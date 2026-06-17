భారత నావికుల మృతిపై స్పందించిన మోదీ - జీ7 సదస్సులో ట్రంప్ సమక్షంలో కీలక వ్యాఖ్యలు
జీ7 సదస్సులో డొనాల్డ్ ట్రంప్ సమక్షంలో ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు- పశ్చిమాసియా ఘర్షణల వల్ల భారతీయ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆందోళన - నావికుల భద్రత అందరి బాధ్యత అని పునరుద్ఘాటన
Published : June 17, 2026 at 6:55 AM IST
Modi Trump G7 Summit : అమెరికా సైనిక దాడుల్లో భారతీయ నావికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ ఘర్షణల వల్ల నావికులు ఎదుర్కొంటున్న ముప్పును, అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని జీ7 నేతల ముందు ప్రస్తావించారు. ఫ్రాన్స్లోని ఎవియాన్ నగరంలో జరిగిన జీ7 దేశాల శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రధాని పాల్గొని మాట్లాడారు. సముద్ర రవాణా మార్గాల రక్షణ కేవలం ఒక దేశానికి సంబంధించినది కాదని, అది ప్రపంచ దేశాల ఉమ్మడి బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు.
పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో శాంతిని పునరుద్ధరించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను ప్రధాని మోదీ స్వాగతించారు. అయితే అదే సమయంలో, అక్కడ కొనసాగుతున్న సైనిక చర్యల వల్ల సంభవిస్తున్న ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాల పట్ల ఆయన తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘర్షణల వల్ల పలువురు భారతీయ పౌరులు కూడా తమ ప్రాణాలను కోల్పోయారని ప్రధాని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ దేశాలను సముద్ర మార్గాల ద్వారా అనుసంధానించే నావికుల భద్రత మనందరి బాధ్యత అన్నారు. అంతర్జాతీయ సముద్ర మార్గాలు సురక్షితంగా ఉండేలా చూడాలని పిలుపునిచ్చారు. నావికులు ఎలాంటి భయాందోళనలు, ప్రాణ భయం లేకుండా తమ విధులను నిర్వర్తించుకునే వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇటీవల అమెరికా రక్షణ దళాలు జరిపిన దాడుల పేరును ప్రధాని నేరుగా ప్రస్తావించనప్పటికీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ముందే ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తద్వారా భారత పౌర సిబ్బంది మరణాలపై భారత్ ఎంత అసంతృప్తితో ఉందో ప్రపంచ దేశాలకు సంకేతాలు పంపింది.
అమెరికా దాడుల నేపథ్యం
ఇరాన్కు చెందిన చమురు రేవులపై అమెరికా కఠినమైన ఆర్థిక, వాణిజ్య ఆంక్షలను విధించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఆంక్షలను ఉల్లంఘించి ఇరాన్ నుంచి ఇంధనాన్ని రవాణా చేస్తున్నాయనే ఆరోపణలతో ఒమన్ గల్ఫ్ పరిసర ప్రాంతాలలో ప్రయాణిస్తున్న మూడు విదేశీ రవాణా నౌకలపై అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ దళాలు వరుస దాడులకు తెగబడ్డాయి. అయితే, ఈ నౌకలు భారత్కు చెందినవి కానప్పటికీ, వీటిలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందిలో అత్యధికులు భారతీయులే ఉన్నారు.
జూన్ 9న 'సెట్టెబెల్లో' అనే ట్యాంకర్పై అమెరికా దళాలు క్షిపణులతో దాడులు చేశాయి. అమెరికా నౌకాదళం జారీ చేసిన ఆదేశాలను పాటించకుండా, ఇరాన్ నుంచి చమురును ఈ నౌక రవాణా చేస్తోందని అమెరికా ఆరోపించింది. ఈ నౌకలో మొత్తం 28 మంది సిబ్బంది ఉండగా, అందులో 24 మంది భారతీయులు, ఇద్దరు పాకిస్థానీలు, ఒక ఉక్రేనియన్, ఒక రష్యన్ పౌరుడు ఉన్నారు. ఈ దారుణమైన దాడిలోనే ముగ్గురు భారతీయ నావికులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. సముద్ర మార్గాల్లో దాడులపై భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఘాటుగా స్పందించింది. విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ, అంతర్జాతీయ జలాల్లో పౌర నౌకలపై జరుగుతున్న ఇలాంటి దాడులు వెంటనే ఆగాలి అని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు భారత్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయ తాత్కాలిక అధిపతి జేసన్ మీక్స్కు భారత ప్రభుత్వం సమన్లు జారీ చేసింది. ఆయనను విదేశాంగ శాఖ కార్యాలయానికి పిలిపించింది.
మోదీ-ట్రంప్ భేటీలో కీలక అంశాలపై చర్చలు
ఇక జీ7 సమ్మిట్ సందర్భంగా బుధవారం ప్రధాని మోదీ, డొనాల్డ్ మధ్య కీలక ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరగనుంది. అయితే ఈ భేటీలో పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ పరిస్థితి, అమెరికా నుంచి ఇంధన దిగుమతులు, అలాగే ప్రతిపాదిత భారత్-అమెరికా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై విస్తృతంగా చర్చలు జరగనున్నట్లు సమాచారం. హర్మూజ్ జలసంధిలో అంతరాయాలు ఏర్పడితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉండటంతో ఈ అంశం సమావేశంలో ప్రధాన చర్చాంశంగా మారనుంది.
జీ-7 సదస్సులో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మోదీ, ట్రంప్- మనస్తత్వాన్ని అధిగమించాలని ప్రధాని పిలుపు
ఐరాస భద్రతా మండలిలో శాశ్వత సభ్యత్వ విస్తరణ తప్పనిసరి- లేకపోతే సంస్కరణలు విఫలమే: భారత్