాలను ఆదేశించింది.
• మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలు, అణు నిబంధనల అతిక్రమణ, రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో ఇరాన్ డ్రోన్ల వినియోగం వంటి ఆరోపణలతో యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆస్తులను పాక్షికంగా స్తంభింపజేసింది.
• చైనా, భారత్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి దేశాలు నేరుగా ఆంక్షలు విధించకపోయినా, అమెరికా విధించిన ఆర్థిక ఆంక్షల భయంతో ఇరాన్ నిధులను ఆ దేశానికి బదిలీ చేయడం లేదు. ఒకవేళ ఆ నిధులను ఇరాన్కు ఇస్తే, అమెరికా ఆయా దేశాల బ్యాంకులపైనా ఆంక్షలు విధిస్తుందనే భయం దీనికి ప్రధాన కారణం.
ఇరాన్ ఆస్తులు : ఏయే దేశాల్లో ఎంతెంత ఫ్రీజ్?
• చైనాలో రూ.1.86 లక్షల కోట్ల (20 బిలియన్ డాలర్లు) ఆస్తులు ఫ్రీజ్
• భారత్లో రూ.65వేల కోట్ల (7 బిలియన్ డాలర్లు) ఆస్తులు ఫ్రీజ్
• ఖతార్లో రూ.56వేల కోట్ల ఇరాన్ నిధులు ఫ్రీజ్. వాస్తవానికి ఈ నిధులను ఇరాన్కు చెల్లించడానికి దక్షిణ కొరియా నుంచి ఖతార్ బ్యాంకుకు తరలించారు. కానీ 2023లో అమెరికా ఆంక్షలతో ఇవి ఫ్రీజ్ అయ్యాయి.
• ఇరాక్లో రూ.56వేల కోట్ల (6 బిలియన్ డాలర్లు) ఆస్తులు ఫ్రీజ్
• అమెరికాలో రూ.16,600 కోట్ల (2 బిలియన్ డాలర్లు) ఆస్తులు ఫ్రీజ్
• జపాన్లో రూ.14వేల కోట్ల (1.5 బిలియన్ డాలర్లు) ఆస్తులు ఫ్రీజ్
• లగ్జంబర్గ్లో రూ.14వేల కోట్ల ఆస్తులు ఫ్రీజ్
47 ఏళ్లుగా ఫ్రీజ్లోనే : ఆస్తుల విలువ ఎంత?
ముడి చమురు, సహజ వాయువు విక్రయాల ద్వారా ఇరాన్ ఏటా భారీగానే సంపాదిస్తోంది. ఈ సంపాదన కంటే విదేశాల్లో ఫ్రీజ్ అయిన ఇరాన్ ఆస్తుల విలువే మూడు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని పరిశీలకులు అంటున్నారు. ఫ్రీజ్ అయిన ఇరాన్ ఆస్తుల విలువ 100 బిలియన్ డాలర్ల నుంచి 120 బిలియన్ డాలర్ల దాకా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఆస్తుల విలువ ఇరాన్ జీడీపీలో దాదాపు నాలుగో వంతుకు సమానం కావడం గమనార్హం. గత 47 ఏళ్లుగా (1979 నుంచి) విదేశాల్లో ఫ్రీజ్ దశలో ఉన్న ఇరాన్ ఆస్తుల విలువ, ప్రస్తుత మార్కెట్ రేటు ప్రకారం ఇంకా చాలారెట్లు ఎక్కువగానే ఉంటుందని ఇంకొందరు పరిశీలకులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
విదేశాల్లో ఇరాన్కు ఆస్తులు - ఎక్కడివి?
• ఇరాన్లో అపారమైన చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలు ఉన్నాయి. వీటితో ఆ దేశం పెద్దఎత్తున అంతర్జాతీయ వాణిజ్యం చేస్తోంది. ఇరాన్ చాలా దశాబ్దాలుగా తన ముడి చమురును చైనా, భారత్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, ఐరోపా దేశాలకు విక్రయించింది. ఈ దేశాలు చమురు కొన్నప్పుడు ఆ డబ్బును ఇరాన్కు చెల్లించాలి. అయితే, అమెరికా ఆంక్షల కారణంగా ఆయా దేశాల బ్యాంకులు ఆ సొమ్మును ఇరాన్కు బదిలీ చేయలేకపోయాయి. ఫలితంగా ఆ డబ్బు ఆయా దేశాల్లోని బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే ఉండిపోయింది.
• ఏ దేశమైనా తన ఆర్థిక స్థిరత్వం కోసం విదేశీ కరెన్సీని (ముఖ్యంగా డాలర్లు, యూరోలు) విదేశీ బ్యాంకుల్లో దాచుకుంటుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇరాన్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ (Bank Markazi) సైతం తన నిధులను యూరోపియన్, ఆసియా దేశాల బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసింది. అమెరికా, ఈయూ, ఐక్యరాజ్యసమితి ఆంక్షలు విధించినప్పుడు ఆ బ్యాంకులు ఇరాన్ ప్రభుత్వ ఖాతాలను 'ఫ్రీజ్' చేశాయి.
• 1979 ఇరాన్ విప్లవానికి ముందు, అప్పటి రాజు పశ్చిమ దేశాలతో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగి ఉండేవారు. ఆ సమయంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం అమెరికాలోని న్యూయార్క్ వంటి నగరాల్లో ఖరీదైన భవనాలు, భూములను కొనుగోలు చేసింది. అమెరికా నుంచి యుద్ధ విమానాలు, ఆయుధాలు కొనడానికి ఇరాన్ ముందస్తుగా బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లు చెల్లించింది. ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ విప్లవం వచ్చిన తర్వాత అమెరికా ఆ ఆయుధాలను తిరిగి ఇవ్వలేదు. వాటిని స్తంభింపజేసింది.
• ఇరాన్లో ఇస్లామిక్ విప్లవం రావడానికి ముందు(1974లో), అప్పటి ఇరాన్ రాజు జర్మనీకి చెందిన 'థైసెన్క్రుప్' కంపెనీలో సుమారు 25 శాతం వాటాను కొన్నారు. ఆ సమయంలో ఇరాన్ వద్ద ఉన్న చమురు సంపదను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బలమైన కంపెనీల్లో పెట్టుబడిగా పెట్టాలనేది ఆయన వ్యూహం. ఈ విధంగా ఇంకా చాలా విదేశీ కంపెనీల్లో ఇరాన్ ప్రభుత్వానికి వాటాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అమెరికా ఆంక్షల కారణంగా ఆ పెట్టుబడులపై లాభాలు, డివిడెండ్లు అన్నీ ఫ్రీజ్ అయ్యాయి.
ఇరాన్ ఆస్తులను అమెరికా ఇచ్చేస్తుందా?
"అమెరికాతో చర్చలు ప్రారంభం కావడానికి ముందే, విదేశాల్లో ఫ్రీజ్ అయిన ఇరాన్ నిధులన్నీ విడుదల చేయాలి" అని ఏప్రిల్ 10న ఇరాన్ పార్లమెంటరీ స్పీకర్ మహ్మద్ బాఘెర్ గాలిబఫ్ డిమాండ్ చేశారు. మరుసటి రోజు (ఏప్రిల్ 11న) పాకిస్థాన్లోని ఇస్లామాబాద్ వేదికగా అమెరికా- ఇరాన్ శాంతి చర్చలు మొదలయ్యాయి. అదే రోజు మీడియాలో సంచలన కథనాలు వచ్చాయి. ఇరాన్ నిధులను రిలీజ్ చేసేందుకు అమెరికా ఓకే చెప్పింది అనేది ఆ కథనాల సారాంశం. కానీ వెంటనే ఆ వార్తా కథనాలను ఖండిస్తూ అమెరికా వైట్ హౌస్ ఓ అధికారిక ప్రకటన చేసింది. త్వరలోనే అమెరికా - ఇరాన్ మధ్య తదుపరి విడత చర్చలు జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ చర్చల్లోనూ తమ నిధులను అన్ ఫ్రీజ్ చేయమని ఇరాన్ కోరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీనిపై అమెరికా ఎలా స్పందిస్తుంది అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. ఇప్పటికే ఇరాన్ అణ్వస్త్ర, మిస్సైల్ తయారీ కార్యక్రమాలపై గుర్రుగా ఉన్న అమెరికా, లక్షల కోట్ల నిధులను ఇరాన్ చేతిలో పెట్టేందుకు సిద్ధమవుతుందా అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. భారీ నిధులు చేతికి చిక్కితే అణ్వస్త్ర, మిస్సైల్ కార్యక్రమాలను ఇరాన్ మరింత వేగవంతం చేస్తుందనే ఆందోళన అమెరికాలో ఏర్పడే అవకాశాలు లేకపోలేదు.
ఫ్రీజ్ అయిన ఆస్తులు : ఇరాన్కు ఎందుకు అవసరం?
1979 నుంచి వరుస ఆంక్షలతో ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ చితికిపోతోంది. అమెరికా, ఐక్యరాజ్యసమితి, ఈయూ విధించిన ఆంక్షలు ఇరాన్ కరెన్సీ విలువను పూర్తిగా పతనం చేశాయి. భారీ చమురు, సహజ వాయువు నిల్వలున్నా ఇరాన్ కరెన్సీ విలువ అస్సలు పెరగలేకపోతోంది. ఈ దుస్థితి నుంచి ఇరాన్ గట్టెక్కేందుకు, విదేశాల్లో ఫ్రీజ్ అయిన రూ.9.32 లక్షల కోట్లు దోహదపడుతాయని పరిశీలకులు అంటున్నారు. వీటితో తమ రిఫైనరీలు, చమురు ప్రాసెసింగ్ కేంద్రాలను, ఇతరత్రా కర్మాగారాలను ఇరాన్ ఆధునీకరించుకోవచ్చు. వాటిని కొత్త టెక్నాలజీలతో అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం పెరగకుండా చర్యలను చేపట్టొచ్చు. దేశ కరెన్సీ విలువ పడిపోకుండా, అది భారీ హెచ్చుతగ్గులకు గురికాకుండా ఆర్థిక విధానాలను అమలు చేసేందుకు ఆ లక్షల కోట్ల నిధులు పనికొస్తాయి.