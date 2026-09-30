మోటార్సైకిళ్ల నుంచి మద్యం వరకు- 1బి.డాలర్ల విలువైన కెనడియన్ దిగుమతులపై అమెరికా నిషేధం
ఈ ఆర్ధరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన నిషేధం- కెనడా మరింత బలంగా, దృఢంగా తయారవుతుందన్న మార్క్ కార్నీ
Published : September 30, 2026 at 9:10 AM IST
US Canada Trade Ban : అమెరికా, కెనడా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం తీవ్రతరమైంది. 1 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన కెనడా ఉత్పత్తుల దిగుమతిపై అమెరికా విధించిన నిషేధం అమల్లోకి వచ్చింది. ఈ అర్థరాత్రి నుంచి నిషేధం అమల్లోకి వచ్చినట్లు అమెరికా ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ నిషేధిత జాబితాలో ఆల్కహాల్ పానీయాలు, డెయిరీ, మోటార్ సైకిళ్లు తదితర ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. రెండు దేశాల మధ్య ఉన్న 880 బిలియన్ల వార్షిక వాణిజ్యంతో పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువే అయినప్పటికీ ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి. అయితే ఈ నిషేధం వల్ల కలిగే ఆర్థిక ప్రభావం నామమాత్రమేనని వాణిజ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అమెరికా నిర్ణయంతో త్వరలో జరిగే 'యునైటెడ్ స్టేట్స్-మెక్సికో-కెనడా అగ్రిమెంట్' పునరుద్ధరణ చర్చలపై అనిశ్చితి నెలకొంది. ఈ పరిణామాలపై స్పందించిన కెనడా ప్రధాని మార్క్ కార్నీ కెనడా మరింత బలంగా, దృఢంగా తయారవుతోందని తెలిపారు.