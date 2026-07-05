రెండో రోజుకు చేరిన ఖమేనీ అంతిమయాత్ర- ప్రార్థనలకు భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు హాజరు- ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ కౌంటర్
ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు- ప్రార్థనలతో హోరెత్తిన రాజధాని నగరం టెహ్రాన్- భారీగా ఖమేనీ అభిమానులు హాజరు
Ayatollah Ali Khamenei Funeral Prayers (AP)
Published : July 5, 2026 at 3:46 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei Funeral Prayers : ఇరాన్ దివంగత సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ, ఆయన పాటు మృతి చెందిన నలుగురు సభ్యుల అంతిమ యాత్ర రెండో రోజు కొనసాగుతోంది. ఖమేనీ, ఆయన కుటుంబ సభ్యుల శవపేటికల వద్ద ఆదివారం ప్రార్థనలు జరిగాయి. ఖమేనీ పార్థీవ దేహాన్ని ప్రజల సందర్శనార్థం ఇమామ్ ఖొమేనీ గ్రాండ్ ముసల్లాలో ఉంచారు. అక్కడే ప్రార్థనలు జరిగాయి. ఈ సామూహిక ప్రార్థన ప్రారంభానికి కొన్ని గంటల ముందే ముసల్లాలోని ప్రధాన ప్రాంగణం నిండిపోయింది. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ కథనాలు పేర్కొన్నాయి.