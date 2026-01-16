గాజాలో శాంతి కోసం ప్రయత్నం- ప్రత్యేక బోర్డు ఏర్పాటు- చైర్మన్గా ట్రంప్
ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ, ఎక్కడా ఏర్పడని అత్యంత గొప్ప, ప్రతిష్ఠాత్మక బోర్డు ఏర్పాటు చేసినట్లు ప్రకటించిన ట్రంప్
Published : January 16, 2026 at 9:17 AM IST
Trump On Gaza War : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గాజా యుద్ధానికి ముగింపు పలికే లక్ష్యంతో ప్రతిపాదించిన శాంతి ప్రణాళికలో కీలకమైన రెండో దశ అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. ఈ దశలో భాగంగా గాజా కోసం ప్రత్యేకంగా బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్ (Board of Peace) ఏర్పాటు చేసినట్లు ట్రంప్ గురువారం ప్రకటించారు. ఈ బోర్డుకు తానే చైర్మన్గా వ్యవహరిస్తానని తెలిపారు. బోర్డు సభ్యుల వివరాలు త్వరలో వెల్లడిస్తామని ట్రంప్ తన ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
ఇది ఇప్పటివరకు ఎప్పుడూ, ఎక్కడా ఏర్పడని అత్యంత గొప్ప, ప్రతిష్ఠాత్మక బోర్డు అని ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. గాజా భవిష్యత్తును శాంతియుతంగా తీర్చిదిద్దడమే ఆ బోర్డు ప్రధాన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. యుద్ధానంతర గాజా పాలన కోసం ఇటీవలే ప్రకటించిన 15 మంది పాలస్తీనా టెక్నోక్రాటిక్ కమిటీ పీస్ ఆఫ్ బోర్డు పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తుందని తెలిపారు.
It is my Great Honor to announce that THE BOARD OF PEACE has been formed. The Members of the Board will be announced shortly, but I can say with certainty that it is the Greatest and Most Prestigious Board ever assembled at any time, any place. Thank you for your attention to…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 15, 2026