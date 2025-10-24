ETV Bharat / international

పశ్చిమాసియాలో స్థిరత్వానికి గాజా శాంతి ఒప్పందం మైలురాయిగా నిలిచింది: భారత్

పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై యూఎన్​లో భారత కీలక వ్యాఖ్యలు

India On Gaza Peace Plan
File- Permanent Representative of India to the United Nations, Parvathaneni Harish (ANI)
Published : October 24, 2025 at 12:11 PM IST

India On Gaza Peace Plan at UN : పశ్చిమాసియా స్థిరత్వం వైపునకు వెళ్లడానికి గాజా శాంతి ఒప్పందం ఒక కీలకమైన మైలురాయి అని భారత్ అభిప్రాయపడింది. ఇజ్రాయెల్, పాలస్తీనా మధ్య శాశ్వత శాంతిని నెలకొనడానికి ఇరుదేశాలు ఏకైక ఆచరణాత్మక మార్గాన్ని ఆచరించాలని కోరింది. పశ్చిమాసియాలో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొనాలనేది భారత్ కోరికని పేర్కొంది. సంఘర్షణలు, అగౌరవం పశ్చిమాసియా వాసుల రోజువారీ జీవితంలో భాగం కాకూడదని, ఘర్షణల కారణంగా పౌరులు మరణించకూడదని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న పరిస్థితులపై ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలో జరిగిన బహిరంగ చర్చలో ఐరాసలో భారత శాశ్వత ప్రతినిధి, రాయబారి పర్వతనేని హరీశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

