2026 చివరి నాటికి అంతరిక్షంలో అణ్వాయుధాల మోహరింపునకు రష్యా ప్లాన్: జర్మనీ నివేదిక
Russia Nuclear Strike : 2026 చివరి నాటికి అణ్వాయుధంతో కూడిన ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించడానికి రష్యా సిద్ధమవుతోందని జర్మనీ నుంచి వచ్చిన ఒక సంచలనాత్మక నివేదిక వెల్లడిస్తోంది.
Published : November 24, 2026 at 3:44 PM IST
అంతరిక్షంలో అణ్వాయుధాలను మోహరించడానికి ప్రధాన శక్తులు పోటీ పడుతున్నాయి. అమెరికా ఇప్పటికే అటువంటి ఆయుధాల మోహరింపును అంగీకరించినప్పటికీ, 2026 చివరి నాటికి అణ్వాయుధంతో కూడిన ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించడానికి రష్యా సిద్ధమవుతోందని జర్మనీ నుంచి వచ్చిన ఒక సంచలనాత్మక నివేదిక వెల్లడిస్తోంది. ఒకవేళ ఇది జరిగితే, అది భూమి కక్ష్యలో అణ్వాయుధాల మోహరింపును, అంతరిక్షంలో అణు పేలుళ్లను నిషేధించే 1963 పాక్షిక అణు పరీక్షల నిషేధ ఒప్పందం, 1967 బాహ్య అంతరిక్ష ఒప్పందం రెండింటినీ రష్యా ఉల్లంఘించినట్లే అవుతుంది.
జర్మన్ నిఘా వర్గాలు, స్థానిక మీడియా వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, కేవలం 60 రోజుల వ్యవధిలోనే అంతరిక్షంలోకి అణ్వాయుధాలను పంపడానికి మాస్కో సిద్ధమవుతోంది. జర్మన్ నిఘా వర్గాలు ఇప్పటికే ఈ వ్యూహాల గురించి ఆ దేశ రక్షణ మంత్రికి వివరించాయి. జర్మన్ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ఈ పరిణామాలను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. జర్మనీ నివేదికకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తూ, రష్యా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ టాస్ ఒక కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఉక్రెయిన్, నాటో సభ్య దేశాలు తీసుకున్న నిర్ణయాలు అణ్వాయుధాల సంభావ్య వినియోగాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకునేలా మాస్కోను ఒత్తిడి చేస్తున్నాయని వెల్లడించింది. ఈ నివేదిక రష్యా భద్రతా మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్ డిమిత్రి మెద్వెదేవ్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఉటంకిస్తుంది. అయితే, అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా విశ్లేషిస్తారని, ఏదైనా ప్రతీకార చర్య జరిగిన నష్టానికి అనుగుణంగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా, క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్, తమకు ఏ జర్మన్ నిఘా నివేదిక గురించి తెలియదని, మూడో పక్షాలు చేసిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. బెర్లిన్లోని రష్యా రాయబార కార్యాలయం కూడా ఈ నివేదికపై స్పందిస్తూ, ఆ వాదనలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని కొట్టివేసింది. గతంలో, మాస్కో అణ్వాయుధ ఉపగ్రహ సామర్థ్యాల గురించి యునైటెడ్ స్టేట్స్ కూడా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. 2024లో, శత్రు ఉపగ్రహాలను నాశనం చేయడానికి రూపొందించిన ఒక కొత్త వ్యవస్థను రష్యా అభివృద్ధి చేస్తోందని ఆరోపించింది. ఆ సమయంలో క్రెమ్లిన్ ఈ వాదనను ఖండించింది. ఇటీవలే, ఉక్రేనియన్ దళాలు ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న స్టార్లింక్ వ్యవస్థ వంటి ఉపగ్రహ నెట్వర్క్లను నాశనం చేయగల అణ్వాయుధాన్ని రష్యా సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి చేస్తోందని యు.ఎస్. పునరుద్ఘాటించింది. ఈ నేపథ్యంలో, అంతరిక్షంలో రష్యా అణ్వాయుధాలను ఉపయోగించే అవకాశం ఉందని జర్మన్ నిఘా నివేదిక వెల్లడించడంతో అనేక ప్రశ్నలు, ఆందోళనలు తలెత్తాయి.