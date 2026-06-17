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డ్రగ్స్​, అక్రమ వలసలపై జీ7 దేశాల ఉమ్మడి పోరు- మనీలాండరింగ్, అంతర్జాతీయ నేర ముఠాలపై ఉక్కుపాదం

వలసదారుల స్మగ్లింగ్‌, మానవ అక్రమ రవాణాపై జీ7 దేశాల కఠిన వైఖరి- అంతర్జాతీయ నేర ముఠాలను పూర్తిగా నిర్మూలించాలని నిర్ణయం- డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణా ప్రపంచ భద్రతకు ముప్పుగా మారిందన్న జీ7 దేశాలు

G7 Summit Joint Action Statement
G7 Summit Joint Action Statement (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 17, 2026 at 8:37 AM IST

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G7 Summit Joint Action Statement : ఫ్రాన్స్​ వేదికగా జరిగిన 52వ జీ7 సమ్మిట్​లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న అక్రమ వలసలు, మానవ అక్రమ రవాణా సభ్య దేశాల నేతలు ఉమ్మడిగా ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వలసదారుల స్మగ్లింగ్‌, మానవ అక్రమ రవాణా ద్వారా లాభాలు పొందుతున్న అంతర్జాతీయ నేర ముఠాలపై మరింత కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించారు. అలాగే మాదక ద్రవ్యాల ఉత్పత్తి, సరఫరా, అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలను అడ్డుకునేందుకు సమన్వయంతో చర్యలు చేపట్టాలని ప్రకటించారు. ఈ మేరకు సదస్సు ముగింపులో జీ7 దేశాలు కలిసి సంయుక్త ప్రకటనలు విడుదల చేశారు.

పాత హామీలకు పునరుద్ఘాటన
గతంలో 2024 అపులియా, 2025 కననాస్కిస్​లో జరిగిన జీ7 సదస్సుల్లో చేసిన ప్రతిజ్ఞలను మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. అక్రమ వలసలు, మానవ అక్రమ రవాణా, వాటికి అనుబంధంగా ఉన్న అంతర్జాతీయ నేర కార్యకలాపాలపై పోరాటాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయాలని సంకల్పించారు. ఈ ప్రకటనకు భాగస్వామ్య దేశాలైన కెన్యా, సౌత్​ కొరియా కూడా మద్దతు ప్రకటించాయి. వలసదారుల స్మగ్లింగ్‌, మానవ అక్రమ రవాణా కార్యకలాపాలు దేశాల సరిహద్దు నియంత్రణ వ్యవస్థలను దెబ్బతీస్తున్నాయని, అదే సమయంలో వలసదారులను ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లోకి నెడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, చిన్నారులు, శరణార్థులు ఈ నేర ముఠాల చేతుల్లో ఎక్కువగా దోపిడీకి గురవుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అక్రమ వలసల నియంత్రణ కోసం రూపొందించిన జీ7 కార్యాచరణ ప్రణాళికను మరింత సమర్థంగా అమలు చేయాలని సభ్య దేశాల మంత్రులకు సూచించారు.

'జీ7 ప్లస్ పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్' ఏర్పాటు
డ్రగ్స్ అక్రమ రవాణాలో సముద్ర మార్గాలే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న నేపథ్యంలో 2026 నవంబర్ నాటికి 'జీ7 ప్లస్ పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్ టు కాంబాట్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్’ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ నెట్‌వర్క్‌లో జీ7 దేశాలతో పాటు భాగస్వామ్య దేశాల ప్రధాన ఓడరేవులు కూడా భాగమవుతాయి. మాదకద్రవ్యాలు, వాటి తయారీలో ఉపయోగించే రసాయనాల అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు సమాచార మార్పిడి, సమన్వయం, ఉత్తమ విధానాల అమలుపై ఈ వేదిక పనిచేయనుంది. అలాగే డ్రగ్స్ వినియోగాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు, నిరోధక చర్యలు, చికిత్సా సేవలు, పునరావాస కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతంగా అమలు చేయాలని జీ7 దేశాలు నిర్ణయించాయి. ముఖ్యంగా యువత, సామాజికంగా బలహీన వర్గాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించాయి. ఈ సంయుక్త ప్రకటనకు బ్రెజిల్, సౌత్​ కొరియా మద్దతు ప్రకటించాయి.

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G7 SUMMIT JOINT ACTION STATEMENT
G7 LEADERS ON SMUGGLING
G7 LEADERS ACTION AGAINST DRUG
G7 SUMMIT JOINT ACTION STATEMENT

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