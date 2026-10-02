ETV Bharat / international

ట్రంప్ ఒత్తిడికి తలొగ్గిన యూరప్- భారీగా చమురు, డీజిల్ నిల్వల విడుదలకు జీ7 గ్రీన్ సిగ్నల్- అమెరికాకు బిగ్ రిలీఫ్!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు- జీ7 కూటమి దేశాల కీలక నిర్ణయం- 100 మిలియన్ బ్యారెళ్ల వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల విడుదలకు అంగీకారం!

G7 Diesel Release
ట్రంప్ (AP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 10:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

G7 Diesel Release : కొంత కాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు జీ7 దేశాలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. నాలుగు నెలల వ్యవధిలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లోకి 100 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించాయి. ఇందులో పెద్ద మొత్తంలో డీజిల్‌ను మరింత ముందుగానే మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్- అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం, ఎగుమతి ఆంక్షల వల్ల ఏర్పడిన చమురు కొరతను అధిగమించడానికి అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (IEA) ఆధ్వర్యంలో భారీగా తమ వ్యూహాత్మక చమురు నిల్వల్ని విడుదల చేయడానికి అన్ని సభ్యదేశాలు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించాయి.

ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మేక్రాన్ అధ్యక్షతన జరిగిన జీ7 వర్చువల్ సమావేశం అనంతరం ఈ నిర్ణయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు. మరోవైపు స్వయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా జీ7 నిర్ణయానికి ముందుగానే దీనిని ధ్రువీకరించారు. ఐరోపా దేశాలు తమ వద్ద ఉన్న భారీ డీజిల్ నిల్వలను తక్షణమే మార్కెట్లోకి విడుదల చేయడానికి అంగీకరించినట్లు వెల్లడించారు. ఈ ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభమవుతుందని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాం ట్రూత్ సోషల్‌‌లో పోస్ట్ చేశారు. ప్రధానంగా ట్రంప్ తీవ్ర ఒత్తిడి తీసుకొచ్చిన నేపథ్యంలోనే ఐరోపా దేశాలు దిగొచ్చాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

అమెరికాలో డీజిల్ ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరిన సమయంలోనే జీ7 దేశాలు చమురు నిల్వల విడుదలకు అంగీకరించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. కొంత కాలంగా ఇంధన ధరల్ని తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న ట్రంప్‌కు కూడా ఈ పరిణామం ఉపశమనం కలిగించిందని చెబుతున్నారు. రాబోయే నవంబర్ మధ్యంతర ఎన్నికల నేపథ్యంలోనూ ఈ నిర్ణయం ట్రంప్‌కు రాజకీయంగా కీలకంగా మారనుందని భావిస్తున్నారు.

తొలి 20 రోజుల్లోనే భారీగా డీజిల్ విడుదల
జీ7 దేశాల ప్రకటన ప్రకారం- 100 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు నిల్వలను 4 నెలల్లో పలు దఫాలుగా మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నారు. అయితే ఇందులో పెద్ద మొత్తంలో డీజిల్‌ను తొలి 20 రోజుల్లోనే విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లలో సరఫరాను పెంచి ధరల ఒత్తిడిని తగ్గించడం ఈ చర్య ప్రధాన ఉద్దేశంగా తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా అమెరికాలో ఇంధన ధరలు రికార్డు గరిష్ఠాలకు పెరగడం ఆ దేశానికి, ట్రంప్ సర్కార్‌కు ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్ని తీసుకొచ్చింది. అమెరికాలో ఒక గ్యాలన్ డీజిల్ ధర సగటున 6.37 డాలర్లుగా ఉంది. సెప్టెంబర్ 22న ఒక దశలో 6.52 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరింది.

ఇరాన్‌తో కొనసాగుతున్న యుద్ధం, దీని వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయాలు, రిఫైనరీ కార్యకలాపాలపై ప్రభావం వంటి కారణాలతో ఇంధన మార్కెట్లో ఒత్తిడి పెరిగింది. ఇదే సమయంలో రష్యా తన డీజిల్ ఎగుమతులపై ఆంక్షలు కొనసాగిస్తుండగా, చైనా కూడా అక్టోబరులో హాంకాంగ్, మకావు మినహా ఇతర ప్రాంతాలకు ఇంధన ఎగుమతుల్ని నిలిపివేసింది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డీజిల్ సరఫరా తగ్గి కొరత ఏర్పడింది. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ సర్కార్ యూరప్ దేశాలపై ఒత్తిడిని తీసుకొచ్చింది. ముందుగా డీజిల్ ధరల్ని తగ్గించడానికి యూరప్ కూడా తన అత్యవసర నిల్వల్ని విడుదల చేయాలని కోరింది. యూరప్ డీజిల్ నిల్వలను విడుదల చేయకపోతే అమెరికా కూడా డీజిల్ ఎగుమతులపై ఆంక్షలు విధించడం గురించి యోచించింది. అవసరమైతే డీజిల్ ఎగుమతులపై నిషేధం విధించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు ట్రంప్ కూడా చెప్పారు. అమెరికా డీజిల్ ఎగుమతులు ఆపేస్తే- యూరప్, బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం ఉండొచ్చని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరించారు. ఈ క్రమంలోనే బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీ వంటి జీ7 దేశాలు తమ సొంత నిల్వల విడుదల చేసేలా ట్రంప్ ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు. తాజా పరిణామంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డీజిల్ ధరలు తగ్గి, రాబోయే రోజుల్లో డీజిల్ రేట్లు గణనీయంగా తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఇంకా రవాణా ఖర్చులు కూడా తగ్గి, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా అదుపులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయాలూ వ్యక్తమవుతున్నాయి.

'చాలా కుంగిపోయా- ఎలా స్పందించాలో తెలియలేదు'- స్మిత్​ మిచ్చర్​ భార్య ఎమోషనల్ కామెంట్స్

ఫ్లైదుబాయ్ విమాన దాడిపై ట్రంప్ ఆగ్రహం- ఆ ఘటన వెనుక ఇరాన్ ఉంటే తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవని వార్నింగ్

TAGGED:

US DIESEL PRICES RISE
TRUMP FUEL PRICE RELIEF
IEA OIL RESERVE RELEASE
GLOBAL DIESEL SHORTAGE
G7 DIESEL RELEASE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.