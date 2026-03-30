గ్రీన్‌లాండ్ నుంచి గయానా దాకా భద్రతా పరిధి- మా వ్యూహం గ్రేటర్ ఉత్తర అమెరికా : యూఎస్ రక్షణమంత్రి

అమెరికా భౌగోళిక పరిధిపై అమెరికా రక్షణ మంత్రి కీలక వ్యాఖ్యలు

US On Greenland
US Secretary of War Pete Hegseth (YoutubeDepartment of War)
Published : March 30, 2026 at 10:20 AM IST

US On Greenland : సరికొత్త భౌగోళిక రాజకీయ ప్రణాళికపై అమెరికా రక్షణ మంత్రి పీట్ హెగ్సెత్ కీలక ప్రకటన చేశారు. గ్రీన్‌లాండ్ నుంచి గయానా దాకా అమెరికా భద్రతా పరిధి గ్రేటర్ ఉత్తర అమెరికా అనే వ్యూహంలో భాగంగానే ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ సారథ్యంలోని అమెరికా ప్రభుత్వం ప్రాంతీయ భద్రతను ఈమేరకు పునర్ నిర్వచించిందన్నారు. ఫ్లోరిడా రాష్ట్రంలోని డోరల్ నగరంలో ఉన్న అమెరికా దక్షిణ కమాండ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశం వేదికగా పీట్ హెగ్సెత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్రీన్‌లాండ్ నుంచి గల్ఫ్ ఆఫ్ అమెరికా, పనామా కెనాల్‌ల దాకా భూమధ్యరేఖకు ఉత్తరాన (ఉత్తర అమెరికా పరిధిలో) ఉన్న సార్వభౌమ దేశాలు, ప్రాంతాలన్నీ తమ అత్యవసర భద్రతా పరిధిలోకి వస్తాయన్నారు.

