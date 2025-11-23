జీ20 సదస్సు: గ్లోబల్ సౌత్, సంపన్న దేశాల పర్యావరణ హామీలపై ప్రధాని మోదీ గళం
డెక్కన్ సూత్రాల ప్రకారం జీ20 ఆహార భద్రతా కార్యాచరణ ఉండాలి- భారత్లో జరిగిన జీ20 తీర్మానాన్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలి- జీ20 సదస్సు - 2025లో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం
Published : November 23, 2025 at 7:37 AM IST
G20 Summit Modi : డెక్కన్ సూత్రాల ప్రకారం ఆహార భద్రతపై జీ20 కూటమి కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించాలని దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహన్నెస్బర్గ్లో జరుగుతున్న జీ20 సదస్సు - 2025 వేదికగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ పిలుపునిచ్చారు. రెండేళ్ల క్రితం భారత్లో జరిగిన జీ20 సదస్సులో చేసిన తీర్మానాన్ని ఇందుకు ప్రాతిపదికగా తీసుకోవాలని కోరారు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు హామీలకు కట్టుబడి పర్యావరణ పరిరక్షణ చర్యల కోసం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు ఆర్థిక, సాంకేతిక వనరులను సకాలంలో ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయి సంస్థలు, వేదికల్లో వాణిని వినిపించేలా గ్లోబల్ సౌత్కు సముచిత స్థానాన్ని కల్పించాలన్నారు. జీ20 సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యమిచ్చిన సందర్భంగా ఆఫ్రికన్ యూనియన్కు జీ20 కూటమిలో శాశ్వత సభ్యత్వాన్ని ఇచ్చిన విషయాన్ని మోదీ గుర్తుచేశారు. దాన్ని కీలకమైన ముందడుగుగా ప్రధాని అభివర్ణించారు. జీ20 దేశాలు ఇకపైనా కలిసికట్టుగా ముందుకు సాగాలని పిలుపునిచ్చారు. జీ20 సదస్సు - 2025 ప్రారంభ సెషన్లో ప్రధాని మోదీ చేసిన ప్రసంగం వివరాలను భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి (ఆర్థిక సంబంధాలు) సుధాకర్ దలేల మీడియాకు వెల్లడించారు.
భారత్ తీర్మానాలను కొనసాగించడం ప్రశంసనీయం
"నిపుణుల వలసలు, టూరిజం, ఆహార భద్రత, ఏఐ టెక్నాలజీ, డిజిటల్ ఎకానమీ, ఇన్నోవేషన్, మహిళా సాధికారత వంటి విభాగాలపై ప్రస్తుతం జీ20కి ఆతిథ్యమిస్తున్న దక్షిణాఫ్రికా సముచిత ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. భారత్లో జరిగిన గత జీ20 సదస్సు సందర్భంగా చేసిన పలు చారిత్రక తీర్మానాలను ఈసారి కూడా దక్షిణాఫ్రికా కొనసాగించడం ప్రశంసనీయం" అని ప్రధాని మోదీ చెప్పారు.
మానవ కేంద్రీకృత భవిష్యత్తును నిర్మిస్తాం
"మానవ కేంద్రీకృత, సుస్థిర, సమ్మిళిత భవిష్యత్తును నిర్మించాలనే విజన్తో భారత్ ముందుకు సాగుతోంది. అంతర్జాతీయ సమాజపు స్థూల లక్ష్యాలతో పొందిక కుదిరేలా భారతదేశ వికాస ప్రణాళిక ఉంటుంది. కొత్తకొత్తగా చుట్టుముడుతున్న ముప్పులను తట్టుకొని నిలువగలిగేలా భారత్ సన్నద్ధం అవుతోంది. విపత్తులతో కలిగే ముప్పును వీలైనంత తగ్గించడం, పర్యావరణ మార్పుల ప్రతికూలతలను ఎదుర్కోవడం, కర్బన రహిత ఇంధన వనరుల వినియోగాన్ని పెంచడం, ఆహార వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయడంపై జీ20 దేశాలు కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. ఐకమత్యంగా ముందుకు సాగితేనే ఇలాంటి అంశాలపై ప్రభావవంతంగా పనిచేయగలం" అని జీ20 సదస్సు సందర్భంగా జరిగిన మరో సెషన్లో ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు.
నాలుగు అంశాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం
ఈసారి జీ20 సదస్సులో నాలుగు అంశాలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని భారత విదేశాంగ శాఖ కార్యదర్శి (ఆర్థిక సంబంధాలు) సుధాకర్ దలేల తెలిపారు. విపత్తు స్పందన - నష్టనివారణ చర్యలు, రుణాలను తీర్చే దిశగా అల్ప ఆదాయా దేశాల బలోపేతం, ఆర్థిక వికాసం కోసం అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాల అన్వేషణ, కర్బన రహిత ఇంధన వనరుల వినియోగాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఆర్థిక వనరుల లభ్యతను పెంచడం అనేవి ఈ జాబితాలో ఉన్నాయన్నారు. ఈసారి జీ20 సదస్సు థీమ్గా ఉన్న ‘సంఘీభావం, సమానత్వం, సుస్థిరత’ సాధనకు నడుంబిగించాలని కూటమి దేశాలు నిర్ణయించాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ సదస్సులో చివరి రోజైన ఆదివారం(నవంబరు 23న) మరో సదస్సులో భారత ప్రధాని ప్రసంగిస్తారని సుధాకర్ దలేల వెల్లడించారు. ఈసందర్భంగా బ్రెజిల్, దక్షిణాఫ్రికా దేశాల ప్రభుత్వాధినేతలతో మోదీ సమావేశం అవుతారని తెలిపారు.
12వసారి జీ20 సదస్సులో ప్రధాని మోదీ
"ప్రధాని మోదీ జీ20 సదస్సులో పాల్గొనడం ఇది 12వసారి. ఆయన తొలిసారి పాల్గొన్న జీ20 సదస్సు కూడా ఆఫ్రికా ఖండంలోనే జరిగింది. జీ20 కూటమికి గ్లోబల్ సౌత్లోని దేశం ఆతిథ్యమివ్వడం వరుసగా ఇది నాలుగోసారి. 2022లో ఇండోనేషియా, 2023లో ఇండియా, 2024లో బ్రెజిల్, ఈసారి దక్షిణాఫ్రికాలు జీ20కి ఆతిథ్యమిచ్చాయి" అని సుధాకర్ దలేల వివరించారు.
