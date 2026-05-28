ఈద్ బలి నుంచి 'ట్రంప్' దున్నపోతుకు విముక్తి- ఇకపై దానికి ప్రత్యేక షెడ్డు, కేర్టేకర్!
ట్రంప్ పేరుతో బతికిపోయిన దున్నపోతు- బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం ఎంట్రీతో!
Published : May 28, 2026 at 7:22 PM IST
Trump Buffalo Eid Sacrifice : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను పోలి ఉందంటూ సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్గా మారిన ఓ అరుదైన తెల్లదున్నపోతుకు అనూహ్యంగా ప్రాణదానం లభించింది. ప్రజల్లో పెరిగిన ఆసక్తి, భద్రతా కారణాల వల్ల బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం చివరి నిమిషంలో జోక్యం చేసుకొని దీన్ని బలి ఇవ్వకుండా కాపాడింది. ఇంతకీ ఈ దున్నపోతు కథేంటి? డొనాల్డ్ ట్రంప్తో ఉన్న పోలికలేంటి? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనగానే అందరికీ ఆయన విలక్షణమైన 'బంగారు రంగు జుట్టు' గుర్తుకొస్తుంది. అయితే సరిగ్గా అలాంటి జుట్టుతోనే బంగ్లాదేశ్లో ఓ దున్నపోతు ప్రత్యక్షమైంది. బంగ్లాదేశ్ రాజధాని ఢాకా సమీపంలోని నారాయణ్గంజ్ నగరానికి చెందిన జియావుద్దీన్ మృధా అనే రైతు వద్ద ఉన్న ఒక అరుదైన అల్బినో దున్నపోతు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సెలబ్రిటీగా మారిపోయింది. దాదాపు 700 కిలోల బరువుండే ఈ తెల్లటి దున్నపోతు తలపై ఉండే బంగారు రంగు జుట్టు అమెరికా అధ్యక్షుడి హెయిర్స్టైల్ను పోలి ఉంటుంది. దీంతో ఈ దున్నపోతుకు "డొనాల్డ్ ట్రంప్" అనే పేరు వచ్చింది. ఈ దున్నపోతు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ కావడంతో దీన్ని చూసేందుకు జనం భారీ సంఖ్యలో ఫామ్హౌస్కు తరలి వస్తున్నారు. ఆ దున్నపోతుతో సెల్ఫీలు దిగుతున్నారు.
అంతర్జాతీయంగా వైరల్గా మారిన ఈ "డొనాల్డ్ ట్రంప్" దున్నపోతు సాధారణ పశువుల్లా కాకుండా చాలా సున్నితమైనదని, దీనికి తరుచుగా స్నానం చేయిస్తూ ఉంటామని యజమాని జియావుద్దీన్ మృధా తెలిపారు. ఈ దున్నపోతుకు ప్రత్యేకమైన ఆహారం అందిస్తూ ఎంతో గారాబంగా పెంచామని చెప్పారు. ఈ దున్నపోతుకు "డొనాల్డ్ ట్రంప్" అనే పేరు తన తమ్ముడు సరదాగా పెట్టాడని, అయితే అనుకోకుండా ఈ దున్నపోతుకు ఊహించని రీతిలోగుర్తింపు వచ్చిందన్నారు. బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా బలివ్వడం కోసం ఈ దున్నపోతును ఓ వ్యక్తి కొనుగోలు చేశారు. దీంతో ఈ దున్నపోతు కథ విషాదంగా ముగియనుందని చర్చ జరిగింది. కానీ సోషల్ మీడియాలో ఈ జంతువుపై పెరిగిన ఆసక్తి, భారీ ప్రజాదారణతో పాటు శాంతి భద్రతల సమస్యల దృష్ట్యా బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగింది. ఈ దున్నపోతును బలి ఇవ్వడానికి వీల్లేదని బంగ్లాదేశ్ హోంమంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. బక్రీద్ పండుగ కోసం ఈ దున్నపోతును కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తికి ప్రభుత్వం తరుఫున పూర్తి డబ్బును చెల్లించారు. ప్రజల నుంచి వస్తున్న అసాధారణ స్పందన వల్లే చివరి నిమిషంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వ అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ దున్నపోతును ఢాకాలోని జాతీయ జూకు తరలించారు. అక్కడ ఓ ప్రత్యేకమైన షెడ్డు, కేర్టేకర్ను ఏర్పాటు చేశారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ పుణ్యమా అని ఈ మూగజీవికి బక్రీద్ వేళ పునర్జన్మ లభించిందని ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'ట్రంప్తో పోల్చడంతో దున్నపోతు అప్సెట్'
ఇంతకు ముందు ఇరాన్ ఈ దున్నపోతును ఆసరాగా చేసుకొని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్పై సెటైర్ వేసింది. "పాపం! అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో పోల్చడం వల్ల బంగ్లాదేశ్ బర్రె (దున్నపోతు) అప్సెట్ అయింది" అంటూ రష్యాలోని ఇరాన్ రాయబార కార్యాలయం వ్యంగ్యమైన ట్వీట్ చేసింది. రష్యా ప్రభుత్వ వార్తా సంస్థ 'ఆర్టీ' (రష్యా టుడే) ప్రచురించిన ఒక వార్తా కథనాన్ని జత చేస్తూ ఇరాన్ ఎంబసీ ఈ కామెంట్స్ చేసింది. ఆ కథనం ప్రకారం, బంగ్లాదేశ్లో ట్రంప్ లాంటి హెయిర్ స్టైల్, ముఖ కవళికలతో ఉన్న దున్నపోతును చూడటానికి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. దీంతో ఆ మూగజీవి ఒత్తిడికి గురై మేత తినడం మానేసింది.
Poor thing!— Iran in Russia (@IranembinRussia) May 22, 2026
Bangladeshi buffalo upset by comparisons to Donald Trump😐
RT: A Bangladeshi buffalo that resembles Trump has lost its appetite after people flocked to see him. pic.twitter.com/6BnayVaJrY
