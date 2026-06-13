జులైలో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు- ఇరాన్ కీలక ప్రకటన
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో మృతి చెందిన ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ- జులైలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు ఇరాన్ అధికారిక మీడియా వెల్లడి
Published : June 13, 2026 at 8:23 PM IST
Iranian Supreme Ayatolla Funeral : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో ఫిబ్రవరి 28న మృతి చెందిన ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలను జులైలో నిర్వహించనున్నారు. వచ్చే నెల 4 నుంచి 9 మధ్య ఖమేనీ అంతిమయాత్ర జరగనుందని ఇరాన్ అధికారిక మీడియా ఐఆర్ఐబీ వెల్లడించింది. రాజధాని టెహ్రాన్ నుంచి ఖమేనీ అంతిమయాత్ర ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొంది. అక్కడి నుంచి షియా మతగురువులకు కేంద్రమైన కోమ్ నగరానికి ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని తరలిస్తారని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత ఖమేనీ జన్మస్థలమైన మషద్ నగరానికి అంతిమయాత్ర చేరుకుంటుంది. షియా ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఇమామ్ రెజా పుణ్యక్షేత్రంలో ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని అధికారిక లాంఛనాలతో ఖననం చేయనున్నట్లు ఐఆర్ఐబీ తెలిపింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఖమేనీతోపాటు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆయన కుమార్తె, అల్లుడి అంత్యక్రియలు కూడా అదే రోజున నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అమెరికాతో శాంతి చర్చలు కొలిక్కి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియల తేదీని ఖరారు చేశారు.