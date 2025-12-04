అమెరికా అధ్యక్షులు, భారత్ ప్రధానులు మారినా- పాతికేళ్లుగా రష్యా రారాజు పుతిన్
పుతిన్ హయాంలో భారత్, రష్యా మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం
Published : December 4, 2025 at 5:29 PM IST
Putin Political Journey : రష్యా అధ్యక్షుడిగా పుతిన్ పాలనా పగ్గాలు చేపట్టినప్పటి నుంచి పలు దేశాల్లో అనేకమంది పాలకులు మారారు. దాదాపు పాతికేళ్లుగా పుతిన్ అధికారంలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ కాలంలో అమెరికాలో ఐదుగురు అధ్యక్షులు మారారు. భారత్ ముగ్గురు ప్రధానులను చూసింది. పుతిన్ తప్ప మరో అధ్యక్షుడి పేరు తెలియని యువ ఓటర్లు రష్యాలో చాలా మందే ఉన్నారంటే అతిశయోక్తి కాదు.
రాజకీయాల వైపు అడుగులు అలా!
1952 అక్టోబర్ 7న లెనిన్గ్రాడ్లో పుతిన్ జన్మించారు. ఆయన బాల్యం సాధారణంగా గడిచింది. న్యాయ శాస్త్రం పూర్తిచేసిన పుతిన్, 1975లో రష్యా గూఢచార సంస్థ KGBలో చేరారు. 1985లో తూర్పు జర్మనీలో స్పైగా పనిచేశారు. స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత రాజకీయాల వైపు అడుగులు వేశారు. 1991లో రాజకీయ ప్రవేశం చేసిన ఆయన, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ డిప్యూటీ మేయర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
46 ఏళ్ల పుతిన్ను ఆ స్థానంలో భర్తీ!
1998లో రష్యా సెక్యూరిటీ సర్వీస్కు అధిపతిగా పుతిన్ను అప్పటి అధ్యక్షుడు బోరిస్ యెల్సిన్ నియమించారు. ఆ మరుసటి ఏడాదిలో అప్పటి ప్రధాన మంత్రిని తొలగించిన బోరిస్ 46 ఏళ్ల పుతిన్ను ఆ స్థానంలో భర్తీ చేశారు. ఆ తర్వాత కొన్ని నెలలకే బోరిస్ రాజీనామా చేయడంతో తాత్కాలికంగా అధ్యక్ష బాధ్యతలను పుతిన్ చేపట్టారు. అలా తొలిసారి రష్యా అధ్యక్ష పీఠాన్ని పుతిన్ చేజిక్కించుకున్నారు. 2000లో జరిగిన అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో గెలవడంతో పాటు 2004లో రెండోసారి ఆ బాధ్యతల్లో పుతిన్ కొనసాగారు.
గత 25 ఏళ్లుగా ఆ దేశ ప్రధానిగా!
రష్యా రాజ్యాంగం ప్రకారం వరుసగా మూడోసారి అధ్యక్షుడిగా కొనసాగే అవకాశం లేకపోవడంతో 2008లో పుతిన్ ప్రధాని పదవి చేపట్టారు. ఈ సమయంలోనే అధ్యక్ష పదవీకాలాన్ని ఆరేళ్లకు పెంచుతూ రాజ్యాంగ సవరణ చేశారు. మళ్లీ 2012లో మరోసారి అధ్యక్ష పగ్గాలు చేపట్టిన పుతిన్ 2018లో నాలుగోసారి ఎన్నికయ్యారు. 2024 ఎన్నికల్లో ఐదోసారి గెలిచిన పుతిన్, 2030 వరకు అధ్యక్ష పదవిలో కొనసాగనున్నారు. 1999లో తొలిసారి రష్యా పాలనా పగ్గాలు చేపట్టిన పుతిన్ గత 25 ఏళ్లుగా ఆ దేశ ప్రధానిగా, అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు.
పుతిన్ పాలనలో అనేక కీలక ఘట్టాలు జరిగాయి. 2008లో రష్యా జార్జియాతో స్వల్పకాలిక యుద్ధం చేసింది. 2022లో ఉక్రెయిన్పై రష్యా దండయాత్ర మొదలైంది. ప్రత్యేక సైనికచర్య అని రష్యా చెప్పినప్పటికీ అది భీకర యుద్ధానికి దారితీసింది.ఉక్రెయిన్ దురాక్రమణ సమయంలో చిన్నారులను రష్యా తరలించి యుద్ధ నేరాలకు పాల్పడ్డారనే అభియోగాలతో ఇంటర్నేషనల్ క్రిమినల్ కోర్టు పుతిన్పై అరెస్టు వారెంటు జారీ చేసింది. 2023లో పుతిన్పై రష్యా ప్రైవేటు సైన్యం వాగ్నర్ గ్రూపు అధినేత యెవ్గనీ ప్రిగోజిన్ తిరుగుబాటు చేశారు.
పుతిన్ హయాంలో భారత్, రష్యా మధ్య సంబంధాలు!
చివరకు వెనక్కి తగ్గిన ఆయన సరిగ్గా రెండు నెలల తర్వాత విమాన ప్రమాదంలో మరణించాడు. పుతిన్కు అత్యంత సన్నిహితుడిగా పేరొందని ప్రిగోజిన్ మరణానికి పుతిన్ ఓ కారణమనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. పుతిన్ హయాంలో భారత్, రష్యా మధ్య సంబంధాలు మెరుగుపడ్డాయి. రష్యా నేతలు భారత్ ప్రాముఖ్యతను తక్కువగా అంచనా వేశారని గతంలో ఒకసారి పుతిన్ వ్యాఖ్యానించారు. అధ్యక్షుడిగా పుతిన్ తొలి భారత పర్యటన అప్పటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి హయాంలో జరిగింది. ఆ పర్యటన ఇరుదేశాల వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి బాటలు వేసింది. ఇప్పుడు ఇరుదేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు మరింత బలోపేతమయ్యాయి.
