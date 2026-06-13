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జులైలో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు- ఇరాన్ కీలక ప్రకటన

అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో మృతి చెందిన ఇరాన్‌ మాజీ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ- జులైలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు ఇరాన్‌ అధికారిక మీడియా వెల్లడి

Ayatollah Ali Khamenei
Ayatollah Ali Khamenei (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 8:23 PM IST

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Iranian Supreme Ayatolla Funeral : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ జరిపిన దాడుల్లో ఫిబ్రవరి 28న మృతి చెందిన ఇరాన్‌ మాజీ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలను జులైలో నిర్వహించనున్నారు. వచ్చే నెల 4 నుంచి 9 మధ్య ఖమేనీ అంతిమయాత్ర జరగనుందని ఇరాన్‌ అధికారిక మీడియా ఐఆర్​ఐబీ వెల్లడించింది. రాజధాని టెహ్రాన్‌ నుంచి ఖమేనీ అంతిమయాత్ర ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొంది. అక్కడి నుంచి షియా మతగురువులకు కేంద్రమైన కోమ్‌ నగరానికి ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని తరలిస్తారని స్పష్టం చేసింది. ఆ తర్వాత ఖమేనీ జన్మస్థలమైన మషద్ నగరానికి అంతిమయాత్ర చేరుకుంటుంది. షియా ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా భావించే ఇమామ్ రెజా పుణ్యక్షేత్రంలో ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని అధికారిక లాంఛనాలతో ఖననం చేయనున్నట్లు ఐఆర్​ఐబీ తెలిపింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌ దాడుల్లో ఖమేనీతోపాటు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఆయన కుమార్తె, అల్లుడి అంత్యక్రియలు కూడా అదే రోజున నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అమెరికాతో శాంతి చర్చలు కొలిక్కి వస్తున్న నేపథ్యంలో ఖమేనీ అంత్యక్రియల తేదీని ఖరారు చేశారు.

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IRANIAN SUPREME AYATOLLAH DEATH
FUNERAL OF AYATOLLAH ALI KHAMENEI
IRANIAN SUPREME AYATOLLA FUNERAL

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