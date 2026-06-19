ట్రంప్ వ్యాఖ్యలతో దౌత్య దుమారం- "నేను ఎవరినీ బతిమిలాడను" అంటూ మెలోని ఫైర్
జీ7 సదస్సులో ఫొటో కోసం మెలోని వేడుకుందని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు- "అవి పూర్తిగా కల్పిత ఆరోపణలు" అంటూ ఇటలీ ప్రధాని తీవ్ర ఆగ్రహం- ట్రంప్ మాటలను ఇటలీకి అవమానంగా అభివర్ణించిన విదేశాంగ మంత్రి
Published : June 19, 2026 at 10:05 PM IST
Trump Meloni Photo Controversy : ఫ్రాన్స్లో ఇటీవల జరిగిన జీ7 (G7) శిఖరాగ్ర సదస్సు అనంతరం అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని మధ్య తీవ్ర దౌత్య వివాదం నెలకొంది. జీ7 సమావేశంలో తనతో ఫొటో దిగేందుకు మెలోని వేడుకున్నారని ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇటలీలో రాజకీయ ప్రకంపనలు రేపాయి. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను మెలోని తీవ్రంగా ఖండించడమే కాకుండా, అవి పూర్తిగా కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు.
ఇటాలియన్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్ "లా7"కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఫ్రాన్స్లో జరిగిన 52వ జీ7 శిఖరాగ్ర సదస్సు సందర్భంగా మెలోని తనతో ఫొటో దిగాలని పట్టుబట్టారని చెప్పారు. "ఆమె ఫొటో కోసం నన్ను బతిమిలాడింది. ఆమె పరిస్థితి చూసి జాలిపడి ఫొటో దిగడానికి అంగీకరించాను" అని వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై మెలోని వెంటనే స్పందించారు.
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026
ఇది మొదటిసారి కాదు: మెలోనీ
సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో స్వయంగా వీడియో విడుదల చేసిన ఆమె, ట్రంప్ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించారు. "డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా కల్పితం. ఆయన మాటలు విని నేను ఆశ్చర్యపోయాను. అమెరికా అధ్యక్షుడు తన మిత్రదేశాల నాయకులతో ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదు. అయితే ఇది మొదటిసారి కాదు" అని మెలోని వ్యాఖ్యానించారు. పశ్చిమ దేశాల శత్రువుల పట్ల ట్రంప్ చూపాల్సిన కఠిన వైఖరి మిత్రదేశాలపై కనిపిస్తోందని కూడా ఆమె విమర్శించారు. "అమెరికాకు, పశ్చిమ దేశాలకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న నాయకుల విషయంలో ఆయన ఇంత దృఢంగా వ్యవహరించడం కనిపించదు. కానీ మిత్రదేశాల నాయకుల విషయంలో మాత్రం ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు" అని మండిపడ్డారు.
అంతేకాకుండా, "ట్రంప్ ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. నేను కానీ, ఇటలీ దేశం కానీ ఎప్పుడూ ఎవరినీ బతిమిలాడవు" అంటూ మెలోని గట్టిగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు ఇటలీ రాజకీయ వర్గాల్లో విస్తృత మద్దతు పొందాయి. ఈ వివాదం దౌత్య సంబంధాలపై కూడా ప్రభావం చూపింది. ఇటలీ ఉప ప్రధానమంత్రి, విదేశాంగ మంత్రి ఆంటోనియో తజాని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. అవి కేవలం మెలోనినే కాకుండా మొత్తం ఇటలీ దేశాన్నే అవమానించేలా ఉన్నాయని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూన్ 21, 22 తేదీల్లో అమెరికాలో జరగాల్సిన తన అధికారిక పర్యటనను తజాని రద్దు చేసుకున్నారు. ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో, "అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన తీవ్రమైన, అవమానకరమైన వ్యాఖ్యలు ఇటలీ ప్రజలందరినీ బాధించాయి. అందుకే అమెరికా పర్యటనను రద్దు చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాను" అని వెల్లడించారు.
ట్రంప్, మెలోని మధ్య విభేదాలు కొత్తవి కావు. గతంలో పోప్ చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యల విషయంలో కూడా ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్తో యుద్ధాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ పోప్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ట్రంప్ విమర్శించారు. పోప్ వామపక్ష భావజాలానికి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఆ సమయంలో మెలోని ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ, అవి ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొన్నారు. అలాగే ఇరాన్ విషయంలో తన విధానాలను మెలోని విమర్శించడంపై ట్రంప్ కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఆమెకు అవసరమైన ధైర్యం లేదంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ పరిణామాలు ఇద్దరి మధ్య ఇప్పటికే ఉన్న రాజకీయ దూరాన్ని మరింత పెంచినట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, అంతర్జాతీయ వేదికలపై మెలోని తరచూ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి కనిపిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతున్నారు. ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధాలు సోషల్ మీడియాలో కూడా విస్తృత చర్చకు దారితీశాయి. మెలోడీ పేరుతో వారి ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఫ్రాన్స్లో జరిగిన తాజా జీ7 సదస్సులో కూడా మెలోని, మోదీ మధ్య సరదా సంభాషణలు ఆకట్టుకున్నాయి. ఇటీవల రోమ్ పర్యటనలో మోదీ మెలోనికి భారతీయులందరికీ పరిచయమైన మెలోడీ టాఫీలను బహుమతిగా అందించడం కూడా సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశమైంది.
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